Нужен ли тебе задушевный разговор? 🔊 Воспроизвести Возможно, на протяжении уже некоторого времени тебя не покидает желание поговорить с кем-нибудь о том, что ты чувствуешь? Может быть, тебя что-то останавливает, ты сомневаешься, стоит ли, не осмеливаешься открыться?



Разговор по душам – это, пожалуй, самый ценный подарок, который люди могут сделать друг другу. Сердечный разговор ведёт к пониманию, поддержке, развеивает чувство одиночества, помогает успокоиться и найти нужное решение в сложной ситуации. Благодаря такому разговору люди становятся ближе, усиливается их связь друг с другом, появляется чувство защищённости, ведь и в следующий раз будет кому открыться.



Ответьте на вопросы и сосчитайте положительные ответы.



1. Кажется ли тебе, что рассказать о своих чувствах тебе некому? Разговор по душам – это, пожалуй, самый ценный подарок, который люди могут сделать друг другу. Сердечный разговор ведёт к пониманию, поддержке, развеивает чувство одиночества, помогает успокоиться и найти нужное решение в сложной ситуации. Благодаря такому разговору люди становятся ближе, усиливается их связь друг с другом, появляется чувство защищённости, ведь и в следующий раз будет кому открыться.1. Кажется ли тебе, что рассказать о своих чувствах тебе некому? 2. Кажется ли тебе, что тебя никто не может понять?



3. Самым близким людям ты можешь рассказать только о своих приятных переживаниях, а неприятные скрываешь от них?



4. Трудно ли тебе перед сном перестать думать о разных заботах?



5. Бывает ли так, что внутри тебя так много разных чувств, что трудно понять, как ты себя чувствуешь?



6. Бывает ли так, что тебе трудно выразить, как ты себя чувствуешь?



7. Часто ли тебе не хочется испытывать то, что ты испытываешь (злость, грусть, страх)?



8. Хочется ли тебе перед кем-нибудь выговориться, но ты не осмеливаешься?



9. Думаешь ли ты, что никого не волнует, как ты себя чувствуешь?



10. Бывает ли, что ты пытаешься забыть о своих переживаниях с помощью алкоголя, курения?



Сосчитай, на сколько вопросов ты ответил «Да». Если ты ответил «Да» на



0-2 вопроса, то, судя по всему, разговоры по душам тебе знакомы, и ты можешь открыться другому человеку. Наверное, ты чувствуешь, что есть несколько человек, которые тебя понимают и которым ты можешь рассказать о своих переживаниях. Важно о том, что тебя волнует, рассказать надёжному человеку.



3-6 вопросов – похоже, что сердечных разговоров тебе не хватает. Может быть, наступил нелёгкий период твоей жизни. Откровенный разговор может помочь тебе почувствовать себя спокойнее. Стоит найти повод для разговора с надёжным человеком, сделай это ещё на этой неделе!



7-10 вопросов – тебе срочно нужно поговорить с кем-нибудь по душам. Похоже, что тебя угнетают заботы, чувства, и очень важно поделиться ими. Возможно, ты не знаешь, кому мог бы рассказать о своих переживаниях. В таком случае, ты можешь обратиться на «Молодёжную линию».



Как подготовиться к задушевному разговору:



1. Выбери человека, которому ты хотел бы открыться. Подумай, кому доверяешь, с кем тебе приятно общаться.



2. Найдите время, когда не нужно будет спешить или постоянно поглядывать на часы.



3. Выбери спокойное место, где вам никто не помешает.



4. Глубоко вдохни и начинай рассказывать столько, сколько можешь. Разговор должен развиваться постепенно, маленькими шажками.



Для откровенного разговора, несомненно, нужно найти надёжного человека. Некоторые люди не чувствуют, что в их кругу есть такой человек, поэтому разговор по душам им дарят волонтёры «Молодёжной линии». На «Молодёжной линии» волонтёры дежурят круглосуточно и отвечают по телефону 8 800 28888, а также они отвечают на электронные письма и звонки по интернету.



Выделите 1,2 проц. своего подоходного налога, чтобы откровенных и спасительных разговоров было больше. Victor , jaunimolinija.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: психолог Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 172 раза Комментарии