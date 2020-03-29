Справиться с эпидемией – общая задача всего человечества 🔊 Воспроизвести Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Литве Шэн ЖифЭй



Я живу и работаю в Литве. Как и все, каждый день слежу за ситуацией вокруг распространения нового коронавируса, особенно в обстановке, когда Европа стала регионом, сильно поражённым эпидемией, инфекция внезапно распространилась во многих странах и значительно увеличилось число подтверждённых случаев заболевания. Ежедневно изменяющаяся статистика беспокоит и меня, и всех людей Китая.



Эпидемия не признаёт государственных границ и является общим врагом человечества. Китай, первым принявший её удар, сочувствует всем странам, которые в настоящее время сталкиваются с коронавирусом и всеми вытекающими из этого трудностями. Пользуясь случаем, хочу поделиться с читателями своими мыслями и ответить на часто возникающие вопросы: Какова сейчас эпидемическая ситуация в Китае? Как Китай может помочь Литве, Европе и миру в борьбе с эпидемией? Какой урок мировое сообщество может извлечь из эпидемии? Каковы перспективы китайской экономики? Я живу и работаю в Литве. Как и все, каждый день слежу за ситуацией вокруг распространения нового коронавируса, особенно в обстановке, когда Европа стала регионом, сильно поражённым эпидемией, инфекция внезапно распространилась во многих странах и значительно увеличилось число подтверждённых случаев заболевания. Ежедневно изменяющаяся статистика беспокоит и меня, и всех людей Китая.Эпидемия не признаёт государственных границ и является общим врагом человечества. Китай, первым принявший её удар, сочувствует всем странам, которые в настоящее время сталкиваются с коронавирусом и всеми вытекающими из этого трудностями. Пользуясь случаем, хочу поделиться с читателями своими мыслями и ответить на часто возникающие вопросы: Какова сейчас эпидемическая ситуация в Китае? Как Китай может помочь Литве, Европе и миру в борьбе с эпидемией? Какой урок мировое сообщество может извлечь из эпидемии? Каковы перспективы китайской экономики? 1. Эпидемическая ситуация в Китае продолжает улучшаться



С момента вспышки, начавшейся в конце января, Китаю потребовалось немногим более 50 дней, чтобы взять ситуацию под контроль. На протяжении четырёх дней подряд не было зафиксировано ни одного случая местного заражения, оживает производство и жизнь входит в привычное русло. За этим достижением – колоссальные усилия, тяжёлый труд людей Китая, боровшихся с эпидемией. Новый коронавирус отличается особенно продолжительным инкубационным периодом и высокой инфекционностью во время него, распространяться он может не одним путём, что сильно осложняет контроль и профилактику. За последнее столетие в Китае это была наиболее быстро передаваемая, самая масштабная и сложная по профилактике и контролю вспышка общественно опасного инфекционного заболевания. Под руководством президента Си Цзиньпина правительство Китая незамедлительно приняло меры, профилактика и контроль эпидемии стали важнейшим приоритетом, была создана национальная система защиты и контроля.



Вся страна объединилась, работала на опережение, боролась с болезнью, все люди страны были мобилизованы для ведения ожесточённой борьбы против эпидемии. Для того чтобы взять ситуацию под контроль, в «закрытом городе» Ухани десятки миллионов людей сознательно самоизолировались в домах на несколько месяцев; более 40 000 медицинских работников страны помогали в провинции Хубэй днём и ночью спасать пациентов; на спасение попавшего в беду города поспешила вся страна – в этом преимущество Китая.



Находясь на этом безогненном поле боя, Китай решительно взял на себя обязанность защитить здоровье людей своей страны и зарубежных государств. Выйдя на передовую линию фронта, он выиграл некоторое время, давая возможность другим государствам прореагировать на эпидемию, проявил самоотдачу и самопожертвование ради здоровья людей всего мира.



2. Китай надеется вместе с другими государствами преодолеть трудности



Распространение вируса не признаёт государственных границ, поэтому страны должны сотрудничать в вопросах, касающихся профилактики и лечения. Эпидемическая ситуация внутри страны улучшилась, и Китай активно делится своим опытом профилактики, контроля, диагностирования и лечения со всеми странами, в том числе и с Литвой. Если это необходимо, в другие страны направляются группы медицинских экспертов, Китай пожертвовал 20 млн долларов США Всемирной организации здравоохранения, а Европейскому союзу, Африканскому союзу, 82 международным организациям и странам оказывается помощь медицинскими средствами. Китай также откроет каналы для экспорта медицинских средств, задействует производственные мощности и поможет некоторым странам заполнить пробелы в публичных закупках. Не только центральное правительство, но и региональные власти, предприятия и неправительственные организации приняли активное участие в благотворительной помощи другим странам. Мы рады видеть, что первые подаренные предприятиями медицинские средства уже пришли в Литву. Я верю, что со стороны Китая будут и другие средства поддержки, и он внесёт свой вклад в борьбу Литвы с эпидемией.



