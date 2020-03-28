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В Литве умер пятый человек с COVID-19 – клайпедчанин преклонного возраста



В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса – человек преклонного возраста из группы, у которого был установлен COVID-19, умер в Клайпедской университетской больнице, сообщает Минздрав.
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, умершие, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 341 раз
добавлена вчера, 27 марта, 12:56

Комментарии

Саня
27 марта, 14:07
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Умер от естественной старости. Списали на вирус.
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