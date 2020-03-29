Вильнюсский фестиваль-2020 🔊 Воспроизвести В связи с объявленным в стране карантином для предотвращения распространения эпидемии коронавируса публике остаётся только надеяться, что к началу фестиваля ситуация улучшится, запрет на массовые мероприятия будет снят, и фестиваль всё же состоится.



Фестиваль намечено проводить с 30 мая по 18 июня. Все мероприятия должны состояться в Большом зале филармонии.



Ранее «Обзор» рассказывал, что по плану в трёх из десяти концертов фестиваля будет играть его давний участник - Литовский национальный симфонический оркестр, которым будут дирижировать Модестас Питренас, Робертас Шервеникас и маэстро из США Томас Хэмпсон (на снимке).



Так, в программе на 12 июня заявлен концерт «Всемирно известный баритон Томас Хэмпсон поёт и дирижирует произведениями Густава Малера». В этот вечер в исполнении Литовского национального симфонического оркестра под управлением солиста и дирижёра Томаса Хэмпсона прозвучат произведения композитора Густава Малера (1860 - 1911), в том числе и такие известные, как «Адажиетто» из Симфонии №5, а также песни из цикла «Волшебный рог мальчика». А на 13 июня в 12 часов намечен мастер-класс, который проведёт Томас Хэмпсон. Кстати, планируется, что вход свободный, с обязательной предварительной регистрацией. Фестиваль намечено проводить с 30 мая по 18 июня. Все мероприятия должны состояться в Большом зале филармонии.Ранее «Обзор» рассказывал, что по плану в трёх из десяти концертов фестиваля будет играть его давний участник - Литовский национальный симфонический оркестр, которым будут дирижировать Модестас Питренас, Робертас Шервеникас и маэстро из США Томас ХэмпсонТак, в программе на 12 июня заявлен концерт «Всемирно известный баритон Томас Хэмпсон поёт и дирижирует произведениями Густава Малера». В этот вечер в исполнении Литовского национального симфонического оркестра под управлением солиста и дирижёра Томаса Хэмпсона прозвучат произведения композитора Густава Малера (1860 - 1911), в том числе и такие известные, как «Адажиетто» из Симфонии №5, а также песни из цикла «Волшебный рог мальчика». А на 13 июня в 12 часов намечен мастер-класс, который проведёт Томас Хэмпсон. Кстати, планируется, что вход свободный, с обязательной предварительной регистрацией. Кульминацией Вильнюсского фестиваля 18 июня должно стать грандиозное творение Густава Малера «Песня о земле» («Daina apie žemę») для меццо-сопрано, тенора и оркестра. Вдохновлённые им организаторы фестиваля, исходя из происходящих ныне климатических изменений и актуальности духовной «экологии» человека, поэтому так назвали и весь Вильнюсский музыкальный фестиваль 2020 года. В заключительном концерте примут участие солисты: Юргита Адамоните (меццо-сопрано), Кристиан Бенедикт (тенор). Литовским национальным симфоническим оркестром будет дирижировать его художественный руководитель и главный дирижёр Модестас Питренас. В программе вечера также заявлена Симфония №5 Франца Шуберта.



Подробная информация о фестивале и других концертах – на сайте www.filharmonija.lt. Инф. «Обзора» Категории: культура Ключевые слова: Вильнюсский фестиваль Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 173 раза Комментарии