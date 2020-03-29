Подземелья под горой Гядиминаса 🔊 Воспроизвести Рассказов о вильнюсских подземельях существует значительно больше, чем самих подземелий. Сколько тайн хранит подземная архитектура литовской столицы! Каждый объект подземного пространства за долгие годы своего существования оброс огромным количеством легенд и загадок.



В длинном списке столичных подземелий объект, о котором пойдёт речь, занимает последнее место, ибо он самый «свежий», но по своему значению он далеко не в конце списка, а уж легенд вокруг Замковой горы, или горы Гядиминаса, что нынче более привычно, предостаточно... Кстати, есть историки, которые считают, что тоннели под Замковой горой появились очень давно.



...В 1856 году действительный член Виленской археологической комиссии Адам Киркор впервые рассказал о подземном объекте под Замковой горой. Он утверждал, что там есть подземелье. Однако исследование этого вопроса не было завершено. Условия для проведения работ были весьма трудными. В длинном списке столичных подземелий объект, о котором пойдёт речь, занимает последнее место, ибо он самый «свежий», но по своему значению он далеко не в конце списка, а уж легенд вокруг Замковой горы, или горы Гядиминаса, что нынче более привычно, предостаточно... Кстати, есть историки, которые считают, что тоннели под Замковой горой появились очень давно....В 1856 году действительный член Виленской археологической комиссии Адам Киркор впервые рассказал о подземном объекте под Замковой горой. Он утверждал, что там есть подземелье. Однако исследование этого вопроса не было завершено. Условия для проведения работ были весьма трудными.



А в 1988 году старший специалист института охраны памятников Владас Дрема направил «Открытое письмо секретарю ЦК КП Литовской ССР Лёнгинасу Шепетису», в котором высказал очень сомнительную мысль о подземельях под Замковой горой.



Учёный писал: «На территории вильнюсского замка в 1831 году царская армия оборудовала крепость, а в самой горе прокопала подземные тоннели для хранения амуниции. В 1941-1944 годах немцы там оборудовали бомбоубежище. После войны тоннели оказались без присмотра, и им грозило обрушение».



Но деревянные конструкции с 1831 года даже до 1941 года не смогли бы дотянуть. Тоннели вырыли позже, и этот объект на карте литовской столицы появился в период второй немецкой оккупации, в 1944 году.



...Весной 1944 года части Красной армии стремительно продвигались на запад. Чтобы сдержать наступательное продвижение советских войск, А.Гитлер предлагает новую стратегию по спасению ситуации на германо-советском фронте, которая была изложена в приказе фюрера № 11 от 4 марта 1944 года.



Согласно этому документу, в целях усиления обороны в 29 городах должны быть созданы укрепрайоны, то есть должны появиться «города-крепости». В этот список был включён и Вильнюс. В историю войны этот приказ вошёл как «Faster Platz», то есть реализация стратегии «Крепостей и опорных пунктов».



Уже в апреле 1944 года в Вильнюс прибыли специалисты по фортификационным работам. Для выполнения земляных и бетонных работ по строительству оборонительных объектов была использована многочисленная рабочая сила - это местное городское население, а также жители прилегающих районов. Но самое большое количество рабочих рук – советские военнопленные.



Город готовился к обороне. По приказу Гитлера литовская столица должна была превратиться в крепость и обороняться до последней капли крови.







Северный вход. Фото Вальдемараса Шименаса



С середины мая вокруг Вильнюса и в самом городе начали рыть траншеи и окопы, которые должны были создать единую линию обороны. Но стремительное приближение фронта не позволило немцам соорудить всю линию оборонительных узлов и объектов. Фашистам не удалось оборудовать ни одного бетонного бункера.



В планы немецкой армии входило создание под Замковой горой специально оборудованного бомбоубежища. Этот факт говорит о том, что немцы готовились к длительной обороне и не собирались оставлять город после пяти дней наступательных боёв войск 3–го Белорусского фронта под командованием Ивана Черняховского.



Здесь, внутри горы, были пред­усмотрены условия для длительного пребывания: оборудовано водоснабжение и канализация. Объект был обеспечен электричеством и телефонной связью. Подготовлены зал заседаний и комнаты отдыха, а также столовая и буфет.



