Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом 🔊 Воспроизвести



В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что Литва предоставит всю необходимую помощь дислоцированному в стране батальону НАТО, где зафиксировано 20 случаев коронавируса.



"Даже и в разгул пандемии коронавируса, мы обязаны видеть рядом с собой ближайших партнеров, которые помогают нам сдерживать любые внешние угрозы. Я передал этот месседж командованию боевой группы Сил передового базирования НАТО", – написал президент на страничке в социальной сети "Фейсбук".



"Мы готовы предоставить всю необходимую помощь военным альянса, которые в данный момент проходят службу в Литве, и на деятельности которых отразились зафиксированные случаи COVID-19", – добавил Г. Науседа.



"Когда, если не сейчас, мы можем показать этим людям, что мы рядом и не остаемся безразличными. Ведь способность стран НАТО коллективно решать возникающие проблемы является щитом безопасности наших стран", – заявил глава государства.



По данным на четверг вечера, в Литве были подтверждены 24 случая коронавируса.



Боевая группа батальона расширенного передового присутствия НАТО была размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия. В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что Литва предоставит всю необходимую помощь дислоцированному в стране батальону НАТО, где зафиксировано 20 случаев коронавируса."Даже и в разгул пандемии коронавируса, мы обязаны видеть рядом с собой ближайших партнеров, которые помогают нам сдерживать любые внешние угрозы. Я передал этот месседж командованию боевой группы Сил передового базирования НАТО", – написал президент на страничке в социальной сети "Фейсбук"."Мы готовы предоставить всю необходимую помощь военным альянса, которые в данный момент проходят службу в Литве, и на деятельности которых отразились зафиксированные случаи COVID-19", – добавил Г. Науседа."Когда, если не сейчас, мы можем показать этим людям, что мы рядом и не остаемся безразличными. Ведь способность стран НАТО коллективно решать возникающие проблемы является щитом безопасности наших стран", – заявил глава государства.По данным на четверг вечера, в Литве были подтверждены 24 случая коронавируса.Боевая группа батальона расширенного передового присутствия НАТО была размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: нато, Китай, литовцы, вирус, батальон, пандемия, Науседа, заболевшие География: Литва — статья прочитана 1157 раз Комментарии