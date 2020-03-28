Вирусы не приходят по одному: в Китае появился хантавирус, который переносят мыши Al Jazeera, Катар 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Валерий Мельников



На фоне всеобщей обеспокоенности по поводу стремительного роста числа зараженных коронавирусом пришла еще одна тревожная новость из Китая. Мужчина скончался в результате заражения хантавирусом. Что это за вирус? Может ли он вызвать новую пандемию?



Говорят, беда не приходит одна. Уильям Шекспир писал: «Когда приходят печали, они приходят не одинокими лазутчиками, а целыми батальонами!» Похоже, некоторые, опасаются этого. Известно, что после вспышки нового коронавируса (COVID-19) сначала в китайском Ухане, а затем и по всему миру, была зафиксирована смерть жителя Китая от хантавируса. Что это?



Как сообщил вчера веб-сайт Newsweek, в понедельник в Китае умер человек, заразившийся хантавирусом. По данным правительственной газеты Global Times, это был житель провинции Юньнань на юго-западе страны, скончавшийся во время поездки в восточную провинцию Шаньдун. Говорят, беда не приходит одна. Уильям Шекспир писал: «Когда приходят печали, они приходят не одинокими лазутчиками, а целыми батальонами!» Похоже, некоторые, опасаются этого. Известно, что после вспышки нового коронавируса (COVID-19) сначала в китайском Ухане, а затем и по всему миру, была зафиксирована смерть жителя Китая от хантавируса. Что это?Как сообщил вчера веб-сайт Newsweek, в понедельник в Китае умер человек, заразившийся хантавирусом. По данным правительственной газеты Global Times, это был житель провинции Юньнань на юго-западе страны, скончавшийся во время поездки в восточную провинцию Шаньдун.



Новость о смерти китайца пришла на фоне пандемии коронавируса. На данный момент число зараженных во всем мире уже превысило 400 тысяч человек. С момента вспышки вируса в декабре 2019 года в китайском городе Ухань от него погибло более 17 тысяч человек.



Уровень смертности от североамериканских штаммов хантавируса составляет 36%, что намного выше смертности от коронавируса, которая, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, достигла 3,4%.



Поскольку китайские власти протестировали на наличие хантавируса ещё 32 человека, находившихся в том автобусе, в настоящее время люди начинают беспокоиться о возможности начала новой пандемии.



По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, хантавирусы распространяются главным образом посредством грызунов, а они в свою очередь могут инфицировать людей.



Каждый штамм хантавируса распространяется определенным видом грызунов. Источником заражения являются их выделения: моча, фекалии или слюна, частицы которых вместе с вирусом попадают в воздух и вдыхаются человеком. В редких случаях можно заразиться хантавирусом после укуса зараженного животного.



По мнению экспертов, человек может заболеть, если коснулся рта или носа после контакта с поверхностью, загрязненной мочой, фекалиями или слюной животного-переносчика вируса, например, мыши. Кроме того, заболевание может передаваться людям при употреблении пищи, загрязненной мочой или фекалиями зараженного грызуна.



Существует множество видов хантавируса. Например, в Америке болезнь получила название хантавирусного легочного синдрома (ХЛС), в то время как в Европе или Азии заражение может привести к геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС).



Пока неизвестно, от какого именно заболевания умер мужчина в Китае.



По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах хантавирусы не могут передаваться от человека к человеку, в то время как редкие случаи такого заражения были зарегистрированы в Чили и Аргентине.



Обычно хантавирусом можно заразиться в сельских районах с обилием лесов, полей или ферм, где обитают грызуны.



Каковы симптомы заражения?



Прежде всего, выделим симптомы хантавирусного легочного синдрома:



1. Усталость



2. Лихорадка



3. Мышечные боли, особенно в бедрах и спине



4. Головокружение



5. Головная боль



6. Озноб



7. Рвота



8. Диарея



9. Боли в животе



10. Через четыре-десять дней у человека может появиться одышка и кашель



11. Жидкость в легких



Смертность от хантавирусного легочного синдрома достигает 38% людей.



Симптомы геморрагической лихорадки с почечным синдромом:



1. Боли в спине



2. Боли в животе



3. Головная боль



4. Озноб



5. Тошнота



6. Лихорадка



7. Ухудшение зрения



8. Покраснение лица



9. Низкое артериальное давление, шок



10. Острая почечная недостаточность



От ГЛПС умирают от 1 до 15% пациентов.



По данным Национальной медицинской библиотеки США, специфическое лечение и вакцина для хантавируса не разработаны. Выздоровление пациентов наступает при ранней диагностике и получении медицинской помощи в отделении интенсивной терапии. Зачастую они нуждаются в кислородной терапии.



