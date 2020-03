Самые опасные люди: суперраспространители инфекций 🔊 Воспроизвести







У каждой эпидемии есть свои антигерои — так называемые суперраспространители, которые умудрились заразить множество людей, порой не подозревая, что больны. Самая знаменитая — Тифозная Мэри, вызвавшая в начале ХХ века две волны брюшного тифа в Нью-Йорке. В пандемии атипичной пневмонии 2003 года печальную роль сыграл доктор Лю Цзяньлунь, из-за которого вирус SARS-CoV добрался сразу до четырех стран. Есть похожие примеры и с нынешним COVID-19.



Правило 20/80



До пандемии тяжелого острого респираторного синдрома SARS, больше известного как атипичная пневмония, разразившаяся в 2003-2004 годах, эпидемиологи руководствовались правилом 20/80, согласно которому 80 процентов всех заражений в любой популяции происходят через 20 процентов носителей. У каждой эпидемии есть свои антигерои — так называемые суперраспространители, которые умудрились заразить множество людей, порой не подозревая, что больны. Самая знаменитая — Тифозная Мэри, вызвавшая в начале ХХ века две волны брюшного тифа в Нью-Йорке. В пандемии атипичной пневмонии 2003 года печальную роль сыграл доктор Лю Цзяньлунь, из-за которого вирус SARS-CoV добрался сразу до четырех стран. Есть похожие примеры и с нынешним COVID-19.До пандемии тяжелого острого респираторного синдрома SARS, больше известного как атипичная пневмония, разразившаяся в 2003-2004 годах, эпидемиологи руководствовались правилом 20/80, согласно которому 80 процентов всех заражений в любой популяции происходят через 20 процентов носителей.



© Gary Wong/Cell Host and Microbe, 18 (2015) Роль суперраспространителей



Тифозная Мэри



Нью-йоркская кухарка Мэри Маллон в начале ХХ века неумышленно заразила через свою стряпню брюшным тифом множество американцев. У самой Мэри никаких симптомов не было. Как позже выяснили медики, бактерии Salmonella typhi размножались у нее в желчном пузыре. В то время никто и не подозревал, что переносчиком инфекции может быть внешне здоровый человек.



В конце концов Мэри вычислили и задержали, поместив в больницу, где она провела три года. Мэри считала, что ничем не болеет и ее держат на карантине напрасно. Каким-то образом она убедила врачей отпустить ее под честное слово быть крайне осторожной. Но освободившись, Мэри сменила имя и снова устроилась на работу кухаркой. Через пять лет, когда в Нью-Йорке опять бушевала эпидемия брюшного тифа, ее отправили на карантин уже пожизненно.



CC0 / / Негодующая Мэри Маллон (на левой кровати) в госпитале во время своего первого карантина



Комната 911: Хронология серийного убийцы



В феврале 2003 года 64-летний врач Лю Цзяньлунь из университета Чжуншань в Гуанчжоу приехал в Гонконг на семейную свадьбу и поселился в номере 911 отеля Metropole. Перед этим он лечил пациентов с симптомами ОРВИ. Несмотря на недомогание, которое, как позже выяснилось, было из-за SARS, доктор пять дней гулял вместе с зятем по Гонконгу, посещал торговые центры и людные места.



В итоге тяжелым острым респираторным синдромом заболели 16 других гостей отеля, проживавших на том же этаже. Они разъехались, и вирус SARS-CoV оказался в Канаде, Вьетнаме, Тайване и Сингапуре. Так, 78-летняя канадская туристка, вернувшись в Торонто, заразила сына, лечившегося в госпитале, что привело к более чем ста новым случаям. В Сингапуре все 94 диагноза эпидемиологи отследили до "комнаты 911".



© Christopher R. Braden, Scott F. Dowell, Daniel B. Jernigan, and James M. Hughes - Emerging Infectious Diseases Journal, Volume 19, Number 6—June 2013 , http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/19/6/13-0192-f1.htm План девятого этажа отеля Metropole в Гонконге, показывающий, где произошло суперраспространение вируса SARS



ВОЗ признала Лю Цзяньлуня, который к тому времени умер от атипичной пневмонии в больнице Гонконга, "нулевым пациентом" — виновником большинства заражений SARS в 29 странах за пределами Китая. Страница с подробностями расследования этого суперраспространения на сайте ВОЗ называется "Хронология серийного убийцы".