В 1960 году специалисты Вильнюсских научно-реставрационных производственных мастерских показали план подземных тоннелей и опубликовали снимки, сделанные в подземелье. Но ограничились только чертежами и фотографиями...



Входы в подземелье под Замковой горой из соображений безопасности были завалены землёй.



В 1962 году при реставрации по проекту архитектора Сигитаса Ласавицкаса северной опорной стены были замурованы все находящиеся в ней проёмы. Таким образом, подземелье Замковой горы надолго было предано забвению.



...В начале 2011 года в литовских средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Литовском особом архиве найдены документы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Литовской ССР, в которых говорится, что 31 августа 1944 года в подземелье Замковой горы было оборудовано бомбоубежище правительственного значения – «специальное подземное сооружение первой категории, тоннельного типа с деревянными укреплениями».



На площадке горы замка Гядиминаса после пожара, 1948 г. Фото из архива LYA







В 1945 году этот объект был передан в распоряжение вильнюсского отдела противовоздушной обороны. Входы в подземелье охранялись, однако недостаточно строго. В январе 1947 года в шахту наверху Замковой горы упал и погиб шестилетний ребёнок. 10 марта 1948 года на объекте случился пожар.



В «Акте экспертно-технической комиссии по определению причины пожара в сооружении МПВО под Замковой горой в г. Вильнюс», который под грифом «Секретно» увидел свет 23 марта 1948 года, сказано, что комиссия с 19 по 23 марта провела расследование причины пожара, случившегося 10.03.48 в сооружении МПВО под Замковой горой в г. Вильнюс.



В результате работы комиссии было установлено:



«Сооружение представляет собой убежище подземного типа, построено в 1944 году и находится в ведении штаба МПВО г. Вильнюса. Убежище состоит из двух тоннелей, проходящих горизонтально на уровне подножья Замковой горы.



Первый тоннель со стороны Кафедральной площади имеет длину 88 метров, ширину 1,8 метра и высоту 2 метра, второй тоннель со стороны Дворца воинской чести такого же сечения имеет длину 79 метров и соединяется под тупым углом с первым тоннелем в 10 метрах от шахты тоннеля.



Южный вход. Фото Вальдемараса Шименаса







Вход в тоннель со стороны Кафедральной площади имеет две деревянные двери, расположенные одна от другой на расстоянии одного метра, со стороны Дворца воинской чести вход в тоннель заделан кирпичной временной кладкой в один кирпич толщиной, в которой имеется отверстие для вентиляции размером 15х15 см.



Оба тоннеля на расстоянии 51 метра от входов разделены кирпичными тамбурами, имеющими по две металлические бронированные двери.



По сторонам тоннелей убежища расположены три рабочих кабинета площадью по 36 кв. метров каждый и хозяйственные помещения: сан- узел, буфет, камера водяного бака и камера вентиляционных устройств, причём последняя является продолжением тоннеля в сторону шахты. Все несущие конструкции тоннелей и помещений выполнены из дерева и обшиты досками. Полы деревянные.



Воздухозаборная шахта убежища расположена в конце тоннеля, идущего со стороны Кафедральной площади за вентиляционной камерой, и отделена от последней кирпичной перемычкой толщиной в 1 метр, которая имеет дверной проём, защищённый металлической бронированной дверью, причём кирпичная перемычка не является огнестойкой конструкцией, так как между кирпичной кладкой и землёй на уровне потолка проложены деревянные брёвна (балки).



Шахта представляет собой бревенчатый не обитый досками сруб размером 1,6х1,6 м, он начинается от уровня пола убежища и выходит вертикально на поверхность Замковой горы. Шахта имеет высоту 37 метров и оканчивается деревоземляной надстройкой, которая состоит из следующих конструкций: стены рубленные из брёвен размером 2,25х4,2 метра, высотой 1,8 метра. Перекрытие состоит из двух слоёв металлических балок (двутавровых и швеллерных), поверх которых уложен двойной бревенчатый настил, покрытый листовым железом и засыпанный землёй. Пол деревянный. Вход в надстройку шахты имеет две металлические решётчатые двери из круглого железа с ячейкой 30х15 см. Двери шахты расположены перпендикулярно одна другой. Причём против первой двери на расстоянии 95 см имеется рубленная деревянная стена, выступающая на вторую дверь внутрь надстройки на 50 см. Кроме двух решётчатых дверей, вход в надстройку был загорожен металлической решёткой, уложенной на борты откосов входа.







