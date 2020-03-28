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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Южнокорейские специалисты передадут знания и опыт Литве, говорит Г. Науседа
Литовский президент Гитанас Науседа говорит, что договорился с лидером Южной Кореи о том, что корейцы поделятся своими знаниями и опытом в деле борьбы с коронавирусом.
"Сегодня мы с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином договорились, что их специалисты передадут свои знания и опыт сотрудникам литовских институций по управлению кризисом и здравоохранению", – написал президент после телефонной беседы с главой Южной Кореи.
Литва уже получила партию необходимых для проверок на коронавирус реагентов из Южной Кореи.
По словам Г. Науседы, президент Южной Кореи пообещал посодействовать и в закупках других медицинских средств и оборудования у производителей этой страны.
Когда началось распространение коронавируса, Южная Корея развернула широкую программу тестирования и контроля за передвижением заразившихся людей, ей удалось успешно замедлить распространение вируса по сравнению с Европой и США.
В Южной Корее подтверждено более 9 тыс. случаев вируса, умерло более ста человек.
Последние несколько недель в Южной Корее подтверждается не более ста случаев коронавирусной инфекции в день.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, Южная Корея, опыт, пандемия, заболевшие
География: Литва
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