|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
|
В Литве умер пятый человек с COVID-19 – клайпедчанин преклонного возраста
В Литве в пятницу подтверждена пятая смерть от коронавируса – человек преклонного возраста из группы, у которого был установлен COVID-19, умер в Клайпедской университетской больнице, сообщает Минздрав.
Категории: чп и криминал, здоровье
География: Литва
Комментарии
Саня
27 марта, 14:07
#
—
Умер от естественной старости. Списали на вирус.
ответить
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|