Сооружение охраняется одним вахтёрским постом военизированной охраны штаба МПВО г. Вильнюса. Охраняется только вход со стороны Кафедральной площади. Второй вход со стороны Дворца воинской чести, заделанный кирпичной кладкой, и надстройка шахты на вершине горы не охраняются. Наблюдение с поста действующего входа за вторым входом и надстройкой, вследствие особенностей рельефа местности и значительного расстояния, было невозможно.



10 марта 1948 года в 23 часа 18 минут с пожарной вышки 4-й Городской пожарной команды, расположенной на ул. Костюшко, был обнаружен пожар открытым огнём на Замковой горе. Горела надстройка шахты убежища.



По прибытии к месту пожара пожарной команды было установлено интенсивное горение стен надстройки и сруба шахты. Пожарной командой были приняты меры по тушению пожара путём засыпки землёй входа в надстройку шахты на горе и замазки глиной металлической двери, отделяющей шахту от убежища.



Впоследствии было установлено, что принятые меры по ликвидации пожара оказались неэффективными. Внутри шахты продолжалось скрытое горение, которое было обнаружено только 13 марта в 10 часов утра, когда загорелись торцы балки, уложенной на кирпичной перемычке, отделяющей шахту от убежища.











Горение было ликвидировано силами пожарной команды водой, как изнутри убежища, так и в шахте через верхнее отверстие шахты.



В результате тщательного осмотра комиссией объекта после ликвидации пожара было обнаружено следующее:



Балка, уложенная на кирпичную перемычку, разделяющую убежище от шахты, находящаяся выше подшивки потолка со стороны убежища, оказалась частично обгоревшей, особенно в торцах.



Металлическую бронированную дверь, ведущую в шахту, вследствие частичного завала шахты открыть было невозможно. Принятыми мерами дверь в шахту была открыта. Оказалось, что бревенчатый сруб шахты и пол значительно обгорели.



При выемке завала грунта и угля было найдено: проволока тонкая длиной 15 метров, часть изломанного висячего замка, дверной замок с ручкой, кусок измятой жестяной трубы длиной 23 см и диаметром 25 см и кусок колючей проволоки длиной 40 см.



В надстройке шахты сруб значительно обгорел. Металлические балки (нижний ряд) перекрытия над шахтой от высокой температуры несколько деформировались (прогнулись).



Металлические решётчатые двери, ведущие в надстройку шахты, как первые, так и вторые, были приоткрыты. Металлическая решётка, которой прикрывается вход в надстройку шахты, находится в двух метрах от входа.



При обследовании шахты сверху при помощи опускания электролампы оказалось, что деревянный сруб шахты на глубину 21 метр



(до завала) также обгорел. В надстройке и исследованной части шахты на глубину 21 метр посторонних предметов не обнаружено.











Заключение



В процессе работы комиссии установлено, что причиной пожара является умышленный поджог, так как другие причины возникновения пожара, как показало тщательное исследование и изучение объекта, исключаются.



Ввиду того, что обгорание конструкций шахты как внизу, так и в верхней части одинаковое, установить, откуда произведён поджог - сверху шахты или снизу со стороны убежища, не представляется возможным. Однако, учитывая, что вход в убежище со стороны Кафедральной площади охраняется, двери, ведущие из убежища в шахту, были закрыты, вторые двери со стороны Дворца воинской чести заделаны кирпичной кладкой, комиссия считает, что поджог шахты совершён сверху горы с надстройки, так как последняя не охранялась и доступ в неё посторонних лиц при существовавших ограждениях входа был возможен».



Этот акт 25 марта 1948 года подписала комиссия из семи человек, назначенная приказом МВД Литовской ССР № 024 от 19.03.1948 г.



В середине 60-х годов прошлого века подземелье под Замковой горой в журнале «Швитурис» («Švyturys») подробно описал и опубликовал несколько снимков журналист Йонас Булота. Первое его проникновение в туннели было коротким.



