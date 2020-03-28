Почему Запад ищет подвох в российской помощи зараженной Италии 🔊 Воспроизвести



«Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно?



Первой на российский жест доброй воли отреагировала пресса Испании. Страны, которая сама сейчас испытывает кризис, сравнимый с итальянским, но у России помощи не просившая. И потому, похоже, в доброту душевную «этих русских» не очень верящая.



«Колонна джипов и грузовиков с медицинским оборудованием и специалистами. Российский флаг – трехцветное знамя царизма – развевается на ветру. То, чего не добился Сталин, добился Путин, и [в этом ему] способствует эпидемия. В 1945 году русские войска остались в Вене. Теперь они движутся по итальянской территории», – переживает La Vanguardia. И в этом слышится не столько возмущение, сколько зависть. «Спасибо русским братьям», «Италия этого не забудет», «Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат». Все это – примеры отзывов простых итальянцев о прибытии в страну российских военных медиков, призванных на борьбу с эпидемией коронавируса. Почему же европейская пресса реагирует на российскую помощь весьма подозрительно, если не сказать враждебно?Первой на российский жест доброй воли отреагировала пресса Испании. Страны, которая сама сейчас испытывает кризис, сравнимый с итальянским, но у России помощи не просившая. И потому, похоже, в доброту душевную «этих русских» не очень верящая.«Колонна джипов и грузовиков с медицинским оборудованием и специалистами. Российский флаг – трехцветное знамя царизма – развевается на ветру. То, чего не добился Сталин, добился Путин, и [в этом ему] способствует эпидемия. В 1945 году русские войска остались в Вене. Теперь они движутся по итальянской территории», – переживает La Vanguardia. И в этом слышится не столько возмущение, сколько зависть.



«Почувствовав себя освобожденной от Европейского союза, Италия сделала три шага, которые не могут остаться незамеченными сообществом, – разбирает по косточкам действия Рима автор. – Во-первых, она активизировала свои отношения с КНР, позволив пекинскому режиму провести мощную пиар-кампанию. Во-вторых, европейская страна, наиболее культурно связанная с США во время холодной войны, обратилась за помощью к России Владимира Путина. И в-третьих, попросила Кубу прислать одну из своих бригад врачей-интернационалистов».



«Бесполезная помощь»



В самой Италии голоса по оценке российской помощи разделились. Либеральная пресса (а другой в стране практически нет) предпочла не заметить гуманитарный характер миссии, но обратила пристальное внимание на то, что большинство прибывших на Апеннины российских вирусологов – военные. Одно из ведущих изданий страны La Stampa постаралось не просто принизить значение помощи, оказываемой Италии специалистами из РФ, но и вообще выдать миссию за шпионскую акцию.



Согласно анонимному источнику газеты в правительственных кругах, «80% того, что поставила в рамках оказания помощи – бесполезно или малополезно для Италии. Им нужен был только предлог». То есть ладно, маски и аппараты для ИВЛ из Китая – это ещё терпеть можно, а вот полевая лаборатория для стерилизации, оборудование и автомобили для дезинфекции, которые привезла Россия, с ним явно что-то не так. И это «не так» – во вред Италии и её народу.



Газета, комментируя слова благодарности, высказанные премьером страны Джузеппе Конте в адрес России, акцентировала внимание на том, что благотворительность Москвы обходится дорого Риму: «Российские военные беспрепятственно передвигаются по территории Италии поблизости от баз НАТО».



«Гордитесь Путиным, лучшим президентом в мире!»



Реакция простых итальянцев на протянутую Россией руку дружбы была совершенно противоположной. После сообщения о выделении помощи Москвой аккаунт Facebook российского посольства в Риме моментально распух от зашкаливающего количества значков «нравится» и «супер», числа поделившихся новостью и комментариев с выражением благодарности. Комментаторы благодарили народ и правительство России, а также критиковали позицию стран Евросоюза и США, которые не торопились оказывать Италии поддержку.



