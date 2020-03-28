Новый президент литовской Лиги А: «Делать революцию не собираюсь» 🔊 Воспроизвести Фото: Ян Невойна, fkriteriai.lt







Видмантас Мураускас, два года руководивший высшей футбольной лигой Литвы – Лигой А, решил попрощаться с этой должностью несколько недель назад и предложил в качестве своего преемника президента футбольного клуба «Ритеряй» Яна Невойну.



За эту кандидатуру, помимо уже упомянутого В.Мураускаса, высказались также представители следующих клубов – «Кауно Жальгирис», «Панявежис» и «Банга». Этого хватило, чтоб Я.Невойна был избран новым руководителем Лиги А.



«Я сам не рвался к этому, но сказал сам себе, что если кто-то предложит такой вариант, то я приведу в порядок домашние дела и затем решу, соглашаться или нет. Когда я получил такую поддержку, то я не мог отказатьс », - сказал новый президент Лиги А корреспонденту портала За эту кандидатуру, помимо уже упомянутого В.Мураускаса, высказались также представители следующих клубов – «Кауно Жальгирис», «Панявежис» и «Банга». Этого хватило, чтоб Я.Невойна был избран новым руководителем Лиги А.«Я сам не рвался к этому, но сказал сам себе, что если кто-то предложит такой вариант, то я приведу в порядок домашние дела и затем решу, соглашаться или нет. Когда я получил такую поддержку, то я не мог отказатьс », - сказал новый президент Лиги А корреспонденту портала sportas.lt Ауримасу Будрайтису. - Вы садитесь в горячее кресло. Что планируете делать, чтобы оно было не таким горячим?



- Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что революцию делать я не собираюсь. Прежде всего было решено договориться об общей работе с Литовской федерацией футбола, второе – овладеть нынешней ситуацией (из-за коронавируса нынешний чемпионат Литвы остановлен уже после первого тура, а в литовской высшей лиге играет только шесть команд – Прим. «Обзора»).



Мы все понимаем, что будет нелегко, но вместе мы сможем разрешить эти проблемы.



- Что вы имеете в виду? Какие это вопросы?



- Мы договорились с клубами, что силами заинтересованных сторон проведём анализ. И только тогда я смогу дать более точный ответ, а потом, спустя какое-то время, я уже смогу сказать, удалось это сделать или нет.



Пока что мы даже не знаем, когда сможем продолжить игры чемпионата. Когда получим ответ на этот вопрос, то тогда сможем прикидывать и планы на будущее.



Судя по всему, чемпионат в запланированном формате – в шесть кругов – уже не получится провести.



- Скажите, а рассматривались другие варианты?



- Пока что нет. Всё зависит от того, когда возобновится чемпионат.



Поймите, что это такая ситуация, управлять которой мы не можем. Мы не знаем, ни когда закончится карантин, ни когда вернёмся к нормальной жизни. Когда это произойдёт, нам понадобится хотя бы три недели, чтобы подготовиться к продолжению первенства.



- Может, вам довелось что-то услышать о датах турниров УЕФА? Какова вероятность того, что литовские клубы стартуют в еврокубках по уже намеченному плану?



- Информации об этом у нас нет, однако 90% того, что отборочные игры будут перенесены. Всё зависит от того, когда в ведущих чемпионатах закончится нынешний сезон и когда будет сыгран финал Лиги чемпионов.



Другой важный момент – руководство УЕФА пообещало, что выполнит свои обязательства. У него есть резервы, которые придётся использовать. Для небогатых клубов это особенно актуально. Кризис, скорее всего, затронет всех.



- Уже говорили об этом?



- Конечно. Разрабатывается план, как всем помочь. В настоящее время готовятся документы для правительства Литвы и других государственных органов.



- Не сомневаюсь, что ваши намерения – хорошие, однако, давайте вспомним о ваших предшественниках. У всех были красивые идеи, но не было денег. Не боитесь наступить на те же грабли?



- Хороший вопрос. Легко не будет, но моя цель – создать команду квалифицированных специалистов, которые пришли бы на помощь нынешним работникам, чтобы всё намеченное было выполнено.



- Как?



- Мы договорились, что федерация поможет. Уже приняты некоторые решения, которые помогут решить этот вопрос.



Ещё один момент – сегодня получил предложение от людей, желающих помочь Лиге А. Если мы все так будем мыслить, то наверняка преодолеем этот нелёгкий период и восстановим то, что потеряли. Однако факт: придётся поработать от души!



- Вы претендовали на пост президенты Лига А и два года назад. Вы согласны, что тогда было бы легче, нежели теперь?



- Мы все понимаем, в какой ситуации находимся. Думаю, что ответ очевиден.



- Вернёмся к началу нашего разговора. Всё же, что нам нужно, чтобы Лига А стала интереснее?



- Нужно, чтобы мы были едиными. Если это удастся, то тогда точно сделаем шаг вперёд.



Перевод «Обзора» - Прежде всего, я хочу подчеркнуть, что революцию делать я не собираюсь. Прежде всего было решено договориться об общей работе с Литовской федерацией футбола, второе – овладеть нынешней ситуацией (из-за коронавируса нынешний чемпионат Литвы остановлен уже после первого тура, а в литовской высшей лиге играет только шесть команд – Прим. «Обзора»).Мы все понимаем, что будет нелегко, но вместе мы сможем разрешить эти проблемы.- Мы договорились с клубами, что силами заинтересованных сторон проведём анализ. И только тогда я смогу дать более точный ответ, а потом, спустя какое-то время, я уже смогу сказать, удалось это сделать или нет.Пока что мы даже не знаем, когда сможем продолжить игры чемпионата. Когда получим ответ на этот вопрос, то тогда сможем прикидывать и планы на будущее.Судя по всему, чемпионат в запланированном формате – в шесть кругов – уже не получится провести.- Пока что нет. Всё зависит от того, когда возобновится чемпионат.Поймите, что это такая ситуация, управлять которой мы не можем. Мы не знаем, ни когда закончится карантин, ни когда вернёмся к нормальной жизни. Когда это произойдёт, нам понадобится хотя бы три недели, чтобы подготовиться к продолжению первенства.- Информации об этом у нас нет, однако 90% того, что отборочные игры будут перенесены. Всё зависит от того, когда в ведущих чемпионатах закончится нынешний сезон и когда будет сыгран финал Лиги чемпионов.Другой важный момент – руководство УЕФА пообещало, что выполнит свои обязательства. У него есть резервы, которые придётся использовать. Для небогатых клубов это особенно актуально. Кризис, скорее всего, затронет всех.- Конечно. Разрабатывается план, как всем помочь. В настоящее время готовятся документы для правительства Литвы и других государственных органов.- Хороший вопрос. Легко не будет, но моя цель – создать команду квалифицированных специалистов, которые пришли бы на помощь нынешним работникам, чтобы всё намеченное было выполнено.- Мы договорились, что федерация поможет. Уже приняты некоторые решения, которые помогут решить этот вопрос.Ещё один момент – сегодня получил предложение от людей, желающих помочь Лиге А. Если мы все так будем мыслить, то наверняка преодолеем этот нелёгкий период и восстановим то, что потеряли. Однако факт: придётся поработать от души!- Мы все понимаем, в какой ситуации находимся. Думаю, что ответ очевиден.- Нужно, чтобы мы были едиными. Если это удастся, то тогда точно сделаем шаг вперёд. Категории: спорт, в странах Балтии Ключевые слова: Лига А, Ян Невойна, «Ритеряй» — статья прочитана 237 раз Комментарии