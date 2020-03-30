На фестивале танца исключительное внимание женщинам-хореографам 🔊 Воспроизвести



2 мая в Литве уже в 24-й раз начнётся (будем надеяться, что связанные с распространением коронавируса запреты этому не помешают) и в соответствии с планом до 22 мая будет проходить одно из самых значительных и долгожданных культурных мероприятий года – международный фестиваль современного танца «Naujasis Baltijos šokis».



В этом году на фестивале особенное внимание уделяется работающим в сфере хореографии женщинам, которые смело и откровенно говорят на все злободневные темы, а также красочному австралийскому танцу.



Зрителей, пришедших на фестиваль семьями и с детьми, ждёт особенный спектакль, в котором при помощи языка тела сбрасывается историческая завеса и рассказываются забытые истории воинов Первой мировой войны.



Подробная информация о фестивале - на сайте newbalticdance.lt.



Билеты на мероприятия фестиваля распространяют: tiketa.lt и teatrai.lt.



Организаторы фестиваля: «Lie­tuvos šokio informacijos centras» и «Vilniaus festivaliai», финансируют его Литовский совет по культуре, Министерство культуры Литвы и Вильнюсское городское самоуправление. в Литве уже в 24-й раз начнётся (будем надеяться, что связанные с распространением коронавируса запреты этому не помешают) и в соответствии с планом до 22 мая будет проходить одно из самых значительных и долгожданных культурных мероприятий года – международный фестиваль современного танцаВ этом году на фестивале особенное внимание уделяется работающим в сфере хореографии женщинам, которые смело и откровенно говорят на все злободневные темы, а также красочному австралийскому танцу.Зрителей, пришедших на фестиваль семьями и с детьми, ждёт особенный спектакль, в котором при помощи языка тела сбрасывается историческая завеса и рассказываются забытые истории воинов Первой мировой войны.Подробная информация о фестивале - на сайте newbalticdance.lt.Билеты на мероприятия фестиваля распространяют: tiketa.lt и teatrai.lt.Организаторы фестиваля: «Lie­tuvos šokio informacijos centras» и «Vilniaus festivaliai», финансируют его Литовский совет по культуре, Министерство культуры Литвы и Вильнюсское городское самоуправление. Инф. «Обзора» Категории: культура, в странах Балтии Ключевые слова: Naujasis Baltijos šokis Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 164 раза Комментарии