«Спасибо, отлично! Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат без масок, которые бы приехали на учения НАТО Defender Europe 2020. Что, мы еще не выяснили, от кого нам нужно защищаться? Спасибо, Россия. Спасибо, Путин», – пишет пользователь Luciana.



«Это наши друзья, и мы отвечаем не взаимностью, а санкциями. Позор!» – комментирует Sig Gefrico.



«И мы еще налагаем на вас санкции! Совсем нет стыда», – пишет Marco Castellari.



«Спасибо всем вам за помощь. Италия этого не забудет. Спасибо, Россия!» – говорит Andrea Limonta.



«Спасибо русским братьям, и гордитесь своим президентом Путиным, лучшим на свете! Доброе утро!» – реакция пользователя Stefano Rosa.



«Россия и Китай – самые надёжные, поддерживающие страны. Ещё врачи из Кубы и Латинской Америки. Отсутствует Европа и Америка... Когда все закончится, мы будем помнить», – обещает Giuseppe Lapenna.



«Мягкая сила», «вызов Евросоюзу» и «все в целях пропаганды»



Датская Jyllands-Posten обнаружила в действиях России (и Китая) вызов Евросоюзу. Хотя признала, что «Европа отвернулась от Италии». Эксперт издания – глава аналитического центра «Европа» Люкке Фриис призвал со страниц СМИ к бдительности и не переоценивать щедрость помощи «от авторитарных режимов испытывающей трудности Италии». «Нет сомнения, что нынешнюю ситуацию РФ и КНР постараются использовать для раскола Евросоюза. Какова будет реакция Рима, когда опять зайдет речь о санкциях против России или контрактах на 5G с Huawei», задается вопросом Фриис.



«У России хорошие отношения с Италией были и до коронавирусного кризиса, а голосования в ЕС не раз демонстрировали, что Италия понимает Россию, – отмечает газета. – США от европейских дел устранились, а теперь люди могут перестать верить в Евросоюз и повернутся к Китаю и России».



Чешская Info не усмотрела в жесте России ничего, кроме «мягкой силы». «Владимир Путин направил в Италию сотню вирусологов в качестве гуманитарной помощи. Положение коренным образом они не изменят, но медики и медицинские материалы сейчас на Апеннинах нужнее, чем финансовая помощь. Путину это надо в пропагандистских целях, во-первых, чтобы продвинуть изменения в Конституцию, а во-вторых, чтобы продолжить давление на бывшие республики СССР и не вошедшие пока в ЕС страны, такие как Сербия. Никто не будет задумываться над тем, что в этом жесте было больше показного, чем реальной помощи, но факт запомнят все. И Сербия с Италией могут стать ближе к России и отдалиться от ЕС».



«Помощь, оказываемая Италии Россией и Китаем, таит в себе политический знак, – считает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Европа помогает Италии мало, а ведь она – одна из ключевых фигур ЕС и НАТО. Теперь коммунистический Китай и авторитарная Россия имеют шансы перетянуть Рим на свою сторону».



Автор публикации Клаус-Дитер Франкенбергер признает, что итальянцы чувствуют, что «Европа их бросила в беде. Германия в том числе. Справедливо это было или нет, жителям Апеннин плевать, они уже запомнили, кто им помог, а кто пытался как-то наказать и что-то доказать». Автор переживает, что в будущем отвергнутая Европой в критический момент Италия не захочет возобновлять дружбу с партнерами по ЕС, а повернется к России и Китаю.