© Gary Wong/Cell Host and Microbe, 18 (2015) Роль суперраспространителей при заражении вирусом SARS-CoV



Больничное суперраспространение



Часто суперраспространение происходит в больницах. Так было при пандемии SARS 2003-2004 годов и в 2015-м во время вспышки ближневосточного респираторного синдрома MERS в Южной Корее, когда один инфицированный вирусом MERS-CoV заразил 82 человека — пациентов, посетителей и медперсонал. Причем это был не единичный случай. В другой больнице один пациент заразил 44 человека, а всего зафиксировано пять массовых заражений вирусом MERS-CoV в медицинских учреждениях. В такой ситуации самый главный фактор риска — близость к суперраспространителю.



© Gary Wong/Cell Host and Microbe, 18 (2015) Роль суперраспространителей при заражении вирусом MERS-CoV



Опыт Эболы



Ученые считают, что суперраспространение характерно для всех инфекционных эпидемий. Эпизоды массового заражения от одного носителя выявлены для туберкулеза, кори и многих других заболеваний. В катастрофической эпидемии лихорадки Эбола 2014–2015 годов в Западной Африке около трех процентов инфицированных в конечном итоге оказались ответственны за заражение 61 процента всех пациентов. В основном это были молодые люди, ухаживающие за больными, общительные и коммуникабельные.



Опыт Эболы показал, что важнейшую роль в распространении инфекции играет социальное поведение. Так, в 2014 году в Гвинее на похороны популярной народной целительницы, которая "лечила" от Эболы, заразилась и умерла, пришли сотни людей. Через несколько дней поставили более трехсот диагнозов как в самой Гвинее, так и в соседней Сьерра-Леоне.



COVID-19



Всемирная организация здравоохранения пока не применяет термин "суперраспространение" в связи с пандемией короноавируса SARS-CoV-2. На сайте ВОЗ читаем: "Предполагается, что репродуктивное число нового коронавируса — вторичных инфекций, вызванных одним инфицированным, составляет от двух до 2,5. Но в некоторых случаях этот показатель выше".



И эти случаи известны:



—пятидесятитрехлетний британец заразился новым коронавирусом на конференции в Сингапуре. Пренебрегая карантином, 22 января, прямо из Сингапура он полетел на горнолыжный курорт во Франции, где инфицировал 11 человек: пятерых британцев, пятерых французов и одного испанца. Вся цепочка описана в отчете ВОЗ;



—в январе в сообщениях из Уханя упоминалось, что от одного пациента заразились врач и 13 медсестер.



Особая история произошла в Южной Корее.



Пациент 31



Сначала эпидемия COVID-19 в Южной Корее развивалась довольно медленно, до середины февраля было всего 30 диагнозов. Все изменил так называемый 31-й пациент — 61-летняя прихожанка Церкви Иисуса культа Синчхончжи из города Тэгу.



Неизвестно, где она заразилась, но всего за три дня, посетив две больницы, два собрания в церкви, на каждом из которых присутствовали более 500 человек, а также фуршет в отеле, она инфицировала сотни. Из 4400 обследованных прихожан церкви Синчхончжи диагноз подтвердили у 544-х, 9000 поместили на карантин. Как пишет Reuters со ссылкой на Корейский центр по профилактике и контролю заболеваний, от пациента 31 пострадали несколько тысяч человек.



© Иллюстрация РИА Новости Хронология случаев заражения COVID-19 в Южной Корее от начала до 31-го пациента



Откуда берутся суперраспространители



Помимо социального поведения, важна и биология. Очевидно, что некоторые распространяют вирус намного интенсивнее. Это зависит и от вирулентности инфекции в организме-хозяине, и от восприимчивости этого организма, от особенностей его иммунной системы. Есть предположение, что у таких людей происходит мутация или изменяется последовательность генома вируса, повышая его способность к репликации.



Иногда суперраспространителями становятся те, кто чрезвычайно терпим к патогену, — у них долго не возникает симптомов. А иногда, наоборот, — люди с более слабой иммунной системой, у которых вирус реплицируется особенно быстро. Ученые этого до конца не понимают. Выраженные симптомы, такие как кашель или чихание, тоже ускоряют инфицирование.



Чтобы не допустить массового заражения от одного человека, важно как можно раньше выявить суперраспространителя и определить людей, с которыми он контактировал. Так делали еще в XIX веке. Той же стратегии придерживалась ВОЗ во время вспышки атипичной пневмонии в 2003-2004 годах.