Китай не стремится предложить Европе и миру свою модель борьбы с эпидемией, но он готов активно делиться своим передовым опытом, ресурсами, координировать действия и работать вместе с другими странами до полной всемирной победы над эпидемией.



3. Строительство общего будущего человечества вдохновляет нас на борьбу с эпидемией



Новая эпидемия коронавируса и такие опасные для общественного здоровья вирусы, как Эбола и H1N1, которые в последние годы не раз заявляли о себе, показали, что в эру глобализации, когда происходят столкновения с такими нетрадиционными угрозами безопасности, судьбы стран тесно связаны. Мир – это не изолированный остров, и ни одна страна не сможет выжить в одиночку.



Односторонность, крайний эгоизм, пассивное наблюдение со стороны и негативная реакция страны в конце концов причинят вред и национальным интересам самой этой страны, и общечеловеческим интересам. Перед лицом эпидемии это особенно остро ощущается. Строительство общего будущего человечества – это правильное направление и верная историческая тенденция, а также самый подходящий способ решения проблем.



Политики некоторых стран наблюдали за происходящим со стороны, воспользовались возможностью сорвать большие барыши, навешивали «вирусные» ярлыки на определённые страны и даже разжигали расовую дискриминацию и ненависть. Такое поведение противоречит усилиям, направленным на борьбу с эпидемией, и связанным с этой борьбой ожиданиям. Оно также свидетельствует об утрате сущности цивилизации и должно получить решительный отпор.



Столкновение со вспышкой этой эпидемии привело к столк­новению и с недостатками менеджмента в мировом здравоохранении. Китай стремится объединить силы в борьбе с эпидемией, укреплять международное координирование и сотрудничество, улучшить позицию вопросов общественного здоровья в международной повестке дня, стимулировать проекты международного сотрудничества в области здравоохранения и активно строить «Шёлковый путь здоровья» и «Сообщество здорового человечества», сохранить Землю – наш общий дом и работать в процветающем и дружелюбном мире.



4. Долговременная положительная тенденция развития экономики Китая не изменится, она сыграет роль «стабилизатора» мировой экономики



Экономика Китая первой почувствовала последствия эпидемии, но это – временно. Китай обладает надёжными ресурсами и технологической базой, а также очень большими преимуществами рынка. Его экономический иммунитет силён и полон энергии. Эпидемия не очень сильно на него повлияет, а долговременная положительная тенденция развития не изменится. В период борьбы с эпидемией производственные мощности предприятий Китая, выпускающих различные товары, очень быстро расширились за короткое время, а это полностью отражает сильный потенциал Китая как поставщика, а также широкие возможности адаптации и восстановления экономики; в этой неблагоприятной ситуации некоторые новые модели и продукты бизнеса растут и развиваются. После возобновления работы и производственной деятельности предприятий Китая, в ходе реализации политики профилактики экстремальных ситуаций жизнеспособность и потенциал рынка китайских компаний будут и впредь стимулироваться, инвестиции в производство и потенциал потребления снова будут разблокированы, а экономическая деятельность Китая нормализуется и будет способствовать выздоровлению и росту мировой экономики.