И наконец, Япония, находящаяся на Дальнем Востоке, солидарная в отношении России с западным мнением, отбросив всякий стыд, легко и просто устами Asahi Shimbun обвинила Россию в том, что она наживается на чужом несчастье. Московский корреспондент Мититака Хаттори демонстрирует абсолютную уверенность в том, что «раз Россия помощь оказала, она по максимуму использует затем этот факт в целях пропаганды как внутри страны, так и за рубежом». При этом автор добрым словом вспоминает Москву за оказание помощи Японии после землетрясения в Тохоку в 2011 году, но тут же срывается на «перенос токийской Олимпиады на 2021 год – это тоже в интересах России, которая сможет урегулировать к тому времени все допинговые скандалы».



* * *



Как видите, не хотят наши западные «партнеры» видеть в оказании Россией помощи Италии широту души русской и чистоту ее помыслов. Все скрытый смысл ищут и политическую выгоду. Впрочем, что тут удивительного – по себе судят, оттого и выводы такие.



Автор: Владимир Добрынин для издания



Испания обратилась за помощью к НАТО, как это должны делать «правильные» западные страны – и, похоже, ответа будет ждать долго. Италия «поклонилась» Москве и все получила через сутки. Но, считает корреспондент Энрик Хулиана, лучше умереть в ожидании помощи от союзников, чем принять помощь от противника. Даже если за это придется заплатить в мирное время десятками тысяч жизней.«Почувствовав себя освобожденной от Европейского союза, Италия сделала три шага, которые не могут остаться незамеченными сообществом, – разбирает по косточкам действия Рима автор. – Во-первых, она активизировала свои отношения с КНР, позволив пекинскому режиму провести мощную пиар-кампанию. Во-вторых, европейская страна, наиболее культурно связанная с США во время холодной войны, обратилась за помощью к России Владимира Путина. И в-третьих, попросила Кубу прислать одну из своих бригад врачей-интернационалистов».В самой Италии голоса по оценке российской помощи разделились. Либеральная пресса (а другой в стране практически нет) предпочла не заметить гуманитарный характер миссии, но обратила пристальное внимание на то, что большинство прибывших на Апеннины российских вирусологов – военные. Одно из ведущих изданий страны La Stampa постаралось не просто принизить значение помощи, оказываемой Италии специалистами из РФ, но и вообще выдать миссию за шпионскую акцию.Согласно анонимному источнику газеты в правительственных кругах, «80% того, что поставила в рамках оказания помощи – бесполезно или малополезно для Италии. Им нужен был только предлог». То есть ладно, маски и аппараты для ИВЛ из Китая – это ещё терпеть можно, а вот полевая лаборатория для стерилизации, оборудование и автомобили для дезинфекции, которые привезла Россия, с ним явно что-то не так. И это «не так» – во вред Италии и её народу.Газета, комментируя слова благодарности, высказанные премьером страны Джузеппе Конте в адрес России, акцентировала внимание на том, что благотворительность Москвы обходится дорого Риму: «Российские военные беспрепятственно передвигаются по территории Италии поблизости от баз НАТО».Реакция простых итальянцев на протянутую Россией руку дружбы была совершенно противоположной. После сообщения о выделении помощи Москвой аккаунт Facebook российского посольства в Риме моментально распух от зашкаливающего количества значков «нравится» и «супер», числа поделившихся новостью и комментариев с выражением благодарности. Комментаторы благодарили народ и правительство России, а также критиковали позицию стран Евросоюза и США, которые не торопились оказывать Италии поддержку.«Спасибо, отлично! Это куда лучше, чем 30 000 американских солдат без масок, которые бы приехали на учения НАТО Defender Europe 2020. Что, мы еще не выяснили, от кого нам нужно защищаться? Спасибо, Россия. Спасибо, Путин», – пишет пользователь Luciana.«Это наши друзья, и мы отвечаем не взаимностью, а санкциями. Позор!» – комментирует Sig Gefrico.