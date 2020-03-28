Подрядчики для Инженерного корпуса: ВС США планируют построить военные объекты на Украине 🔊 Воспроизвести Reuters © Gleb Garanich



Американские Вооружённые силы намерены найти подрядчиков для строительства четырёх военных объектов на Украине. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился Американские Вооружённые силы намерены найти подрядчиков для строительства четырёх военных объектов на Украине. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился RT . Согласно документу, планируется построить центры боевой подготовки в Киевской и Николаевской областях, соорудить склад для плавсредств спецподразделения морской пехоты Соединённых Штатов в районе Очакова, а также провести реновацию казарм неподалёку от села Старое. По мнению экспертов, цель всех этих проектов — расширение присутствия США на Украине, что способствует дестабилизации ситуации в регионе.



Первые два проекта предполагают строительство центров боевой подготовки, один из которых будет расположен неподалёку от села Девички в Киевской области, другой же — рядом с селом Широколановка в Николаевской области. При этом оба строения должны быть пригодны для размещения 200—300 человек.



«В каждом здании будет обустроен вместительный конференц-зал для планирования и обсуждений, а также офисные зоны и зоны для прохождения подготовки с помощью виртуальных тренажёров», — указывается в документе.



Кроме того, американские военные инженеры намерены построить склад для плавсредств роты специальных операций корпуса морской пехоты США неподалёку от Очакова (Николаевская область). Как указывается в описании проекта, это будет блочное металлическое строение площадью до 500 кв. метров.



Последний из запланированных проектов — реновация казарм Международного межведомственного многофункционального центра подготовки возле села Старое в Киевской области. При этом подразумевается строительство самих казарм, а также учебного пункта без проведения отделочных работ.



В документе отмечается, что подготовку строительной площадки, возведение несущих конструкций, внешних стен, основания и крыши возьмёт на себя Национальная гвардия Украины, а правительство США обеспечит монтаж внутренних перекрытий и коммуникационных систем здания.



Неслучайные проекты



Американские военные не впервые реализуют инженерные проекты на Украине. Так, летом 2019 года мобильный строительный батальон ВМС США завершил возведение здания оперативного центра на военно-морской базе в Очакове, начатое в 2017 году.



Как тогда подчёркивали в Верховной раде, строительство объекта якобы было обусловлено «многолетней политикой России», а также проведением и координацией совместных мероприятий со странами НАТО в области безопасности.



В ВМС США, в свою очередь, отмечали, что центр будет выполнять роль крупного планировочного и операционного узла в ходе будущих военных учений на Украине.



Строительство военно-морского оперативного центра в районе Очакова © mil.in.ua



Американское издание Breaking Defense летом прошлого года выражало мнение, что новая портовая инфраструктура на Украине позволит ей принимать более крупные корабли. Это даст возможность боевым кораблям США и НАТО базироваться и осуществлять манёвры ближе к Крыму, чем когда-либо, добавили в СМИ.



В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчёркивал, что участие военных из Соединённых Штатов в строительстве военно-морских объектов в Очакове может привести к возникновению нового очага напряжённости в регионе.



В 2017 году США также предоставили Украине $20 млн на оборудование, необходимое для комплектации тренировочных центров. Тогда же занимавший на тот момент должность командующего Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров сообщил о планах строительства международного центра профессиональной подготовки по трём направлениям в посёлке Старое в Киевской области.



«Там будет подготовка специалистов, которые будут выполнять правоохранительные функции, подготовка спецназовцев и миротворцев (которые смогут выполнять миротворческие задачи в разных местах планеты). Будет макет города, будут киллер-хаусы, будут макеты стандартных помещений, где можно отрабатывать алгоритмы действий на случай борьбы с терроризмом, охраны общественного порядка и тому подобного. Будет имитация боя, фиксация огневых поражений с двух сторон», — пояснил Аллеров.



Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, долгое время американцы не могли проявлять активность на Украине, но после госпереворота 2014 года это стало возможным, и теперь США не скрывают своего участия в подготовке украинских Вооружённых сил.



«Сначала США выделили финансирование на учебный центр в Львовской области, в котором сейчас проходят подготовку батальоны украинской армии. Затем стало известно, что строятся и другие центры, основная деятельность которых — подготовка диверсионно-разведывательных групп. То есть групп, которые будут вести боевые операции в условиях городской среды. В этом отмечался и Очаковский центр, построенный для диверсионных групп, которые действуют с акватории моря. Через них осуществляется контроль и оказание финансовой помощи, а также дальнейшая подготовка украинских военнослужащих по разработанным Соединёнными Штатами программам», — подчеркнул эксперт.



Кроме того, он отметил, что по линии военной помощи Украина также получает от США и различные виды вооружений, например снайперские винтовки, средства связи, контрбатарейные радары и многое другое.



«В рамках других программ Украина участвует в военных учениях, проводимых странами НАТО, с присутствием США. К тому же на регулярной основе в акваторию Чёрного моря заходят американские военные корабли», — указал Леонков.



По мнению политолога Александра Дудчака, главная цель всех этих проектов — расширение присутствия Соединённых Штатов на Украине, что способствует дестабилизации ситуации в регионе.



