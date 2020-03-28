Загрузка... Использованные маски назвали возможной причиной новой эпидемии коронавируса 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Юрий Смитюк



Выброшенные медицинские маски могут стать причиной новой эпидемии, так как являются опасными медицинскими отходами. Таким мнением поделился с



— Их нельзя захоранивать. Мы же рассчитываем, что существует какой-то процент заболевших. В медицинских масках остаётся какой-то процент бактерий. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно, в принципе, сжигать, — рассказал Нагибин в беседе с NEWS.ru. Выброшенные медицинские маски могут стать причиной новой эпидемии, так как являются опасными медицинскими отходами. Таким мнением поделился с ЛАЙФ исполнительный директор общественной организации "Зелёный патруль" Андрей Нагибин. Он утверждает, что использованные маски необходимо сжигать.— Их нельзя захоранивать. Мы же рассчитываем, что существует какой-то процент заболевших. В медицинских масках остаётся какой-то процент бактерий. Перчатки одноразовые, одноразовые медицинские маски необходимо утилизировать, не захоранивать. Их нужно, в принципе, сжигать, — рассказал Нагибин в беседе с NEWS.ru. По его словам, в городах необходимо организовать специальные урны, а сами маски вывозить за город и уничтожать. При этом эксперт уверен, что средства защиты могут стать причиной новой эпидемии, так как заразу могут подхватить животные на свалках.



— Если эти маски попадут на полигоны, на захоронение, есть вероятность того, что они будут ещё "фонить" какое-то время. У нас "оседлали" все полигоны чайки. Поэтому эти птицы могут стать разносчиками того же самого вируса. Или грызуны, или кто-то ещё, — считает Нагибин.



При этом он уверен, что введённые из-за инфекции меры и ограничения позитивным образом отразятся на экологии не только в России, но и во всём мире. Особенно это касается транспорта, выбросы в окружающую среду от которого значительно уменьшатся.



По последним данным, в России за всё время эпидемии зафиксировано более тысячи случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки заразилось 196 человек, большинство из них — в Москве. Скончалось от болезни три человека, а выздоровело уже 45 пациентов. Загрузка... life.ru Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: вирус, рекомендации, маски, заражение — статья прочитана 174 раза Комментарии