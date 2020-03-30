Во всех ты, душенька, медмасках хороша! 🔊 Воспроизвести







Сотрудники ателье из подмосковного города Наро-Фоминск начали шить многоразовые маски. Их работы разбирают уже не только для защиты, но и в качестве красивых сувениров.



Медицинские маски создают разного фасона и из разных тканей: бязи, шёлка и бархата. Есть модели для мужчин и для женщин. Каждую маску украшают вышивкой, сообщает



Маски воздухопроницаемые, воду не задерживают и сразу высыхают. Внутри швеи приделывают специальный кармашек, куда можно вкладывать салфетку или вату для большей защиты. Маски можно стирать и целиком.



Каждую маску создают руками. Их прошивают на машинке, а потом проглаживают утюгом. Производство несложное, но требует внимания.



Пока что в наро-фоминском ателье поставили задачу создавать по 10 масок в день, но в будущем производство могут и увеличить. Свои маски они готовы подарить подмосковным органам соцзащиты, чтобы те распространили их среди пенсионеров. Медицинские маски создают разного фасона и из разных тканей: бязи, шёлка и бархата. Есть модели для мужчин и для женщин. Каждую маску украшают вышивкой, сообщает 360tv.ru Маски воздухопроницаемые, воду не задерживают и сразу высыхают. Внутри швеи приделывают специальный кармашек, куда можно вкладывать салфетку или вату для большей защиты. Маски можно стирать и целиком.Каждую маску создают руками. Их прошивают на машинке, а потом проглаживают утюгом. Производство несложное, но требует внимания.Пока что в наро-фоминском ателье поставили задачу создавать по 10 масок в день, но в будущем производство могут и увеличить. Свои маски они готовы подарить подмосковным органам соцзащиты, чтобы те распространили их среди пенсионеров.







Впрочем, не только в Наро-Фоминске додумались до эксклюзивных медицинских масок. В Вильнюсе также есть умельцы, поставившие на поток, пусть и не такой мощный, медицинские маски, с которыми хоть сейчас выходи на подиум.



Маски Made in Vilnius:







Но у масок из Наро-Фоминска, считают создатели ателье, есть и международное будущее. Один клиент, подмосковный моряк, купил маски, чтобы отвезти за границу, там он их подарил в качестве полезного сувенира. Теперь в ателье надеются на новые заказы не только в России.Впрочем, не только в Наро-Фоминске додумались до эксклюзивных медицинских масок. В Вильнюсе также есть умельцы, поставившие на поток, пусть и не такой мощный, медицинские маски, с которыми хоть сейчас выходи на подиум. Инф. «Обзора» Категории: здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, медицинские маски, Наро-ФоминскЮ коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 184 раза Комментарии