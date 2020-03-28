Житель Польши спас советский памятник, перенеся его на свой участок 🔊 Воспроизвести CC BY-SA 4.0 / Stefan.p21 / Памятник "Уничтожившим гитлеризм" в парке города Велюнь, Польша. Архивное фото



Житель деревни Млыниско на севере Польши Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок, сообщает



"Памятник "Уничтожившим гитлеризм", состоящий из двух фигур солдат высотой несколько метров, стоял в парке города Велюнь. В соответствии с польским законом о "декоммунизации" его должны были снести.



"Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность", - рассказал Халупка журналистам.



Он нанял специальную бригаду рабочих, которая перенесла памятник на личный участок нового владельца в деревне Млыниско. Рядом с памятником новый владелец установил табличку с надписью "спаси от забвения". Житель деревни Млыниско на севере Польши Марек Халупка спас памятник советским солдатам, перенеся его на свой личный участок, сообщает РИА Новости "Памятник "Уничтожившим гитлеризм", состоящий из двух фигур солдат высотой несколько метров, стоял в парке города Велюнь. В соответствии с польским законом о "декоммунизации" его должны были снести."Я не мог допустить, что памятник разрушат, поэтому решил оформить его в собственность", - рассказал Халупка журналистам.Он нанял специальную бригаду рабочих, которая перенесла памятник на личный участок нового владельца в деревне Млыниско. Рядом с памятником новый владелец установил табличку с надписью "спаси от забвения". Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.



По оценкам специалистов, при освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты нацистами около 700 тысяч советских военнопленных.



Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. А Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории. РИА Новости Категории: общество, в Европе, история Ключевые слова: польша, война, Путин, пакт, история, память, памятники География: Польша — статья прочитана 397 раз Комментарии