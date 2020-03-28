Маск пообещал начать выпуск аппаратов ИВЛ на заводе Tesla в Нью-Йорке в ближайшее время 🔊 Воспроизвести Илон Маск



Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на заводе американской компании Tesla в штате Нью-Йорк начнется в ближайшее время. Соответствующее заявление разместил в Twitter глава компании Илон Маск, сообщает



"Мы прикладываем все усилия, чтобы Giga New York (завод Tesla Gigafactory 2 в Баффало - прим. ТАСС) как можно скорее возобновил работу для запуска производства аппаратов ИВЛ, - сообщил Маск. - Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Нью-Йорка". Работы на заводах Tesla в Баффало (штат Нью-Йорк) и Фримонте (штат Калифорния) были приостановлены в понедельник из-за угрозы распространения нового коронавируса. Производство аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на заводе американской компании Tesla в штате Нью-Йорк начнется в ближайшее время. Соответствующее заявление разместил в Twitter глава компании Илон Маск, сообщает ТАСС "Мы прикладываем все усилия, чтобы Giga New York (завод Tesla Gigafactory 2 в Баффало - прим. ТАСС) как можно скорее возобновил работу для запуска производства аппаратов ИВЛ, - сообщил Маск. - Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы помочь жителям Нью-Йорка". Работы на заводах Tesla в Баффало (штат Нью-Йорк) и Фримонте (штат Калифорния) были приостановлены в понедельник из-за угрозы распространения нового коронавируса. В минувший четверг Маск отметил в Twitter, что не считает сложным запуск производства аппаратов ИВЛ на заводах своей компании. На это сообщение ответил мэр крупнейшего мегаполиса США Билл де Блазио. "Нью-Йорк покупает", - написал он. Позже Маск подчеркнул, что в Tesla начали работу над запуском производства аппаратов ИВЛ.



Tesla была основана Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в американском городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.



По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 920 человек. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 440 тыс. человек, зафиксировано более 20 тыс. смертельных исходов. ТАСС Категории: общество, в мире, технологии, здоровье Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, пандемия, Маск — статья прочитана 322 раза Комментарии