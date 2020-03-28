Загрузка... В Париже от COVID-19 умерла испанская принцесса 🔊 Воспроизвести



Родственница короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла в Париже от коронавируса. Печальную новость сообщил её брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский, передает







— 26 марта 2020 года в Париже в возрасте 86 лет скончалась Мария Тереза Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса CoViD-19, — написал он в "Фейсбуке" и добавил, что принцессу похоронят в Мадриде.



Сикст-Генрих и Мария Тереза принадлежат к династии Пармских Бурбонов — младшей ветви испанской королевской семьи. Их отец Хавьер Бурбон-Пармский в 1970-х годах был основным претендентом на трон.



По данным Минздрава Испании, число заражённых коронавирусом в стране превысило 64 тысячи человек, из которых 4858 умерли. Среди заражённых супруга премьер-министра королевства Мария Бегонья Гомес Фернандес. Родственница короля Испании Филиппа VI принцесса Мария Тереза Бурбон-Пармская умерла в Париже от коронавируса. Печальную новость сообщил её брат Сикст-Генрих Бурбон-Пармский, передает ЛАЙФ — 26 марта 2020 года в Париже в возрасте 86 лет скончалась Мария Тереза Бурбон-Пармская и Бурбон-Бюссетская, ставшая жертвой коронавируса CoViD-19, — написал он в "Фейсбуке" и добавил, что принцессу похоронят в Мадриде.Сикст-Генрих и Мария Тереза принадлежат к династии Пармских Бурбонов — младшей ветви испанской королевской семьи. Их отец Хавьер Бурбон-Пармский в 1970-х годах был основным претендентом на трон.По данным Минздрава Испании, число заражённых коронавирусом в стране превысило 64 тысячи человек, из которых 4858 умерли. Среди заражённых супруга премьер-министра королевства Мария Бегонья Гомес Фернандес. Загрузка... life.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Испания, контроль, принцесса, кончина, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 510 раз Комментарии