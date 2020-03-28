Медикам, борющимся с коронавирусом в Литве, повысят зарплату на 15% – минздрав

Медикам, которые борются с коронавирусом в Литве, повысят зарплаты на 15%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.
"Всем работникам здравоохранения, которые борются с опасным коронавирусом, будет установлена дополнительная часть надбавки к зарплате, составляющая 15%", – заявил А. Верига на пресс-конференции.
Повышенные зарплаты будут выплачиваться с начала объявления карантина до его отмены, предусматривается в указе, подписанном министром.
По сообщению министерства, зарплаты повышаются с учетом тяжкого труда медиков в период карантина, предоставления услуг болеющим или потенциально больным коронавирусной инфекцией.
Сейчас зараженных лечат в Вильнюсской клинике Сантарос, Каунасской клинической больнице, Клайпедской университетской больнице, в Шяуляйской Республиканской больнице, в Паневежской больнице.
В Литве подтверждены 345 случаев заражения COVID-19.
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Литовский производитель медицинских товаров Intersurgical произведет 1 млн масок-респираторов для медиков.
"Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков", – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.
"Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков", – написал министр.
Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли "в разы".
Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков.
Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования.
* * *
Литовский производитель медицинских товаров Intersurgical произведет 1 млн масок-респираторов для медиков.
"Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков", – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети "Фейсбук".
По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.
"Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков", – написал министр.
Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли "в разы".
Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков.
Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования.