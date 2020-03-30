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На фестивале танца исключительное внимание женщинам-хореографам
2 мая в Литве уже в 24-й раз начнётся (будем надеяться, что связанные с распространением коронавируса запреты этому не помешают) и в соответствии с планом до 22 мая будет проходить одно из самых значительных и долгожданных культурных мероприятий года – международный фестиваль современного танца «Naujasis Baltijos šokis».
В этом году на фестивале особенное внимание уделяется работающим в сфере хореографии женщинам, которые смело и откровенно говорят на все злободневные темы, а также красочному австралийскому танцу.
Зрителей, пришедших на фестиваль семьями и с детьми, ждёт особенный спектакль, в котором при помощи языка тела сбрасывается историческая завеса и рассказываются забытые истории воинов Первой мировой войны.
Подробная информация о фестивале - на сайте newbalticdance.lt.
Билеты на мероприятия фестиваля распространяют: tiketa.lt и teatrai.lt.
Организаторы фестиваля: «Lietuvos šokio informacijos centras» и «Vilniaus festivaliai», финансируют его Литовский совет по культуре, Министерство культуры Литвы и Вильнюсское городское самоуправление.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Naujasis Baltijos šokis
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211
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