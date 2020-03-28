Музей Дворца правителей приглашает на виртуальные экскурсии 🔊 Воспроизвести







Национальный музей Дворец великих князей литовских уже давно можно посетить в виртуальном пространстве, не выходя из дома, но в этот особый период, когда вся Литва закрылась на карантин, музей предлагает своим посетителям эксклюзивные услуги.



Отныне можно еженедельно участвовать в виртуальных экскурсиях музея в «сопровождении» профессионального гида, а также испытать себя во время специальных образовательных мероприятиях.



«Миссия музея Дворца правителей - не только собирать и изучать историческое и культурное наследие Литовского государства и его правителей, формировать уникальные археологические коллекции, коллекции прикладного и изобразительного искусства, а также искать ценный литуанистический материал и всеми возможными способами представлять его Литве и миру. Сложившаяся ныне в стране и во всем мире ситуация замедлила темпы нашей деятельности, но всё же не остановила её, а наоборот позволила нам творчески посмотреть на всё и реализовать то, что планировалось ранее», - говорит директор музея доктор Видас Долинскас, подчеркнувший, что даже в такое время, когда государство сталкивается со многими проблемами, потребность в культурных услугах становится еще более очевидной, что побуждает деятелей культуры искать новые формы деятельности и каналы общения с посетителями. Отныне можно еженедельно участвовать в виртуальных экскурсиях музея в «сопровождении» профессионального гида, а также испытать себя во время специальных образовательных мероприятиях.«Миссия музея Дворца правителей - не только собирать и изучать историческое и культурное наследие Литовского государства и его правителей, формировать уникальные археологические коллекции, коллекции прикладного и изобразительного искусства, а также искать ценный литуанистический материал и всеми возможными способами представлять его Литве и миру. Сложившаяся ныне в стране и во всем мире ситуация замедлила темпы нашей деятельности, но всё же не остановила её, а наоборот позволила нам творчески посмотреть на всё и реализовать то, что планировалось ранее», - говорит директор музея доктор Видас Долинскас, подчеркнувший, что даже в такое время, когда государство сталкивается со многими проблемами, потребность в культурных услугах становится еще более очевидной, что побуждает деятелей культуры искать новые формы деятельности и каналы общения с посетителями.



Это не единственное новшество музея в это особое время: специалисты этого учреждения также проводят специальные образовательные мероприятия для семей с детьми.



С помощью виртуального присутствия на этих занятиях можно научиться играть, например, в средневековую игру - квиркатас, посмотреть обучающие видеоролики, соорудить корону (не для вируса!) и сделать ещё многое другое.



О новых образовательных мероприятиях предполагается объявлять каждую неделю на сайте Дворцового музея -



Экскурсии и занятия проводятся на государственном – литовском – языке. Возможности использовать другие языки «Обзор» пока не обнаружил. Используя современные технологии, специалисты музее Дворца правителей в настоящее время запланировали и будут проводить шесть виртуальных туров, которые позволят посетителям увидеть все постоянные экспозиции музея, а также действующие международные выставки, другие привлекающие посетителей места.Это не единственное новшество музея в это особое время: специалисты этого учреждения также проводят специальные образовательные мероприятия для семей с детьми.С помощью виртуального присутствия на этих занятиях можно научиться играть, например, в средневековую игру - квиркатас, посмотреть обучающие видеоролики, соорудить корону (не для вируса!) и сделать ещё многое другое.О новых образовательных мероприятиях предполагается объявлять каждую неделю на сайте Дворцового музея - www.valdovurumai.lt , в разделе «Aktualijos».Экскурсии и занятия проводятся на государственном – литовском – языке. Возможности использовать другие языки «Обзор» пока не обнаружил. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: экскурсия, Музей Дворца правителей — статья прочитана 327 раз Комментарии