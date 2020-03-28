|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса
Родственница короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла в Париже от коронавируса. Печальную новость сообщил её брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский, передает ЛАЙФ.
— 26 марта 2020 года в Париже в возрасте 86 лет скончалась Мария Тереза Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса CoViD-19, — написал он в "Фейсбуке" и добавил, что принцессу похоронят в Мадриде.
Сикст-Генрих и Мария Тереза принадлежат к династии Пармских Бурбонов — младшей ветви испанской королевской семьи. Их отец Хавьер Бурбон-Пармский в 1970-х годах был основным претендентом на трон.
По данным Минздрава Испании, число заражённых коронавирусом в стране превысило 64 тысячи человек, из которых 4858 умерли. Среди заражённых супруга премьер-министра королевства Мария Бегонья Гомес Фернандес.
Загрузка...
life.ru
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Испания, контроль, принцесса, кончина, карантин, распространение, коронавирус
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|