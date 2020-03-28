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Учёные нашли связь между продолжительностью жизни и цветом волос
У людей с тёмным цветом волос, как правило, половое созревание наступает раньше, сообщает ЛАЙФ. А ранний пубертат повышает риск развития некоторых заболеваний, в том числе болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа. А значит, может привести к сокращению продолжительности жизни. Это выяснили учёные из школы клинической медицины Кембриджского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Учёные проанализировали геномы сотен тысяч человек. Они выдвинули предположение, что цвет волос и половое созревание связаны через гипофиз. Эта железа одновременно выделяет гормоны, которые регулируют созревание половых желёз и влияют на пигментацию.
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life.ru
Ключевые слова: продолжительность жизни, ученые, волосы, цвет
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