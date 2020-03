Трамп устал от карантина. У американцев нет денег на оплату самоизоляции 🔊 Воспроизвести



Президент США Дональд Трамп объявил, что уже через три недели администрация США может отменить все карантинные меры, введенные в стране из-за пандемии коронавируса. Эта угроза действительно может подорвать американскую экономику, а денег на оплату медицинских услуг у трети населения нет уже сейчас, сообщает



"В это время все церкви по всей стране будут заполнены людьми, и я считаю, что это будет прекрасное время", - сообщил он, добавив, что каждый год в США от простуды и гриппа умирают "тысячи людей".



"Но из-за этого каждый год мы не закрываем страну, - сказал президент США. - Лекарство, прописанное сейчас, хуже, чем проблема, и, по моему мнению, еще больше людей умрет, если мы позволим всему этому продолжаться".



Специалисты, между тем, считают, что пик кризиса в Соединенных Штатах еще не наступил, и рекомендуют все более жесткие меры социальной изоляции.



Пик эпидемии в Нью-Йорке



"Мы не смогли остановить эпидемию, и количество случаев [заболевания] продолжает увеличиваться", - заявил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, сравнив скорость разрастания эпидемии с "курьерским поездом".



Сейчас в штате Нью-Йорк официально зарегистрировано 25 тысяч случаев заражения коронавирусом, и, по оценкам властей, это число будет удваиваться каждые три дня. Пик эпидемии руководители штата ожидают в ближайшие две-три недели.



По словам губернатора, для того чтобы справиться с эпидемией, Нью-Йорку потребуются не менее 140 тысяч больничных коек и 40 тысяч мест в реаниманиционных палатах. Кроме этого, по оценкам властей, необходимо не менее 30 тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких. Сейчас больницы штата располагают только 7 тысячами единиц этого оборудования.



На этой неделе власти большинства штатов США рекомендовали жителям оставаться дома, выходя на улицу только в случае крайней необходимости. В Нью-Джерси и нескольких округах штата Калифорния введен комендантский час. C восьми вечера до пяти утра гражданам запрещено появляться на улицах.



Крупнейшие города объявили о закрытии школ до конца учебного года и рекомендовали компаниям отправить на удаленную работу всех сотрудников, если это возможно. Под запрет попали все массовые мероприятия, закрылись рестораны и бары. Работу продолжают только продуктовые магазины, аптеки и алкомаркеты. Их власти также сочли жизненно необходимыми.



Возможный ущерб американской экономике от подобных мер специалисты оценивают в 7 трлн долларов. Уже сейчас отмечен резкий рост обращений за пособиями по безработице, и, согласно прогнозам, в ближайшие месяцы работы могут лишиться больше трети американцев. Подавляющее большинство из них занято в сфере обслуживания.



Сколько стоит тест?



Счет за оплату медицинских услуг жительница штата Массачусетс Дэнни Аскини получила в середине марта. За тестирование на наличие коронавируса и последующее лечение ей придется заплатить почти 35 тысяч долларов.



За несколько недель до этого она обратилась к врачу с жалобами на затрудненное дыхание, кашель и головную боль, после чего по совету врача отправилась в отделение скорой помощи. Там ей сообщили, что у нее начинается пневмония, и посоветовали побыть дома, выписав необходимые лекарства.



Отделение скорой помощи ей пришлось посещать еще дважды, после того как симптомы заболевания усиливались. Спустя неделю Аскини все же разрешили сдать анализ на коронавирус, и результат оказался положительным.



So this story is about my experience with COVID and my final hospital bill: $34,927.23 - an amount that I will never be able to repay and more than I paid to get both my Bachelors and Masters degree. @realDonaldTrump @ewarren @AyannaPressley please help! https://t.co/pJApXMPzcW — Danni Askini (@danniaskini) March 20, 2020



К этому моменту она уволилась и собиралась выйти на новую работу лишь в конце месяца. Медицинской страховки, которая обходится в США в сумму от 150 до 1000 долларов в месяц на одного человека в зависимости от количества оказываемых услуг, у нее не было.



