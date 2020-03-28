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Президент Литвы обещает поддержку дислоцированному батальону НАТО в связи с коронавирусом
В пятницу президент Литвы Гитанас Науседа пообещал, что Литва предоставит всю необходимую помощь дислоцированному в стране батальону НАТО, где зафиксировано 20 случаев коронавируса.
"Даже и в разгул пандемии коронавируса, мы обязаны видеть рядом с собой ближайших партнеров, которые помогают нам сдерживать любые внешние угрозы. Я передал этот месседж командованию боевой группы Сил передового базирования НАТО", – написал президент на страничке в социальной сети "Фейсбук".
"Мы готовы предоставить всю необходимую помощь военным альянса, которые в данный момент проходят службу в Литве, и на деятельности которых отразились зафиксированные случаи COVID-19", – добавил Г. Науседа.
"Когда, если не сейчас, мы можем показать этим людям, что мы рядом и не остаемся безразличными. Ведь способность стран НАТО коллективно решать возникающие проблемы является щитом безопасности наших стран", – заявил глава государства.
По данным на четверг вечера, в Литве были подтверждены 24 случая коронавируса.
Боевая группа батальона расширенного передового присутствия НАТО была размещена в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Командование батальоном осуществляет Германия.
Категории: политика, общество, чп и криминал
География: Литва
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