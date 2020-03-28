Литва просит отложить принятие пакета мобильности 🔊 Воспроизвести



Литва и страны-единомышленники в связи с кризисом призывают ведомства Евросоюза отложить рассмотрение и принятие Пакета мобильности, вызвавшего противоречивые оценки, пока не завершится пандемия и не будет дана оценка ее влияния на транспортный сектор.



В сообщении Министерства коммуникаций и транспорта говорится, что письмо с обращением к комиссару ЕС по транспорту, председательствующей в Евросоюзе Хорватии и всем министрам транспорта ЕС, также подписали министры транспорта Болгарии, Кипра, Латвии, Польши, Мальты, Румынии и Венгрии.



"Основное большинство транспортных компаний ЕС являются предприятиями малого и среднего бизнеса, которые особо уязвимы. В нынешней ситуации ЕС должен заботиться о поддержке этих компаний, также помогая авиаперевозчикам устанавливать новый более подходящий правовой регламент", – говорится в письме министров. Литва и страны-единомышленники в связи с кризисом призывают ведомства Евросоюза отложить рассмотрение и принятие Пакета мобильности, вызвавшего противоречивые оценки, пока не завершится пандемия и не будет дана оценка ее влияния на транспортный сектор.В сообщении Министерства коммуникаций и транспорта говорится, что письмо с обращением к комиссару ЕС по транспорту, председательствующей в Евросоюзе Хорватии и всем министрам транспорта ЕС, также подписали министры транспорта Болгарии, Кипра, Латвии, Польши, Мальты, Румынии и Венгрии."Основное большинство транспортных компаний ЕС являются предприятиями малого и среднего бизнеса, которые особо уязвимы. В нынешней ситуации ЕС должен заботиться о поддержке этих компаний, также помогая авиаперевозчикам устанавливать новый более подходящий правовой регламент", – говорится в письме министров. "Вместо этого, планируется утвердить Пакет Мобильности, положения которого вместе с последствиями коронавируса нанесут сильный удар по европейским транспортным компаниям. Силу воздействия этого трудно предвидеть", – отвечают министры.



Как говорится в сообщении, после реализации положений пакета европейскому транспортному сектору будет еще сложнее справиться со сложной экономической ситуацией, которая вероятна после завершения пандемии коронавируса.



"Поэтому мы срочно призываем прекратить дальнейшие правовые процедуры по Пакету Мобильности, с учетом пандемии COVID-19 и ее воздействия на дорожно-транспортный сектор и экономику Евросоюза", – утверждают министры.



Пакет мобильности больше всего поддерживают старожилы ЕС с Запада Европы, например, Германия и Франция.



Пожалуй, больше всего дискуссий вызвало положение, обязывающее грузовиков периодически возвращать в страну их регистрации.



Инициаторы новых правил считают, что обязательный возврат грузовиков в страну регистрации поможет бороться с регистрацией фиктивных транспортных фирм. Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит их компании на периферию Европы и повысит загрязнения на дорогах.



Большинство стран в декабре одобрило Пакет Мобильности. По нему еще состоится голосование в Европарламенте. Его дата пока не установлена, это может быть не раньше мая. BNS Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: ЕС, правила, перевозчики, претензии География: Литва — статья прочитана 239 раз Комментарии