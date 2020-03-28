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Управляющие СИБ призывают повысить кредитование



В свете того, что страны мира и финансовые организации прилагают усилия для того, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса для экономики их стран, управляющие Северным Инвестиционным Банком (СИБ) призвали банк прибегнуть к срочным действиям.

Министры стран Северной Европы и Балтии призвали СИБ предоставлять кредиты компаниям стран, затронутых кризисом, а также поддерживать стабилизацию экономики в странах Северной Европы и Балтии, сообщило Министерство финансов Литвы.

"Надеемся, что СИБ предоставит помощь стабильным компаниям, столкнувшимся с краткосрочными сложностями ликвидности. СИБ должен предоставить кредиты финансовым посредникам, которые бы в свою очередь предоставили кредиты малому и среднему бизнесу, а также предоставили прямое финансирование более крупным компаниям, которые испытывают спад", – говорится в обращении министров.

СИБ находится в управлении стран Северной Европы и Балтии. Банк может помочь своим членам в случае экономического кризиса, а его обычный годовой объем деятельности составляет 3-4 млрд евро.
BNS
Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: вирус, банки, пандемия, СИБ
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добавлена сегодня, 28 марта, 15:40

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