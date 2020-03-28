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Использованные маски назвали возможной причиной новой эпидемии коронавируса

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк


Выброшенные медицинские маски могут стать причиной новой эпидемии, так как являются опасными медицинскими отходами. Таким мнением поделился с ЛАЙФ исполнительный директор общественной организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин. Он утверждает, что использованные маски необходимо сжигать.

— Их нельзя захоранивать. Мы же рассчитываем, что существует какой-то процент заболевших. В медицинских масках остаётся какой-то процент бактерий. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно, в принципе, сжигать, — рассказал Нагибин в беседе с NEWS.ru.
По его словам, в городах необходимо организовать специальные урны, а сами маски вывозить за город и уничтожать. При этом эксперт уверен, что средства защиты могут стать причиной новой эпидемии, так как заразу могут подхватить животные на свалках.

— Если эти маски попадут на полигоны, на захоронение, есть вероятность того, что они будут ещё "фонить" какое-то время. У нас "оседлали" все полигоны чайки. Поэтому эти птицы могут стать разносчиками того же самого вируса. Или грызуны, или кто-то ещё, — считает Нагибин.

При этом он уверен, что введённые из-за инфекции меры и ограничения позитивным образом отразятся на экологии не только в России, но и во всём мире. Особенно это касается транспорта, выбросы в окружающую среду от которого значительно уменьшатся.

По последним данным, в России за всё время эпидемии зафиксировано более тысячи случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заразилось 196 человек, большинство из них — в Москве. Скончалось от болезни три человека, а выздоровело уже 45 пациентов.
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life.ru
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: вирус, рекомендации, маски, заражение
статья прочитана 174 раза
добавлена сегодня, 28 марта, 13:40

Комментарии

морж
28 марта, 14:02
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Использованные надо сжигать.
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