Медикам, борющимся с коронавирусом в Литве, повысят зарплату на 15% – минздрав 🔊 Воспроизвести



Медикам, которые борются с коронавирусом в Литве, повысят зарплаты на 15%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"Всем работникам здравоохранения, которые борются с опасным коронавирусом, будет установлена дополнительная часть надбавки к зарплате, составляющая 15%", – заявил А. Верига на пресс-конференции.



Повышенные зарплаты будут выплачиваться с начала объявления карантина до его отмены, предусматривается в указе, подписанном министром.



По сообщению министерства, зарплаты повышаются с учетом тяжкого труда медиков в период карантина, предоставления услуг болеющим или потенциально больным коронавирусной инфекцией.



Сейчас зараженных лечат в Вильнюсской клинике Сантарос, Каунасской клинической больнице, Клайпедской университетской больнице, в Шяуляйской Республиканской больнице, в Паневежской больнице. Медикам, которые борются с коронавирусом в Литве, повысят зарплаты на 15%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Аурелиюс Верига."Всем работникам здравоохранения, которые борются с опасным коронавирусом, будет установлена дополнительная часть надбавки к зарплате, составляющая 15%", – заявил А. Верига на пресс-конференции.Повышенные зарплаты будут выплачиваться с начала объявления карантина до его отмены, предусматривается в указе, подписанном министром.По сообщению министерства, зарплаты повышаются с учетом тяжкого труда медиков в период карантина, предоставления услуг болеющим или потенциально больным коронавирусной инфекцией.Сейчас зараженных лечат в Вильнюсской клинике Сантарос, Каунасской клинической больнице, Клайпедской университетской больнице, в Шяуляйской Республиканской больнице, в Паневежской больнице. В Литве подтверждены 345 случаев заражения COVID-19.



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Литовский производитель медицинских товаров Intersurgical произведет 1 млн масок-респираторов для медиков.



"Сегодня мы подписали договор, в котором утвердили заказ на 1 млн таких масок-респираторов для литовских медиков", – написал министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига на своей странице в социальной сети "Фейсбук".



По его словам, такое количество респираторов компания произведет в течение нескольких месяцев, а решение по адаптации этих масок к потребностям компания нашла в особо короткие сроки.



"Их эффективность особо велика. Настолько, что такую эффективность не могут обеспечить большинство респираторов, предлагаемых на рынке. Это позволит защитить наших медиков", – написал министр.



Гендиректор Intersurgical Сигитас Жвирблис на минувшей неделе сообща BNS, что заказы на некоторые изделия компании в связи со вспышкой коронавируса выросли "в разы".



Компания около 99% своей продукции, производимой на предприятии в Пабраде, экспортирует за границу, но С. Жвирблис сказал, что Intersurgical могла бы удовлетворить потребности литовских больниц и медиков.



Intersurgical также производит комплектующие детали для некоторого больничного оборудования. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: зарплаты, контроль, медики, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 1512 раз Комментарии