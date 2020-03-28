В Литве умер пятый человек с COVID-19 – клайпедчанин преклонного возраста 🔊 Воспроизвести



В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса – человек преклонного возраста из группы, у которого был установлен COVID-19, умер в Клайпедской университетской больнице, сообщает Минздрав. В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса – человек преклонного возраста из группы, у которого был установлен COVID-19, умер в Клайпедской университетской больнице, сообщает Минздрав. Категории: чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия, умершие, заболевшие География: Литва — статья прочитана 341 раз Комментарии