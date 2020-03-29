Кто взорвал мост через реку Юра? 🔊 Воспроизвести Борис Вертоградов. Фото: bogatov.infо В последние годы я много времени уделяю истории своего родного города Таураге. Газета «Tauragės kurjeris» напечатала много моих статей с интересными, не известными до этого и даже уникальными фактами. Сегодня хочу рассказать читателям «Обзора» об одном небольшом эпизоде начала Великой Отечественной войны, который долго являлся предметом публичных дискуссий – взрыве моста через реку Юра.



Как известно, таких взрывов было два. И если о первом точно известно, что в Первую мировую войну (15 марта 1915 года) мост уничтожила отступавшая из Таурогена Российская армия, то со вторым взрывом до сегодняшнего дня было много путаницы.



Несмотря на то, что в интернете можно найти снимки, на которых запечатлены остатки взорванного в 1941 году моста и то, как наступающие немецкие солдаты устанавливают временный переезд через реку Юра, всезнаюшая Википедия по сей день утверждает, что мост Витаутаса Великого, стоявший в целости аж до 1944 года, якобы при отступлении взорвали войска Третьего рейха. Советские же солдаты, опять же - якобы, очень быстро построили временный деревянный мост, который после войны снесли и возвели новый деревянный, но более капитальный. Мистика какая-то... Как известно, таких взрывов было два. И если о первом точно известно, что в Первую мировую войну (15 марта 1915 года) мост уничтожила отступавшая из Таурогена Российская армия, то со вторым взрывом до сегодняшнего дня было много путаницы.Несмотря на то, что в интернете можно найти снимки, на которых запечатлены остатки взорванного в 1941 году моста и то, как наступающие немецкие солдаты устанавливают временный переезд через реку Юра, всезнаюшая Википедия по сей день утверждает, что мост Витаутаса Великого, стоявший в целости аж до 1944 года, якобы при отступлении взорвали войска Третьего рейха. Советские же солдаты, опять же - якобы, очень быстро построили временный деревянный мост, который после войны снесли и возвели новый деревянный, но более капитальный. Мистика какая-то...



Для наступающей Красной армии, по словам всё той же газеты, мост был очень важен, поэтому военные якобы в срочном порядке построили временный деревянный мост на низких сваях. Всё это было бы логично, если бы не один простой вопрос – что же в таком случае двадцать второго июня 1941 года восстанавливали инженерные войска гитлеровской армии?



Ближе всего к истине были старые жители города Таураге, которые несколько лет назад корреспонденту одной местной газеты рассказали, что мост через реку Юра был взорван в самый первый день войны.



Однако, приводя эти свидетельства, газета подчёркивала, что до сих пор не нашлось никаких архивных документов или других официальных доказательств.



Правы были местные жители насчёт даты, права и газета, утверждая, что упомянутый мост был очень важен с военной точки зрения, но она ошибалась в том, заявляя, что в архивах нет никаких документальных свидетельств, проливающих свет на нашу историю.



Не знаю, поставит ли точку в дискуссии то, о чём я расскажу в этой статье, но я хотел бы опереться на факты, которые откроют, наконец, настоящую правду.



Гитлеровцы восстанавливают взорванный мост через реку Юра в 1941г. Фото: miestai.net.



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Около часа ночи 22 июня 1941 года командир 106-го отряда советских пограничников получил информацию, что по шоссе Тильзит – Таураге с противоположной стороны к границе без света фар приблизилась и остановилась большая колонна тяжёлой техники. Об этом он доложил командиру 125-й стрелковой дивизии и поднял по боевой тревоге свой погранотряд. А с раннего утра заставы и штаб отряда подверглись сильному артиллерийскому обстрелу. Сразу прервалась связь с комендатурами, которые располагались в Таураге, Юрбаркасе, Кудиркос Науместисе и Кибартай.



Для немцев город Таураге имел очень важное значение как центр коммуникаций, через него проходила не только автомобильная дорога, но и железнодорожная магистраль Тильзит – Шяуляй и далее на Ригу. В городе располагался штаб 106-го пограничного отряда. Кроме пограничников, город защищала упомянутая 125-я стрелковая дивизия 11-го стрелкового корпуса.



Приданный дивизии 51-й корпусной артиллерийский полк (36 единиц 152-мм пушек-гаубиц) образовывал группу артиллерии дальнего действия. Отбиваться от танков этим оружием, конечно, было нереально, гаубицами лучше разрушать вражеские инженерные сооружения в полосе фронта перед атакой пехоты.



Для решения задач стыкового боя дивизия также выставляла два стрелковых полка: на правом фланге - 466-й, а на левом - 657-й. В резерве находился 749-й стрелковый полк. Также на правом фланге дивизии у Паграмантиса должен был держать оборону сформированный на базе 67-й стрелковой дивизии 165-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (ОПАБ), а южнее его, на восточном берегу реки Юра - сформированный на базе 48-й стрелковой дивизии 167-й ОПАБ. Наконец, непосредственно в Таураге оборону должны были осуществлять сформированные на базе 125-й дивизии три таких вышеупомянутых батальона.