«Ситуация и так далека от идеальной, на территории Украины идут боевые действия, а присутствие иностранных войск вообще и Соединённых Штатов в частности никак не способствует наступлению мира в стране. Это политика США, которая уже не является сюрпризом. После государственного переворота в Киеве они резко активизировались. Они преследуют свои цели, используя Украину просто как территорию для реализации своих целей», — заключил эксперт.



Авторы: Виктория Пенькова, Полина Полетаева Американские Вооружённые силы намерены до конца года найти подрядчиков для строительства четырёх военных объектов на Украине. Об этом говорится в заявке Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, с текстом которой ознакомился RT.Первые два проекта предполагают строительство центров боевой подготовки, один из которых будет расположен неподалёку от села Девички в Киевской области, другой же — рядом с селом Широколановка в Николаевской области. При этом оба строения должны быть пригодны для размещения 200—300 человек.«В каждом здании будет обустроен вместительный конференц-зал для планирования и обсуждений, а также офисные зоны и зоны для прохождения подготовки с помощью виртуальных тренажёров», — указывается в документе.Кроме того, американские военные инженеры намерены построить склад для плавсредств роты специальных операций корпуса морской пехоты США неподалёку от Очакова (Николаевская область). Как указывается в описании проекта, это будет блочное металлическое строение площадью до 500 кв. метров.Последний из запланированных проектов — реновация казарм Международного межведомственного многофункционального центра подготовки возле села Старое в Киевской области. При этом подразумевается строительство самих казарм, а также учебного пункта без проведения отделочных работ.В документе отмечается, что подготовку строительной площадки, возведение несущих конструкций, внешних стен, основания и крыши возьмёт на себя Национальная гвардия Украины, а правительство США обеспечит монтаж внутренних перекрытий и коммуникационных систем здания.Американские военные не впервые реализуют инженерные проекты на Украине. Так, летом 2019 года мобильный строительный батальон ВМС США завершил возведение здания оперативного центра на военно-морской базе в Очакове, начатое в 2017 году.Как тогда подчёркивали в Верховной раде, строительство объекта якобы было обусловлено «многолетней политикой России», а также проведением и координацией совместных мероприятий со странами НАТО в области безопасности.В ВМС США, в свою очередь, отмечали, что центр будет выполнять роль крупного планировочного и операционного узла в ходе будущих военных учений на Украине.Американское издание Breaking Defense летом прошлого года выражало мнение, что новая портовая инфраструктура на Украине позволит ей принимать более крупные корабли. Это даст возможность боевым кораблям США и НАТО базироваться и осуществлять манёвры ближе к Крыму, чем когда-либо, добавили в СМИ.В свою очередь, бывший премьер-министр Украины Николай Азаров подчёркивал, что участие военных из Соединённых Штатов в строительстве военно-морских объектов в Очакове может привести к возникновению нового очага напряжённости в регионе.В 2017 году США также предоставили Украине $20 млн на оборудование, необходимое для комплектации тренировочных центров. Тогда же занимавший на тот момент должность командующего Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров сообщил о планах строительства международного центра профессиональной подготовки по трём направлениям в посёлке Старое в Киевской области.«Там будет подготовка специалистов, которые будут выполнять правоохранительные функции, подготовка спецназовцев и миротворцев (которые смогут выполнять миротворческие задачи в разных местах планеты). Будет макет города, будут киллер-хаусы, будут макеты стандартных помещений, где можно отрабатывать алгоритмы действий на случай борьбы с терроризмом, охраны общественного порядка и тому подобного. Будет имитация боя, фиксация огневых поражений с двух сторон», — пояснил Аллеров.Как отметил в беседе с RT военный эксперт Алексей Леонков, долгое время американцы не могли проявлять активность на Украине, но после госпереворота 2014 года это стало возможным, и теперь США не скрывают своего участия в подготовке украинских Вооружённых сил.«Сначала США выделили финансирование на учебный центр в Львовской области, в котором сейчас проходят подготовку батальоны украинской армии. Затем стало известно, что строятся и другие центры, основная деятельность которых — подготовка диверсионно-разведывательных групп. То есть групп, которые будут вести боевые операции в условиях городской среды. В этом отмечался и Очаковский центр, построенный для диверсионных групп, которые действуют с акватории моря. Через них осуществляется контроль и оказание финансовой помощи, а также дальнейшая подготовка украинских военнослужащих по разработанным Соединёнными Штатами программам», — подчеркнул эксперт.Кроме того, он отметил, что по линии военной помощи Украина также получает от США и различные виды вооружений, например снайперские винтовки, средства связи, контрбатарейные радары и многое другое.«В рамках других программ Украина участвует в военных учениях, проводимых странами НАТО, с присутствием США. К тому же на регулярной основе в акваторию Чёрного моря заходят американские военные корабли», — указал Леонков.По мнению политолога Александра Дудчака, главная цель всех этих проектов — расширение присутствия Соединённых Штатов на Украине, что способствует дестабилизации ситуации в регионе.«Ситуация и так далека от идеальной, на территории Украины идут боевые действия, а присутствие иностранных войск вообще и Соединённых Штатов в частности никак не способствует наступлению мира в стране. Это политика США, которая уже не является сюрпризом. После государственного переворота в Киеве они резко активизировались. Они преследуют свои цели, используя Украину просто как территорию для реализации своих целей», — заключил эксперт. russian.rt.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: строительство, нато, Европа, базы География: Украина — статья прочитана 64 раза Комментарии