Большинство компаний в Соединенных Штатах частично оплачивают своим сотрудникам расходы на медицинскую помощь, но из-за потери работы Аскини предстоит оплачивать все счета самостоятельно.



"Это был настоящий шок, - заявила она Русской службе Би-би-си. - Лично я не знаю никого, кто мог бы заплатить такую сумму".



В минувшие выходные мобильные пункты проверки на наличие вируса появились во многих штатах США. В пригородах Нью-Йорка, например, медицинские работники в защитных комбинезонах, очках и масках берут у водителей подъезжающих машин мазок и через два-три дня обещают прислать по почте результаты. Для того, чтобы пройти тест, правда, нужно иметь на руках направление врача, а для того, чтобы его получить, нужно подтвердить наличие все симптомов, иначе в исследовании вам просто откажут.



Одна из крупнейших страховых компаний в США, Kaiser Family Foundation, опубликовала собственный прогноз, заявив, что лечние заразившихся коронавирусом для людей без побочных заболеваний будет стоить 9763 доллара, а общий курс лечения обойдется в 20 тысяч.



По словам жительницы штата Массачусетс Дэнни Аскини, только за первый тест на проверку заражением коронавирусом ей выставили счет на 907 долларов.



Социальная изоляция



Во всех магазинах в США в последнюю неделю появились плакаты, призывающие покупателей соблюдать новые правила: держаться друг от друга на расстоянии в 6 футов (почти два метра) и не покупать больше предметов личной гигиены, чем это необходимо.



Продажи туалетной бумаги, например, ограничены одним рулоном на покупателя в день.



Часть компаний в США уже перевела своих сотрудников на удаленную работу, но значительная часть жителей страны просто не может себе этого позволить.



Бэтти Дэвис, работающая в одном из ресторанов "Макдоналдс" в пригороде Вашингтона Силвер-спринг, говорит, что не сможет оплачивать аренду жилья и другие расходы, если не выйдет на работу.



"Я боюсь, конечно, но должна ходить на работу, иначе мне нечем будет оплачивать счета", - сказала она Русской службе Би-би-си.



Дистанционные услуги



Владелец автосервиса KingFarmAuto в одном из пригородов Вашингтона Борис Левоненко также считает, что карантинные меры могут обрушить его небольшой бизнес.



Еще в середине марта Борис объявил, что работники его сервиса будут самостоятельно забирать машины клиентов, дезинфицировать салон, а затем возвращать автотранспорт. Приезжать для ремонта в сервис больше не нужно.



"Машины по-прежнему ломаются, но люди стали меньше ездить", - сказал Борис Русской службе Би-би-си. Из-за этого Левоненко был вынужден пойти на беспрецедентный для автосервсисов шаг.



"Мы сделали скидки для клиентов и сделали скидку в 20% на работу", - говорит он, уточняя, что за небольшой гаражный бокс ему ежемесячсно нужно платить 6,5 тысяч долларов.



По подсчетам американского Бюро учета работающего насления, менее 30% американцев могут перейти на удаленную работу. При этом подавляющее большинство - белые жители США, остальным придется выходить на работу даже в условиях кризиса.



Как уверяют статистики, только 16% испаноязычных американцев и почти 20% афроамериканцев могут позволить себе работать удаленно. В тоже время работа из дома доступна для 30% белых и 37% американцев азиатского происхождения.



Более 100 млн американцев все еще должны ежедневно выходить на работу.



На прошлой неделе, по официальным данным, число обращений за пособиями по безработице в США резко увеличилось, составив 211 тысяч. По оценкам компании Goldman Sachs, уже на этой неделе из-за массовых увольнений работников сферы обслуживания это число может превысить 2,2 млн человек. 