Главную наступательную силу немецкой армии составлял 41-й механизированный корпус с двумя мотопехотными и отдельной пехотной дивизиями.



Как вспоминали позже оставшиеся в живых воины дивизии, земля смешалась с небом. Командир полка майор Ш.Г.Гарипов запросил у командира дивизии разрешение открыть ответный огонь, указав на большие потери, но получил отказ (помните о предвоенном приказе не поддаваться на провокации?).



Вражеская артиллерия около получаса безнаказанно громила позиции части. Красноармейцам, находившимся на передовой, эти тридцать минут показались вечностью. Долгожданная команда была отдана только после разговора командира дивизии со штабом корпуса. Началась артиллерийская дуэль.



Ш.Гарипов, раненный в первые же часы боя, оставался в строю и продолжал руководить отражением непрерывных атак врага до конца дня.



Когда был ранен и выбыл из строя командир одного из батальонов этого полка, начальник артиллерии дивизии подполковник Я.П.Сенкевич заменил раненого командира батальона и руководил боем до тех пор, пока артиллерия дивизии не сменила огневые позиции.



К десяти часам утра основные наступательные силы немцев приблизились к городу Таураге. Большим противотанковым препятствием для них стала река Юра, и сохранение мостов через неё было бы большим подарком.



После войны бывший начальник штаба 657-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии Николай Землянский рассказывал: «Командир полка (хотя, в действительности, - дивизионный инженер 125-й дивизии майор Б.Т.Вертоградов. – А.Я.) приказал начальнику инженерной службы полка старшему лейтенанту Сергею Шилову с отрядом сапёров взорвать заминированный с вечера мост через реку, но заряд не сработал. К тому же, мост и прилегающая территория сильно обстреливалась из пулемётов. Отважный лейтенант и почти все его подчинённые погибли, так и не достигнув цели».



Однако этим трагическим эпизодом история не закончилась.



Как известно, в Советской армии в военные годы за героические поступки бойцов награждали по наградным листам, которые подписывало высшее начальство. Недавно удалось найти такой лист, напрямую связанный с началом войны и с Таурогеном (Таураге).



Там сухим канцелярским языком записано: «Майор ВЕРТОГРАДОВ на фронте Отечественной войны находился с 22 по 26 июня 1941 г. в должности начальника инженерной службы 125-й стрелковой дивизии.



26 июня 1941 года (опечатка, в действительности 22 июня, потому что через четыре дня немцы были уже далеко от границы. – А.Я.) в районе Тауроген-Тильзит (на границе с Германией) при приближении танковой колонны противника, будучи в должности начальника инженерной службы дивизии, по приказу командования под артиллерийским и пулемётным огнём противника взорвал мост через реку Юра, чем и способствовал выполнению задачи дивизии. Танковая колонна противника была задержана на 6 часов, а наши части получили возможность подготовиться к бою. В этом бою майор ВЕРТОГРАДОВ был тяжело ранен - оторвало левую руку».



Такой сухой официальный язык документа. Наяву ситуация была намного сложнее.



После того как не сработала взрывчатка и погибли почти все сапёры С. Шилова, первые немецкие танки успели заехать на мост. Спасать положение взялся сам Борис Вертоградов.



Когда он на автомобиле, под пулевым и осколочным дождём, приблизился к мосту, четыре танка были уже на той стороне, что примыкает к городу. Прогремел мощный взрыв, и мост, которому 8 сентября 1930 года было присвоено имя Витаутаса Великого, рухнул. На несколько часов приостановилось и успешное продвижение танковой колонны. Но, к сожалению, майор Вертоградов к своим не вернулся, товарищи по службе позже нашли его в луже крови без оторванной левой руки.



И как типичный пример советской бюрократии – только четырнадцатого апреля 1945 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Бориса Вертоградова орденом Отечественной войны II степени. Позже ему был вручён и орден Красного Знамени, правда, неизвестно, когда и за какие заслуги. После войны бывший майор руководил спорткомитетом города Кирова. Умер он в 1950 году в возрасте всего сорока девяти лет.



Как позже было зафиксировано в журнале боевых действий немецкой 1-й танковой дивизии, без четверти четыре (хвалёная немецкая точность!), дивизия, прорвавшись через Таураге, начала наступление на Батакяй.



Бою за Таураге гитлеровцами была дана следующая оценка: «В первый день наступления дивизии удалось в упорных и тяжёлых боях преодолеть рубеж Юры, взять Таураге и достичь рубежа Анчии. Противник встретил немецкое наступление только на Юре. Эту позицию он пытался удержать всеми силами. Сильная артиллерия противника восточнее Таураге мешала переправе через Юру и захвату города. В 13.30 удалось сломить сопротивление русских, которые защищались упорно и ожесточённо. Их отступление производит впечатление упорядоченного».