«На северном склоне Замковой горы достаточно высоко был обнаружен проём, перекрытый металлической решёткой. С большим трудом протиснувшись через проём, мы попали в длинный, тёмный подземный коридор, стены и потолок которого были обиты прогнившими и деформированными досками. От каждого нашего малейшего движения через потолочные щели на нас сыпались струи песка. С большой осторожностью, пройдя около 45 метров, нашли массивные металлические двери, которые открывались с другой стороны. На этом наше путешествие по подземелью и завершилось».











Вторая попытка ознакомиться с подземельем состоялась через год, и она была более успешной. На этот раз исследователи проникли в туннели через южный вход.



«...Тоннель был обит стругаными еловыми дощечками. Он, как стрела, прямо уходил в темноту горы. Проём коридора по своим размерам был невелик, и если поднять руку, то можно достать потолок, а если расставить руки в обе стороны, то пальцами можно прикоснуться к стенам. Вверху проложены электропровода, а под полом проходили телефонные кабели.



...Поворачиваем в сторону северного коридора и продолжаем двигаться дальше. Справа находим ещё одну комнату, такую же, как две предыдущие, по 36 кв. метров. Чуть дальше ещё одна комната поменьше, возможно, складское помещение и туалеты. Через несколько метров - опять металлические двери, за которыми участок коридора с запасным выходом.



...Прошли ровно 50 метров. Подземный коридор и здесь перекрывают массивные металлические двери. За ними, через пару метров, аналогичная дверь. Дальше опять продолжается подземный коридор. С правой стороны находим небольшое помещение размером 2,5 х 2,5 метра, где находим остатки канализации и водопровода. Здесь был туалет.











Рядом, по обе стороны коридора, располагаются входы в два одинаковых помещения, размеры которых составляют 4 метра в ширину и 9 метров в длину. Потолок здесь выше, чем в коридоре, и он опирается на четыре деревянные колонны. Потолок и стены здесь обиты декоративными дощечками в виде красивого орнамента.



...Наконец-то мы добрались до точки пересечения южного и северного коридоров. За ней южный коридор продолжается ещё 13 метров, до тех пор, пока не упирается в вентиляционную камеру. Отсюда под прямым углом вверх уходит вентиляционная шахта».



…В 2011 году от специалистов по охране памятников культуры поступило предложение реставрировать тоннели, используя бетонные работы. А в вертикальной вентиляционной шахте оборудовать лифт для подъёма туристов на гору Гядиминаса. Тогдашний министр культуры Литовской республики А.Гелунас даже пообещал выделить 1,4 млн литов, чтобы открыть подземелье для посещения туристов, которых наверняка привлекли бы подземелья под главным символом Литвы.



Однако...



