Управляющие СИБ призывают повысить кредитование 🔊 Воспроизвести



В свете того, что страны мира и финансовые организации прилагают усилия для того, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса для экономики их стран, управляющие Северным Инвестиционным Банком (СИБ) призвали банк прибегнуть к срочным действиям.



Министры стран Северной Европы и Балтии призвали СИБ предоставлять кредиты компаниям стран, затронутых кризисом, а также поддерживать стабилизацию экономики в странах Северной Европы и Балтии, сообщило Министерство финансов Литвы.



"Надеемся, что СИБ предоставит помощь стабильным компаниям, столкнувшимся с краткосрочными сложностями ликвидности. СИБ должен предоставить кредиты финансовым посредникам, которые бы в свою очередь предоставили кредиты малому и среднему бизнесу, а также предоставили прямое финансирование более крупным компаниям, которые испытывают спад", – говорится в обращении министров.



СИБ находится в управлении стран Северной Европы и Балтии. Банк может помочь своим членам в случае экономического кризиса, а его обычный годовой объем деятельности составляет 3-4 млрд евро. В свете того, что страны мира и финансовые организации прилагают усилия для того, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса для экономики их стран, управляющие Северным Инвестиционным Банком (СИБ) призвали банк прибегнуть к срочным действиям.Министры стран Северной Европы и Балтии призвали СИБ предоставлять кредиты компаниям стран, затронутых кризисом, а также поддерживать стабилизацию экономики в странах Северной Европы и Балтии, сообщило Министерство финансов Литвы."Надеемся, что СИБ предоставит помощь стабильным компаниям, столкнувшимся с краткосрочными сложностями ликвидности. СИБ должен предоставить кредиты финансовым посредникам, которые бы в свою очередь предоставили кредиты малому и среднему бизнесу, а также предоставили прямое финансирование более крупным компаниям, которые испытывают спад", – говорится в обращении министров.СИБ находится в управлении стран Северной Европы и Балтии. Банк может помочь своим членам в случае экономического кризиса, а его обычный годовой объем деятельности составляет 3-4 млрд евро. BNS Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: вирус, банки, пандемия, СИБ — статья прочитана 114 раз Комментарии