Некоторые районы города Таураге 125-я стрелковая дивизия продолжала оборонять силами красноармейцев 657-го стрелкового полка (майор С.К.Гергиевский). Сражение было упорным, до поздней ночи в городе шли бои за каждый дом и перекрёсток. Немецкая мотопехота прокладывала себе дорогу вперёд с помощью огнемётов и подрывных зарядов. Красноармейцы были оттеснены на северо-восточную окраину города. Охватываемые с двух сторон, под угрозой окружения, части дивизии были вынуждены отойти в леса между Таураге и Скаудвиле. Возможно, эту информацию и использовала одна из газет, утверждая, что в начале войны советские войска собирались мост взорвать, однако наступление немцев было таким стремительным, что план не удался. Мост, по словам газеты, успешно служил все четыре года немецкой оккупации, но приблизился с востока фронт, и, отступая, войска Третьего рейха, исключительно в стратегических целях, мост уничтожили.Для наступающей Красной армии, по словам всё той же газеты, мост был очень важен, поэтому военные якобы в срочном порядке построили временный деревянный мост на низких сваях. Всё это было бы логично, если бы не один простой вопрос – что же в таком случае двадцать второго июня 1941 года восстанавливали инженерные войска гитлеровской армии?Ближе всего к истине были старые жители города Таураге, которые несколько лет назад корреспонденту одной местной газеты рассказали, что мост через реку Юра был взорван в самый первый день войны.Однако, приводя эти свидетельства, газета подчёркивала, что до сих пор не нашлось никаких архивных документов или других официальных доказательств.Правы были местные жители насчёт даты, права и газета, утверждая, что упомянутый мост был очень важен с военной точки зрения, но она ошибалась в том, заявляя, что в архивах нет никаких документальных свидетельств, проливающих свет на нашу историю.Не знаю, поставит ли точку в дискуссии то, о чём я расскажу в этой статье, но я хотел бы опереться на факты, которые откроют, наконец, настоящую правду.● ● ●Около часа ночи 22 июня 1941 года командир 106-го отряда советских пограничников получил информацию, что по шоссе Тильзит – Таураге с противоположной стороны к границе без света фар приблизилась и остановилась большая колонна тяжёлой техники. Об этом он доложил командиру 125-й стрелковой дивизии и поднял по боевой тревоге свой погранотряд. А с раннего утра заставы и штаб отряда подверглись сильному артиллерийскому обстрелу. Сразу прервалась связь с комендатурами, которые располагались в Таураге, Юрбаркасе, Кудиркос Науместисе и Кибартай.Для немцев город Таураге имел очень важное значение как центр коммуникаций, через него проходила не только автомобильная дорога, но и железнодорожная магистраль Тильзит – Шяуляй и далее на Ригу. В городе располагался штаб 106-го пограничного отряда. Кроме пограничников, город защищала упомянутая 125-я стрелковая дивизия 11-го стрелкового корпуса.Приданный дивизии 51-й корпусной артиллерийский полк (36 единиц 152-мм пушек-гаубиц) образовывал группу артиллерии дальнего действия. Отбиваться от танков этим оружием, конечно, было нереально, гаубицами лучше разрушать вражеские инженерные сооружения в полосе фронта перед атакой пехоты.Для решения задач стыкового боя дивизия также выставляла два стрелковых полка: на правом фланге - 466-й, а на левом - 657-й. В резерве находился 749-й стрелковый полк. Также на правом фланге дивизии у Паграмантиса должен был держать оборону сформированный на базе 67-й стрелковой дивизии 165-й отдельный пулемётно-артиллерийский батальон (ОПАБ), а южнее его, на восточном берегу реки Юра - сформированный на базе 48-й стрелковой дивизии 167-й ОПАБ. Наконец, непосредственно в Таураге оборону должны были осуществлять сформированные на базе 125-й дивизии три таких вышеупомянутых батальона.Главную наступательную силу немецкой армии составлял 41-й механизированный корпус с двумя мотопехотными и отдельной пехотной дивизиями.Как вспоминали позже оставшиеся в живых воины дивизии, земля смешалась с небом. Командир полка майор Ш.Г.Гарипов запросил у командира дивизии разрешение открыть ответный огонь, указав на большие потери, но получил отказ (помните о предвоенном приказе не поддаваться на провокации?).Вражеская артиллерия около получаса безнаказанно громила позиции части. Красноармейцам, находившимся на передовой, эти тридцать минут показались вечностью. Долгожданная команда была отдана только после разговора командира дивизии со штабом корпуса. Началась артиллерийская дуэль.Ш.Гарипов, раненный в первые же часы боя, оставался в строю и продолжал руководить отражением непрерывных атак врага до конца дня.