ЕС должен решительнее объединять страны в противостоянии коронавирусу – президент Литвы 🔊 Воспроизвести



Евросоюз (ЕС) должен решительнее объединять страны в противостоянии распространению коронавируса, говорит литовский президент Гитанас Науседа.



Общий ответ на коронавирусный кризис глава государства обсудил на сессии Европейского совета, организованной на удалённой основе.



"Во время удалённого общения с европейскими лидерами мы постановили, что сейчас главными направлениями деятельности являются приостановление распространения вируса, приобретение медицинского оборудования, решение проблем, связанных с социально-экономическими последствиями, возвращение граждан ЕС домой и создание вакцины и лекарств", – написал у себя в фейсбуке Г. Науседа.



Он отметил, что Сообществу следует незамедлительно принять меры, чтобы процессы и процедуры стали более гибкими, а решения о поставках медицинских средств странам-членам принимались без проволочек. Евросоюз (ЕС) должен решительнее объединять страны в противостоянии распространению коронавируса, говорит литовский президент Гитанас Науседа.Общий ответ на коронавирусный кризис глава государства обсудил на сессии Европейского совета, организованной на удалённой основе."Во время удалённого общения с европейскими лидерами мы постановили, что сейчас главными направлениями деятельности являются приостановление распространения вируса, приобретение медицинского оборудования, решение проблем, связанных с социально-экономическими последствиями, возвращение граждан ЕС домой и создание вакцины и лекарств", – написал у себя в фейсбуке Г. Науседа.Он отметил, что Сообществу следует незамедлительно принять меры, чтобы процессы и процедуры стали более гибкими, а решения о поставках медицинских средств странам-членам принимались без проволочек. По словам главы государства, совместные закупки медсредств производятся слишком медленно, а их поставки запаздывают.



Г. Науседа также выразил уверенность, что Сообщество обладает такой базой инноваций, технологий и талантов, что следует активнее сотрудничать в создании вакцины от коронавируса.



"У нас есть для этого все предпосылки", – сказал глава государства.



В своей записи он также добавил, что руководству ЕС следует сконцентрировать внимание на подготовке солидного финансового пакета для решения социально-экономических проблем не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе, а также быть готовому принимать дополнительные меры.



"Кроме того, я убежден, что план управления кризисом – это лишь одна сторона медали, нужно готовиться и к вызовам послекризисного периода не только в экономике, но и в социальной сфере, и в сфере охраны окружающей среды, образования и в других сферах", – написал Г. Науседа.



Коронавирус COVID-19 сейчас распространяется во всех странах ЕС, больше всего пострадала от него Италия.



ЕС сейчас осуществляет совместные закупки медсредств, чтобы обеспечить их поставки странам-членам, которые борются с вирусом. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, политика, общество, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 290 раз Комментарии