Хорошие новости



Хорошей новостью является то, что вероятность вспышки эпидемии хантавируса низка, поскольку он распространяется через прямой контакт с зараженными грызунами.



Таким образом, число людей, инфицированных этим вирусом, в мире невелико. Так, с января 2017 года в Соединенных Штатах зарегистрировано всего 728 случаев заражения хантавирусом. Еще меньше случае в других странах.



Другими словами, вам не стоит беспокоиться о вспышке новой эпидемии. Достаточно паники вокруг коронавируса, который может привести к летальному исходу. Лучше обратите тревогу в свою пользу и следуйте рекомендациям органов здравоохранения вашей страны, тщательно мойте руки с мылом и придерживайтесь правил личной гигиены.



Автор: Усама Абу ар-Раб (د. أسامة أبو الرب) для Al Jazeera, Катар, перевод С мужчиной в автобусе находились 32 попутчика, и все они были протестированы на наличие вируса, однако результаты исследований еще не готовы.Новость о смерти китайца пришла на фоне пандемии коронавируса. На данный момент число зараженных во всем мире уже превысило 400 тысяч человек. С момента вспышки вируса в декабре 2019 года в китайском городе Ухань от него погибло более 17 тысяч человек.Уровень смертности от североамериканских штаммов хантавируса составляет 36%, что намного выше смертности от коронавируса, которая, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, достигла 3,4%.Поскольку китайские власти протестировали на наличие хантавируса ещё 32 человека, находившихся в том автобусе, в настоящее время люди начинают беспокоиться о возможности начала новой пандемии.По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, хантавирусы распространяются главным образом посредством грызунов, а они в свою очередь могут инфицировать людей.Каждый штамм хантавируса распространяется определенным видом грызунов. Источником заражения являются их выделения: моча, фекалии или слюна, частицы которых вместе с вирусом попадают в воздух и вдыхаются человеком. В редких случаях можно заразиться хантавирусом после укуса зараженного животного.По мнению экспертов, человек может заболеть, если коснулся рта или носа после контакта с поверхностью, загрязненной мочой, фекалиями или слюной животного-переносчика вируса, например, мыши. Кроме того, заболевание может передаваться людям при употреблении пищи, загрязненной мочой или фекалиями зараженного грызуна.Существует множество видов хантавируса. Например, в Америке болезнь получила название хантавирусного легочного синдрома (ХЛС), в то время как в Европе или Азии заражение может привести к геморрагической лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС).Пока неизвестно, от какого именно заболевания умер мужчина в Китае.По данным центров США по контролю и профилактике заболеваний, в Соединенных Штатах хантавирусы не могут передаваться от человека к человеку, в то время как редкие случаи такого заражения были зарегистрированы в Чили и Аргентине.Обычно хантавирусом можно заразиться в сельских районах с обилием лесов, полей или ферм, где обитают грызуны.Прежде всего, выделим симптомы хантавирусного легочного синдрома:1. Усталость2. Лихорадка3. Мышечные боли, особенно в бедрах и спине4. Головокружение5. Головная боль6. Озноб7. Рвота8. Диарея9. Боли в животе10. Через четыре-десять дней у человека может появиться одышка и кашель11. Жидкость в легкихСмертность от хантавирусного легочного синдрома достигает 38% людей.Симптомы геморрагической лихорадки с почечным синдромом:1. Боли в спине2. Боли в животе3. Головная боль4. Озноб5. Тошнота6. Лихорадка7. Ухудшение зрения8. Покраснение лица9. Низкое артериальное давление, шок10. Острая почечная недостаточностьОт ГЛПС умирают от 1 до 15% пациентов.По данным Национальной медицинской библиотеки США, специфическое лечение и вакцина для хантавируса не разработаны. Выздоровление пациентов наступает при ранней диагностике и получении медицинской помощи в отделении интенсивной терапии. Зачастую они нуждаются в кислородной терапии.Хорошей новостью является то, что вероятность вспышки эпидемии хантавируса низка, поскольку он распространяется через прямой контакт с зараженными грызунами.Таким образом, число людей, инфицированных этим вирусом, в мире невелико. Так, с января 2017 года в Соединенных Штатах зарегистрировано всего 728 случаев заражения хантавирусом. Еще меньше случае в других странах.Другими словами, вам не стоит беспокоиться о вспышке новой эпидемии. Достаточно паники вокруг коронавируса, который может привести к летальному исходу. Лучше обратите тревогу в свою пользу и следуйте рекомендациям органов здравоохранения вашей страны, тщательно мойте руки с мылом и придерживайтесь правил личной гигиены.Автор: Усама Абу ар-Раб (د. أسامة أبو الرب) для Al Jazeera, Катар, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, хантавирус — статья прочитана 454 раза Комментарии