Схема 1960 года А.Киркор отмечал, что из группы солдат, которые принимали участие в раскопках, только один не потерял сознание - настолько удушливая атмосфера была в подземелье. За время поисковых работ были найдены всего лишь несколько металлических обломков, похожих на рукояти мечей.А в 1988 году старший специалист института охраны памятников Владас Дрема направил «Открытое письмо секретарю ЦК КП Литовской ССР Лёнгинасу Шепетису», в котором высказал очень сомнительную мысль о подземельях под Замковой горой.Учёный писал: «На территории вильнюсского замка в 1831 году царская армия оборудовала крепость, а в самой горе прокопала подземные тоннели для хранения амуниции. В 1941-1944 годах немцы там оборудовали бомбоубежище. После войны тоннели оказались без присмотра, и им грозило обрушение».Но деревянные конструкции с 1831 года даже до 1941 года не смогли бы дотянуть. Тоннели вырыли позже, и этот объект на карте литовской столицы появился в период второй немецкой оккупации, в 1944 году....Весной 1944 года части Красной армии стремительно продвигались на запад. Чтобы сдержать наступательное продвижение советских войск, А.Гитлер предлагает новую стратегию по спасению ситуации на германо-советском фронте, которая была изложена в приказе фюрера № 11 от 4 марта 1944 года.Согласно этому документу, в целях усиления обороны в 29 городах должны быть созданы укрепрайоны, то есть должны появиться «города-крепости». В этот список был включён и Вильнюс. В историю войны этот приказ вошёл как «Faster Platz», то есть реализация стратегии «Крепостей и опорных пунктов».Уже в апреле 1944 года в Вильнюс прибыли специалисты по фортификационным работам. Для выполнения земляных и бетонных работ по строительству оборонительных объектов была использована многочисленная рабочая сила - это местное городское население, а также жители прилегающих районов. Но самое большое количество рабочих рук – советские военнопленные.Город готовился к обороне. По приказу Гитлера литовская столица должна была превратиться в крепость и обороняться до последней капли крови.С середины мая вокруг Вильнюса и в самом городе начали рыть траншеи и окопы, которые должны были создать единую линию обороны. Но стремительное приближение фронта не позволило немцам соорудить всю линию оборонительных узлов и объектов. Фашистам не удалось оборудовать ни одного бетонного бункера.В планы немецкой армии входило создание под Замковой горой специально оборудованного бомбоубежища. Этот факт говорит о том, что немцы готовились к длительной обороне и не собирались оставлять город после пяти дней наступательных боёв войск 3–го Белорусского фронта под командованием Ивана Черняховского.Здесь, внутри горы, были пред­усмотрены условия для длительного пребывания: оборудовано водоснабжение и канализация. Объект был обеспечен электричеством и телефонной связью. Подготовлены зал заседаний и комнаты отдыха, а также столовая и буфет.В 1960 году специалисты Вильнюсских научно-реставрационных производственных мастерских показали план подземных тоннелей и опубликовали снимки, сделанные в подземелье. Но ограничились только чертежами и фотографиями...Входы в подземелье под Замковой горой из соображений безопасности были завалены землёй.В 1962 году при реставрации по проекту архитектора Сигитаса Ласавицкаса северной опорной стены были замурованы все находящиеся в ней проёмы. Таким образом, подземелье Замковой горы надолго было предано забвению....В начале 2011 года в литовских средствах массовой информации появились сообщения о том, что в Литовском особом архиве найдены документы Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) Литовской ССР, в которых говорится, что 31 августа 1944 года в подземелье Замковой горы было оборудовано бомбоубежище правительственного значения – «специальное подземное сооружение первой категории, тоннельного типа с деревянными укреплениями».В 1945 году этот объект был передан в распоряжение вильнюсского отдела противовоздушной обороны. Входы в подземелье охранялись, однако недостаточно строго. В январе 1947 года в шахту наверху Замковой горы упал и погиб шестилетний ребёнок. 10 марта 1948 года на объекте случился пожар.В «Акте экспертно-технической комиссии по определению причины пожара в сооружении МПВО под Замковой горой в г. Вильнюс», который под грифом «Секретно» увидел свет 23 марта 1948 года, сказано, что комиссия с 19 по 23 марта провела расследование причины пожара, случившегося 10.03.48 в сооружении МПВО под Замковой горой в г. Вильнюс.В результате работы комиссии было установлено:«Сооружение представляет собой убежище подземного типа, построено в 1944 году и находится в ведении штаба МПВО г. Вильнюса. Убежище состоит из двух тоннелей, проходящих горизонтально на уровне подножья Замковой горы.