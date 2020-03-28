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У Бориса Джонсона обнаружили COVID-19 /дополнено/
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что заразился коронавирусом.
нализ премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона на коронавирус дал положительный результат, пишет британская The Times со ссылкой на официальное заявление Даунинг-стрит.
Как сообщил представитель премьер-министра, болезнь протекает у Джонсона в легкой форме, и он продолжает руководить антикризисной работой правительства, находясь в изоляции.
Борис Джонсон стал первым из лидеров стран Большой семерки, заболевшим коронавирусом.
Накануне стало известно, что COVID-19 заболел принц Чарльз, прямой наследник британского престола. Заболевание у него протекает в слабой форме, он вместе с супругой находится в самоизоляции дома в Шотландии.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились свыше 465 тысяч человек, 21 тысяча умерли.
РИА Новости
Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе
Комментарии
Саня
27 марта, 14:03
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Похоже на развод.
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