Пользуясь случаем, хочу выразить уважение медикам Литвы, которые на линии фронта борются с эпидемией. Уверен, что, объединив все силы общества под руководством правительства, люди Литвы сумеют вовремя справиться с эпидемией, и надеюсь на укрепление взаимного понимания, доверия и поддержки народов мира в деле защиты здоровья и благополучия людей. С момента вспышки, начавшейся в конце января, Китаю потребовалось немногим более 50 дней, чтобы взять ситуацию под контроль. На протяжении четырёх дней подряд не было зафиксировано ни одного случая местного заражения, оживает производство и жизнь входит в привычное русло. За этим достижением – колоссальные усилия, тяжёлый труд людей Китая, боровшихся с эпидемией. Новый коронавирус отличается особенно продолжительным инкубационным периодом и высокой инфекционностью во время него, распространяться он может не одним путём, что сильно осложняет контроль и профилактику. За последнее столетие в Китае это была наиболее быстро передаваемая, самая масштабная и сложная по профилактике и контролю вспышка общественно опасного инфекционного заболевания. Под руководством президента Си Цзиньпина правительство Китая незамедлительно приняло меры, профилактика и контроль эпидемии стали важнейшим приоритетом, была создана национальная система защиты и контроля.Вся страна объединилась, работала на опережение, боролась с болезнью, все люди страны были мобилизованы для ведения ожесточённой борьбы против эпидемии. Для того чтобы взять ситуацию под контроль, в «закрытом городе» Ухани десятки миллионов людей сознательно самоизолировались в домах на несколько месяцев; более 40 000 медицинских работников страны помогали в провинции Хубэй днём и ночью спасать пациентов; на спасение попавшего в беду города поспешила вся страна – в этом преимущество Китая.Находясь на этом безогненном поле боя, Китай решительно взял на себя обязанность защитить здоровье людей своей страны и зарубежных государств. Выйдя на передовую линию фронта, он выиграл некоторое время, давая возможность другим государствам прореагировать на эпидемию, проявил самоотдачу и самопожертвование ради здоровья людей всего мира.Распространение вируса не признаёт государственных границ, поэтому страны должны сотрудничать в вопросах, касающихся профилактики и лечения. Эпидемическая ситуация внутри страны улучшилась, и Китай активно делится своим опытом профилактики, контроля, диагностирования и лечения со всеми странами, в том числе и с Литвой. Если это необходимо, в другие страны направляются группы медицинских экспертов, Китай пожертвовал 20 млн долларов США Всемирной организации здравоохранения, а Европейскому союзу, Африканскому союзу, 82 международным организациям и странам оказывается помощь медицинскими средствами. Китай также откроет каналы для экспорта медицинских средств, задействует производственные мощности и поможет некоторым странам заполнить пробелы в публичных закупках. Не только центральное правительство, но и региональные власти, предприятия и неправительственные организации приняли активное участие в благотворительной помощи другим странам. Мы рады видеть, что первые подаренные предприятиями медицинские средства уже пришли в Литву. Я верю, что со стороны Китая будут и другие средства поддержки, и он внесёт свой вклад в борьбу Литвы с эпидемией.Китай не стремится предложить Европе и миру свою модель борьбы с эпидемией, но он готов активно делиться своим передовым опытом, ресурсами, координировать действия и работать вместе с другими странами до полной всемирной победы над эпидемией.Новая эпидемия коронавируса и такие опасные для общественного здоровья вирусы, как Эбола и H1N1, которые в последние годы не раз заявляли о себе, показали, что в эру глобализации, когда происходят столкновения с такими нетрадиционными угрозами безопасности, судьбы стран тесно связаны. Мир – это не изолированный остров, и ни одна страна не сможет выжить в одиночку.Односторонность, крайний эгоизм, пассивное наблюдение со стороны и негативная реакция страны в конце концов причинят вред и национальным интересам самой этой страны, и общечеловеческим интересам. Перед лицом эпидемии это особенно остро ощущается. Строительство общего будущего человечества – это правильное направление и верная историческая тенденция, а также самый подходящий способ решения проблем.Политики некоторых стран наблюдали за происходящим со стороны, воспользовались возможностью сорвать большие барыши, навешивали «вирусные» ярлыки на определённые страны и даже разжигали расовую дискриминацию и ненависть. Такое поведение противоречит усилиям, направленным на борьбу с эпидемией, и связанным с этой борьбой ожиданиям. Оно также свидетельствует об утрате сущности цивилизации и должно получить решительный отпор.Столкновение со вспышкой этой эпидемии привело к столк­новению и с недостатками менеджмента в мировом здравоохранении. Китай стремится объединить силы в борьбе с эпидемией, укреплять международное координирование и сотрудничество, улучшить позицию вопросов общественного здоровья в международной повестке дня, стимулировать проекты международного сотрудничества в области здравоохранения и активно строить «Шёлковый путь здоровья» и «Сообщество здорового человечества», сохранить Землю – наш общий дом и работать в процветающем и дружелюбном мире.Экономика Китая первой почувствовала последствия эпидемии, но это – временно. Китай обладает надёжными ресурсами и технологической базой, а также очень большими преимуществами рынка. Его экономический иммунитет силён и полон энергии. Эпидемия не очень сильно на него повлияет, а долговременная положительная тенденция развития не изменится. В период борьбы с эпидемией производственные мощности предприятий Китая, выпускающих различные товары, очень быстро расширились за короткое время, а это полностью отражает сильный потенциал Китая как поставщика, а также широкие возможности адаптации и восстановления экономики; в этой неблагоприятной ситуации некоторые новые модели и продукты бизнеса растут и развиваются. После возобновления работы и производственной деятельности предприятий Китая, в ходе реализации политики профилактики экстремальных ситуаций жизнеспособность и потенциал рынка китайских компаний будут и впредь стимулироваться, инвестиции в производство и потенциал потребления снова будут разблокированы, а экономическая деятельность Китая нормализуется и будет способствовать выздоровлению и росту мировой экономики.Пользуясь случаем, хочу выразить уважение медикам Литвы, которые на линии фронта борются с эпидемией. Уверен, что, объединив все силы общества под руководством правительства, люди Литвы сумеют вовремя справиться с эпидемией, и надеюсь на укрепление взаимного понимания, доверия и поддержки народов мира в деле защиты здоровья и благополучия людей. Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Литве Шэн ЖифЭй , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Китай Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 133 раза Комментарии