Когда был ранен и выбыл из строя командир одного из батальонов этого полка, начальник артиллерии дивизии подполковник Я.П.Сенкевич заменил раненого командира батальона и руководил боем до тех пор, пока артиллерия дивизии не сменила огневые позиции.К десяти часам утра основные наступательные силы немцев приблизились к городу Таураге. Большим противотанковым препятствием для них стала река Юра, и сохранение мостов через неё было бы большим подарком.После войны бывший начальник штаба 657-го стрелкового полка 125-й стрелковой дивизии Николай Землянский рассказывал: «Командир полка (хотя, в действительности, - дивизионный инженер 125-й дивизии майор Б.Т.Вертоградов. – А.Я.) приказал начальнику инженерной службы полка старшему лейтенанту Сергею Шилову с отрядом сапёров взорвать заминированный с вечера мост через реку, но заряд не сработал. К тому же, мост и прилегающая территория сильно обстреливалась из пулемётов. Отважный лейтенант и почти все его подчинённые погибли, так и не достигнув цели».Однако этим трагическим эпизодом история не закончилась.Как известно, в Советской армии в военные годы за героические поступки бойцов награждали по наградным листам, которые подписывало высшее начальство. Недавно удалось найти такой лист, напрямую связанный с началом войны и с Таурогеном (Таураге).Там сухим канцелярским языком записано: «Майор ВЕРТОГРАДОВ на фронте Отечественной войны находился с 22 по 26 июня 1941 г. в должности начальника инженерной службы 125-й стрелковой дивизии.26 июня 1941 года (опечатка, в действительности 22 июня, потому что через четыре дня немцы были уже далеко от границы. – А.Я.) в районе Тауроген-Тильзит (на границе с Германией) при приближении танковой колонны противника, будучи в должности начальника инженерной службы дивизии, по приказу командования под артиллерийским и пулемётным огнём противника взорвал мост через реку Юра, чем и способствовал выполнению задачи дивизии. Танковая колонна противника была задержана на 6 часов, а наши части получили возможность подготовиться к бою. В этом бою майор ВЕРТОГРАДОВ был тяжело ранен - оторвало левую руку».Такой сухой официальный язык документа. Наяву ситуация была намного сложнее.После того как не сработала взрывчатка и погибли почти все сапёры С. Шилова, первые немецкие танки успели заехать на мост. Спасать положение взялся сам Борис Вертоградов.Когда он на автомобиле, под пулевым и осколочным дождём, приблизился к мосту, четыре танка были уже на той стороне, что примыкает к городу. Прогремел мощный взрыв, и мост, которому 8 сентября 1930 года было присвоено имя Витаутаса Великого, рухнул. На несколько часов приостановилось и успешное продвижение танковой колонны. Но, к сожалению, майор Вертоградов к своим не вернулся, товарищи по службе позже нашли его в луже крови без оторванной левой руки.И как типичный пример советской бюрократии – только четырнадцатого апреля 1945 года появился Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Бориса Вертоградова орденом Отечественной войны II степени. Позже ему был вручён и орден Красного Знамени, правда, неизвестно, когда и за какие заслуги. После войны бывший майор руководил спорткомитетом города Кирова. Умер он в 1950 году в возрасте всего сорока девяти лет.Как позже было зафиксировано в журнале боевых действий немецкой 1-й танковой дивизии, без четверти четыре (хвалёная немецкая точность!), дивизия, прорвавшись через Таураге, начала наступление на Батакяй.Бою за Таураге гитлеровцами была дана следующая оценка: «В первый день наступления дивизии удалось в упорных и тяжёлых боях преодолеть рубеж Юры, взять Таураге и достичь рубежа Анчии. Противник встретил немецкое наступление только на Юре. Эту позицию он пытался удержать всеми силами. Сильная артиллерия противника восточнее Таураге мешала переправе через Юру и захвату города. В 13.30 удалось сломить сопротивление русских, которые защищались упорно и ожесточённо. Их отступление производит впечатление упорядоченного».Некоторые районы города Таураге 125-я стрелковая дивизия продолжала оборонять силами красноармейцев 657-го стрелкового полка (майор С.К.Гергиевский). Сражение было упорным, до поздней ночи в городе шли бои за каждый дом и перекрёсток. Немецкая мотопехота прокладывала себе дорогу вперёд с помощью огнемётов и подрывных зарядов. Красноармейцы были оттеснены на северо-восточную окраину города. Охватываемые с двух сторон, под угрозой окружения, части дивизии были вынуждены отойти в леса между Таураге и Скаудвиле. Альвидас ЯНЦЯВИЧЮС, журналист, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: история Ключевые слова: мост, Таураге Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 141 раз Комментарии