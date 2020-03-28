СМИ: Северная Корея запросила международную помощь из-за ситуации с коронавирусом 🔊 Воспроизвести Фото © Flickr / (stephan)



Власти КНДР негласно обратились за международной помощью в связи с пандемией коронавируса. Страна заинтересована в приобретении тестов на CoViD-19, сообщает



Согласно официальным данным, сейчас в этой стране нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Но специалисты сомневаются насчёт этой информации и не уверены, что в КНДР способны с достаточной точностью идентифицировать заболевание.



По словам одного из источников газеты, в КНДР по крайней мере 590 человек, прибывших из-за границы, были протестированы на коронавирус. Их тесты показали отрицательные результаты.



— У правительства есть тесты на коронавирус, и они знают, как их использовать, но их недостаточно, поэтому они запрашивают все организации... чтобы поддержать их в этом отношении, — отмечает источник газеты.



В соседнем Китае же эпидемия продолжает идти на спад. В последнее время там за сутки регистрируют всего по несколько десятков новых заболевших. Власти КНДР негласно обратились за международной помощью в связи с пандемией коронавируса. Страна заинтересована в приобретении тестов на CoViD-19, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на собственные источники газеты Financial Times.Согласно официальным данным, сейчас в этой стране нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Но специалисты сомневаются насчёт этой информации и не уверены, что в КНДР способны с достаточной точностью идентифицировать заболевание.По словам одного из источников газеты, в КНДР по крайней мере 590 человек, прибывших из-за границы, были протестированы на коронавирус. Их тесты показали отрицательные результаты.— У правительства есть тесты на коронавирус, и они знают, как их использовать, но их недостаточно, поэтому они запрашивают все организации... чтобы поддержать их в этом отношении, — отмечает источник газеты.В соседнем Китае же эпидемия продолжает идти на спад. В последнее время там за сутки регистрируют всего по несколько десятков новых заболевших. life.ru Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: помощь, Китай, вирус, КНДР, пандемия — статья прочитана 329 раз Комментарии