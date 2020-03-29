Пресс-релиз Посольства Китая в Литве 🔊 Воспроизвести



Посольство Китая в Литве высоко ценит дарение 20 000 медицинских масок и 120 000 пар медицинских перчаток компаниями «Huawei» и «Bitė» в поддержку усилий Литвы по сдерживанию распространения COVID-19.



Эта совместная акция «Huawei» и «Bite» действительно показала отличный пример международной солидарности с борьбой Литвы против COVID-19 в тяжёлое время.



Глубокая признательность литовской компании «Avia Solution Group» за предоставление бесплатного транспорта для доставки товаров из Китая в Литву.



Посольство Китая призывает больше китайских деловых компаний, в том числе Китайскую торговую палату в Литве, продолжать свои усилия по поддержке профилактики и контроля COVID-19 в Литве и вносить в это дополнительный вклад.



20 марта 2020 г. Эта совместная акция «Huawei» и «Bite» действительно показала отличный пример международной солидарности с борьбой Литвы против COVID-19 в тяжёлое время.Глубокая признательность литовской компании «Avia Solution Group» за предоставление бесплатного транспорта для доставки товаров из Китая в Литву.Посольство Китая призывает больше китайских деловых компаний, в том числе Китайскую торговую палату в Литве, продолжать свои усилия по поддержке профилактики и контроля COVID-19 в Литве и вносить в это дополнительный вклад. "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Китай Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 133 раза Комментарии