«И мы еще налагаем на вас санкции! Совсем нет стыда», – пишет Marco Castellari.«Спасибо всем вам за помощь. Италия этого не забудет. Спасибо, Россия!» – говорит Andrea Limonta.«Спасибо русским братьям, и гордитесь своим президентом Путиным, лучшим на свете! Доброе утро!» – реакция пользователя Stefano Rosa.«Россия и Китай – самые надёжные, поддерживающие страны. Ещё врачи из Кубы и Латинской Америки. Отсутствует Европа и Америка... Когда все закончится, мы будем помнить», – обещает Giuseppe Lapenna.Датская Jyllands-Posten обнаружила в действиях России (и Китая) вызов Евросоюзу. Хотя признала, что «Европа отвернулась от Италии». Эксперт издания – глава аналитического центра «Европа» Люкке Фриис призвал со страниц СМИ к бдительности и не переоценивать щедрость помощи «от авторитарных режимов испытывающей трудности Италии». «Нет сомнения, что нынешнюю ситуацию РФ и КНР постараются использовать для раскола Евросоюза. Какова будет реакция Рима, когда опять зайдет речь о санкциях против России или контрактах на 5G с Huawei», задается вопросом Фриис.«У России хорошие отношения с Италией были и до коронавирусного кризиса, а голосования в ЕС не раз демонстрировали, что Италия понимает Россию, – отмечает газета. – США от европейских дел устранились, а теперь люди могут перестать верить в Евросоюз и повернутся к Китаю и России».Чешская Info не усмотрела в жесте России ничего, кроме «мягкой силы». «Владимир Путин направил в Италию сотню вирусологов в качестве гуманитарной помощи. Положение коренным образом они не изменят, но медики и медицинские материалы сейчас на Апеннинах нужнее, чем финансовая помощь. Путину это надо в пропагандистских целях, во-первых, чтобы продвинуть изменения в Конституцию, а во-вторых, чтобы продолжить давление на бывшие республики СССР и не вошедшие пока в ЕС страны, такие как Сербия. Никто не будет задумываться над тем, что в этом жесте было больше показного, чем реальной помощи, но факт запомнят все. И Сербия с Италией могут стать ближе к России и отдалиться от ЕС».«Помощь, оказываемая Италии Россией и Китаем, таит в себе политический знак, – считает немецкая Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Европа помогает Италии мало, а ведь она – одна из ключевых фигур ЕС и НАТО. Теперь коммунистический Китай и авторитарная Россия имеют шансы перетянуть Рим на свою сторону».Автор публикации Клаус-Дитер Франкенбергер признает, что итальянцы чувствуют, что «Европа их бросила в беде. Германия в том числе. Справедливо это было или нет, жителям Апеннин плевать, они уже запомнили, кто им помог, а кто пытался как-то наказать и что-то доказать». Автор переживает, что в будущем отвергнутая Европой в критический момент Италия не захочет возобновлять дружбу с партнерами по ЕС, а повернется к России и Китаю.И наконец, Япония, находящаяся на Дальнем Востоке, солидарная в отношении России с западным мнением, отбросив всякий стыд, легко и просто устами Asahi Shimbun обвинила Россию в том, что она наживается на чужом несчастье. Московский корреспондент Мититака Хаттори демонстрирует абсолютную уверенность в том, что «раз Россия помощь оказала, она по максимуму использует затем этот факт в целях пропаганды как внутри страны, так и за рубежом». При этом автор добрым словом вспоминает Москву за оказание помощи Японии после землетрясения в Тохоку в 2011 году, но тут же срывается на «перенос токийской Олимпиады на 2021 год – это тоже в интересах России, которая сможет урегулировать к тому времени все допинговые скандалы».* * *Как видите, не хотят наши западные «партнеры» видеть в оказании Россией помощи Италии широту души русской и чистоту ее помыслов. Все скрытый смысл ищут и политическую выгоду. Впрочем, что тут удивительного – по себе судят, оттого и выводы такие.Автор: Владимир Добрынин для издания ВЗГЛЯД vz.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Россия, вакцина, помощь, Китай, вирус, Италия, критика, пандемия — статья прочитана 348 раз Комментарии