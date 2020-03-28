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У корреспондента Первого канала в США забрали посылку с масками
У корреспондента Первого канала в Нью-Йорке изъяли посылку из Азии с медицинскими масками, сообщил телеведущий Евгений Попов в Telegram-канале, передает РИА Новости.
Он также опубликовал скриншот письма, отправленного журналисту.
"С сожалением сообщаем, что приобретенный вам продукт — крайне необходимая медицинская принадлежность. Нам сообщили, что товары были изъяты после доставки. Мы вернем вам деньги, чтобы возместить потерю", — отмечается в документе.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: США, конфискация, журналист, медмаски
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