Первый тоннель со стороны Кафедральной площади имеет длину 88 метров, ширину 1,8 метра и высоту 2 метра, второй тоннель со стороны Дворца воинской чести такого же сечения имеет длину 79 метров и соединяется под тупым углом с первым тоннелем в 10 метрах от шахты тоннеля.Вход в тоннель со стороны Кафедральной площади имеет две деревянные двери, расположенные одна от другой на расстоянии одного метра, со стороны Дворца воинской чести вход в тоннель заделан кирпичной временной кладкой в один кирпич толщиной, в которой имеется отверстие для вентиляции размером 15х15 см.Оба тоннеля на расстоянии 51 метра от входов разделены кирпичными тамбурами, имеющими по две металлические бронированные двери.По сторонам тоннелей убежища расположены три рабочих кабинета площадью по 36 кв. метров каждый и хозяйственные помещения: сан- узел, буфет, камера водяного бака и камера вентиляционных устройств, причём последняя является продолжением тоннеля в сторону шахты. Все несущие конструкции тоннелей и помещений выполнены из дерева и обшиты досками. Полы деревянные.Воздухозаборная шахта убежища расположена в конце тоннеля, идущего со стороны Кафедральной площади за вентиляционной камерой, и отделена от последней кирпичной перемычкой толщиной в 1 метр, которая имеет дверной проём, защищённый металлической бронированной дверью, причём кирпичная перемычка не является огнестойкой конструкцией, так как между кирпичной кладкой и землёй на уровне потолка проложены деревянные брёвна (балки).Шахта представляет собой бревенчатый не обитый досками сруб размером 1,6х1,6 м, он начинается от уровня пола убежища и выходит вертикально на поверхность Замковой горы. Шахта имеет высоту 37 метров и оканчивается деревоземляной надстройкой, которая состоит из следующих конструкций: стены рубленные из брёвен размером 2,25х4,2 метра, высотой 1,8 метра. Перекрытие состоит из двух слоёв металлических балок (двутавровых и швеллерных), поверх которых уложен двойной бревенчатый настил, покрытый листовым железом и засыпанный землёй. Пол деревянный. Вход в надстройку шахты имеет две металлические решётчатые двери из круглого железа с ячейкой 30х15 см. Двери шахты расположены перпендикулярно одна другой. Причём против первой двери на расстоянии 95 см имеется рубленная деревянная стена, выступающая на вторую дверь внутрь надстройки на 50 см. Кроме двух решётчатых дверей, вход в надстройку был загорожен металлической решёткой, уложенной на борты откосов входа.Сооружение оборудовано системой центрального водяного отопления. Котельная расположена вне убежища. Освещение электрическое. Котельная центрального отопления не работает. Электросиловая и осветительная система обесточена.Сооружение охраняется одним вахтёрским постом военизированной охраны штаба МПВО г. Вильнюса. Охраняется только вход со стороны Кафедральной площади. Второй вход со стороны Дворца воинской чести, заделанный кирпичной кладкой, и надстройка шахты на вершине горы не охраняются. Наблюдение с поста действующего входа за вторым входом и надстройкой, вследствие особенностей рельефа местности и значительного расстояния, было невозможно.10 марта 1948 года в 23 часа 18 минут с пожарной вышки 4-й Городской пожарной команды, расположенной на ул. Костюшко, был обнаружен пожар открытым огнём на Замковой горе. Горела надстройка шахты убежища.По прибытии к месту пожара пожарной команды было установлено интенсивное горение стен надстройки и сруба шахты. Пожарной командой были приняты меры по тушению пожара путём засыпки землёй входа в надстройку шахты на горе и замазки глиной металлической двери, отделяющей шахту от убежища.Впоследствии было установлено, что принятые меры по ликвидации пожара оказались неэффективными. Внутри шахты продолжалось скрытое горение, которое было обнаружено только 13 марта в 10 часов утра, когда загорелись торцы балки, уложенной на кирпичной перемычке, отделяющей шахту от убежища.Горение было ликвидировано силами пожарной команды водой, как изнутри убежища, так и в шахте через верхнее отверстие шахты.В результате тщательного осмотра комиссией объекта после ликвидации пожара было обнаружено следующее:Балка, уложенная на кирпичную перемычку, разделяющую убежище от шахты, находящаяся выше подшивки потолка со стороны убежища, оказалась частично обгоревшей, особенно в торцах.Металлическую бронированную дверь, ведущую в шахту, вследствие частичного завала шахты открыть было невозможно. Принятыми мерами дверь в шахту была открыта. Оказалось, что бревенчатый сруб шахты и пол значительно обгорели.При выемке завала грунта и угля было найдено: проволока тонкая длиной 15 метров, часть изломанного висячего замка, дверной замок с ручкой, кусок измятой жестяной трубы длиной 23 см и диаметром 25 см и кусок колючей проволоки длиной 40 см.