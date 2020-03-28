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ЕС должен решительнее объединять страны в противостоянии коронавирусу – президент Литвы



Евросоюз (ЕС) должен решительнее объединять страны в противостоянии распространению коронавируса, говорит литовский президент Гитанас Науседа.

Общий ответ на коронавирусный кризис глава государства обсудил на сессии Европейского совета, организованной на удалённой основе.

"Во время удалённого общения с европейскими лидерами мы постановили, что сейчас главными направлениями деятельности являются приостановление распространения вируса, приобретение медицинского оборудования, решение проблем, связанных с социально-экономическими последствиями, возвращение граждан ЕС домой и создание вакцины и лекарств", – написал у себя в фейсбуке Г. Науседа.

Он отметил, что Сообществу следует незамедлительно принять меры, чтобы процессы и процедуры стали более гибкими, а решения о поставках медицинских средств странам-членам принимались без проволочек.
По словам главы государства, совместные закупки медсредств производятся слишком медленно, а их поставки запаздывают.

Г. Науседа также выразил уверенность, что Сообщество обладает такой базой инноваций, технологий и талантов, что следует активнее сотрудничать в создании вакцины от коронавируса.

"У нас есть для этого все предпосылки", – сказал глава государства.

В своей записи он также добавил, что руководству ЕС следует сконцентрировать внимание на подготовке солидного финансового пакета для решения социально-экономических проблем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, а также быть готовому принимать дополнительные меры.

"Кроме того, я убежден, что план управления кризисом – это лишь одна сторона медали, нужно готовиться и к вызовам послекризисного периода не только в экономике, но и в социальной сфере, и в сфере охраны окружающей среды, образования и в других сферах", – написал Г. Науседа.

Коронавирус COVID-19 сейчас распространяется во всех странах ЕС, больше всего пострадала от него Италия.

ЕС сейчас осуществляет совместные закупки медсредств, чтобы обеспечить их поставки странам-членам, которые борются с вирусом.
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: экономика, политика, общество, в Европе
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
статья прочитана 290 раз
добавлена вчера, 27 марта, 14:30

Комментарии

психоаналитик
27 марта, 15:25
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Мировой управляемый кризис. Проведем его аналитический разбор. До этого мир тоже показывал как происходит управление миром на примере взорванных башен близнецов. Все видели обложку, но ни кто не понял ни чего. Здесь та же ситуация. Применили биологическое оружие, а дальше система сама продолжила,все смерти благодаря сми стали только от коронавируса. Слабость медицины капиталистических стран просто вызвали шок у общества. Тот кто это задумал отлично всё рассчитал. Конечно когда закрываются мед учреждения ,а больных становится больше то начинают умирать больше человек от других болезней. Гнилая система сыпется на глазах и показывает свою беспомощность как это сейчас было в Италии и Испании. Другого результата ведь и не могло быть.
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