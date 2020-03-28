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СМИ: Северная Корея запросила международную помощь из-за ситуации с коронавирусом

Фото © Flickr / (stephan)


Власти КНДР негласно обратились за международной помощью в связи с пандемией коронавируса. Страна заинтересована в приобретении тестов на CoViD-19, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на собственные источники газеты Financial Times.

Согласно официальным данным, сейчас в этой стране нет ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Но специалисты сомневаются насчёт этой информации и не уверены, что в КНДР способны с достаточной точностью идентифицировать заболевание.

По словам одного из источников газеты, в КНДР по крайней мере 590 человек, прибывших из-за границы, были протестированы на коронавирус. Их тесты показали отрицательные результаты.

— У правительства есть тесты на коронавирус, и они знают, как их использовать, но их недостаточно, поэтому они запрашивают все организации... чтобы поддержать их в этом отношении, — отмечает источник газеты.

В соседнем Китае же эпидемия продолжает идти на спад. В последнее время там за сутки регистрируют всего по несколько десятков новых заболевших.
life.ru
Категории: политика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: помощь, Китай, вирус, КНДР, пандемия
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добавлена вчера, 27 марта, 13:00

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