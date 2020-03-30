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Во всех ты, душенька, медмасках хороша!





Сотрудники ателье из подмосковного города Наро-Фоминск начали шить многоразовые маски. Их работы разбирают уже не только для защиты, но и в качестве красивых сувениров.

Медицинские маски создают разного фасона и из разных тканей: бязи, шёлка и бархата. Есть модели для мужчин и для женщин. Каждую маску украшают вышивкой, сообщает 360tv.ru.

Маски воздухопроницаемые, воду не задерживают и сразу высыхают. Внутри швеи приделывают специальный кармашек, куда можно вкладывать салфетку или вату для большей защиты. Маски можно стирать и целиком.

Каждую маску создают руками. Их прошивают на машинке, а потом проглаживают утюгом. Производство несложное, но требует внимания.

Пока что в наро-фоминском ателье поставили задачу создавать по 10 масок в день, но в будущем производство могут и увеличить. Свои маски они готовы подарить подмосковным органам соцзащиты, чтобы те распространили их среди пенсионеров.
Но у масок из Наро-Фоминска, считают создатели ателье, есть и международное будущее. Один клиент, подмосковный моряк, купил маски, чтобы отвезти за границу, там он их подарил в качестве полезного сувенира. Теперь в ателье надеются на новые заказы не только в России.



Впрочем, не только в Наро-Фоминске додумались до эксклюзивных медицинских масок. В Вильнюсе также есть умельцы, поставившие на поток, пусть и не такой мощный, медицинские маски, с которыми хоть сейчас выходи на подиум.

Маски Made in Vilnius:



Инф. «Обзора»
Категории: здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Вильнюс, медицинские маски, Наро-ФоминскЮ коронавирус
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211
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добавлена вчера, 29 марта, 19:40

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