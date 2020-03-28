|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
Управляющие СИБ призывают повысить кредитование
В свете того, что страны мира и финансовые организации прилагают усилия для того, чтобы смягчить последствия пандемии коронавируса для экономики их стран, управляющие Северным Инвестиционным Банком (СИБ) призвали банк прибегнуть к срочным действиям.
Министры стран Северной Европы и Балтии призвали СИБ предоставлять кредиты компаниям стран, затронутых кризисом, а также поддерживать стабилизацию экономики в странах Северной Европы и Балтии, сообщило Министерство финансов Литвы.
"Надеемся, что СИБ предоставит помощь стабильным компаниям, столкнувшимся с краткосрочными сложностями ликвидности. СИБ должен предоставить кредиты финансовым посредникам, которые бы в свою очередь предоставили кредиты малому и среднему бизнесу, а также предоставили прямое финансирование более крупным компаниям, которые испытывают спад", – говорится в обращении министров.
СИБ находится в управлении стран Северной Европы и Балтии. Банк может помочь своим членам в случае экономического кризиса, а его обычный годовой объем деятельности составляет 3-4 млрд евро.
Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|