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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Пресс-релиз Посольства Китая в Литве
Посольство Китая в Литве высоко ценит дарение 20 000 медицинских масок и 120 000 пар медицинских перчаток компаниями «Huawei» и «Bitė» в поддержку усилий Литвы по сдерживанию распространения COVID-19.
Эта совместная акция «Huawei» и «Bite» действительно показала отличный пример международной солидарности с борьбой Литвы против COVID-19 в тяжёлое время.
Глубокая признательность литовской компании «Avia Solution Group» за предоставление бесплатного транспорта для доставки товаров из Китая в Литву.
Посольство Китая призывает больше китайских деловых компаний, в том числе Китайскую торговую палату в Литве, продолжать свои усилия по поддержке профилактики и контроля COVID-19 в Литве и вносить в это дополнительный вклад.
20 марта 2020 г.
"Обзор"
Категории: политика
Ключевые слова: Китай
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211
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