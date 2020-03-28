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Медикам, борющимся с коронавирусом в Литве, повысят зарплату на 15% – минздрав



Медикам, которые борются с коронавирусом в Литве, повысят зарплаты на 15%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

"Всем работникам здравоохранения, которые борются с опасным коронавирусом, будет установлена дополнительная часть надбавки к зарплате, составляющая 15%", – заявил А. Верига на пресс-конференции.

Повышенные зарплаты будут выплачиваться с начала объявления карантина до его отмены, предусматривается в указе, подписанном министром.

По сообщению министерства, зарплаты повышаются с учетом тяжкого труда медиков в период карантина, предоставления услуг болеющим или потенциально больным коронавирусной инфекцией.

Сейчас зараженных лечат в Вильнюсской клинике Сантарос, Каунасской клинической больнице, Клайпедской университетской больнице, в Шяуляйской Республиканской больнице, в Паневежской больнице.
В Литве подтверждены 345 случаев заражения COVID-19.

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Литовский производитель медицинских товаров Intersurgical произведет 1 млн масок-респираторов для медиков.

"Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков", – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.

"Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков", – написал министр.

Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли "в разы".

Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков.

Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования.
BNS
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: зарплаты, контроль, медики, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена вчера, 27 марта, 17:30

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