В надстройке шахты сруб значительно обгорел. Металлические балки (нижний ряд) перекрытия над шахтой от высокой температуры несколько деформировались (прогнулись).Металлические решётчатые двери, ведущие в надстройку шахты, как первые, так и вторые, были приоткрыты. Металлическая решётка, которой прикрывается вход в надстройку шахты, находится в двух метрах от входа.При обследовании шахты сверху при помощи опускания электролампы оказалось, что деревянный сруб шахты на глубину 21 метр(до завала) также обгорел. В надстройке и исследованной части шахты на глубину 21 метр посторонних предметов не обнаружено.В процессе работы комиссии установлено, что причиной пожара является умышленный поджог, так как другие причины возникновения пожара, как показало тщательное исследование и изучение объекта, исключаются.Ввиду того, что обгорание конструкций шахты как внизу, так и в верхней части одинаковое, установить, откуда произведён поджог - сверху шахты или снизу со стороны убежища, не представляется возможным. Однако, учитывая, что вход в убежище со стороны Кафедральной площади охраняется, двери, ведущие из убежища в шахту, были закрыты, вторые двери со стороны Дворца воинской чести заделаны кирпичной кладкой, комиссия считает, что поджог шахты совершён сверху горы с надстройки, так как последняя не охранялась и доступ в неё посторонних лиц при существовавших ограждениях входа был возможен».Этот акт 25 марта 1948 года подписала комиссия из семи человек, назначенная приказом МВД Литовской ССР № 024 от 19.03.1948 г.В середине 60-х годов прошлого века подземелье под Замковой горой в журнале «Швитурис» («Švyturys») подробно описал и опубликовал несколько снимков журналист Йонас Булота. Первое его проникновение в туннели было коротким.«На северном склоне Замковой горы достаточно высоко был обнаружен проём, перекрытый металлической решёткой. С большим трудом протиснувшись через проём, мы попали в длинный, тёмный подземный коридор, стены и потолок которого были обиты прогнившими и деформированными досками. От каждого нашего малейшего движения через потолочные щели на нас сыпались струи песка. С большой осторожностью, пройдя около 45 метров, нашли массивные металлические двери, которые открывались с другой стороны. На этом наше путешествие по подземелью и завершилось».Вторая попытка ознакомиться с подземельем состоялась через год, и она была более успешной. На этот раз исследователи проникли в туннели через южный вход.«...Тоннель был обит стругаными еловыми дощечками. Он, как стрела, прямо уходил в темноту горы. Проём коридора по своим размерам был невелик, и если поднять руку, то можно достать потолок, а если расставить руки в обе стороны, то пальцами можно прикоснуться к стенам. Вверху проложены электропровода, а под полом проходили телефонные кабели....Поворачиваем в сторону северного коридора и продолжаем двигаться дальше. Справа находим ещё одну комнату, такую же, как две предыдущие, по 36 кв. метров. Чуть дальше ещё одна комната поменьше, возможно, складское помещение и туалеты. Через несколько метров - опять металлические двери, за которыми участок коридора с запасным выходом....Прошли ровно 50 метров. Подземный коридор и здесь перекрывают массивные металлические двери. За ними, через пару метров, аналогичная дверь. Дальше опять продолжается подземный коридор. С правой стороны находим небольшое помещение размером 2,5 х 2,5 метра, где находим остатки канализации и водопровода. Здесь был туалет.Рядом, по обе стороны коридора, располагаются входы в два одинаковых помещения, размеры которых составляют 4 метра в ширину и 9 метров в длину. Потолок здесь выше, чем в коридоре, и он опирается на четыре деревянные колонны. Потолок и стены здесь обиты декоративными дощечками в виде красивого орнамента....Наконец-то мы добрались до точки пересечения южного и северного коридоров. За ней южный коридор продолжается ещё 13 метров, до тех пор, пока не упирается в вентиляционную камеру. Отсюда под прямым углом вверх уходит вентиляционная шахта».…В 2011 году от специалистов по охране памятников культуры поступило предложение реставрировать тоннели, используя бетонные работы. А в вертикальной вентиляционной шахте оборудовать лифт для подъёма туристов на гору Гядиминаса. Тогдашний министр культуры Литовской республики А.Гелунас даже пообещал выделить 1,4 млн литов, чтобы открыть подземелье для посещения туристов, которых наверняка привлекли бы подземелья под главным символом Литвы.Однако... Николай ЖУКОВ, Вильнюс , специально для «Обзора» Категории: в странах Балтии, история Ключевые слова: подземелья, замок, гора Гядиминаса, тоннель Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 81 раз Комментарии