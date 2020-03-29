«Литовская почта» вводит ограничения 🔊 Воспроизвести В условиях карантина «Летувос паштас» («Литовская почта»), как стратегическое предприятие, продолжает свою деятельность. Мы прилагаем максимум усилий для обеспечения бесперебойного обслуживания населения.



Стремясь минимизировать риски для своих клиентов и принимая на себя ответственность за здоровье своих работников, с 16 по 30 марта «Летувос паштас» ввела определённые ограничения деятельности и в связи с этим надеется на ваше понимание.



САМООБСЛУЖИВАНИЕ «МОИ ОТПРАВЛЕНИЯ» (MANO SIUNTOS). В период карантина рекомендуем избегать прямых контактов с людьми и оформлять отправления, пользуясь самообслуживанием www.manosiuntos.post.lt. Отправления, сформированные посредством самообслуживания, вы сможете оставить на почте минуя очередь или отправить через терминал «LP EXPRESS». Стремясь минимизировать риски для своих клиентов и принимая на себя ответственность за здоровье своих работников, с 16 по 30 марта «Летувос паштас» ввела определённые ограничения деятельности и в связи с этим надеется на ваше понимание.В период карантина рекомендуем избегать прямых контактов с людьми и оформлять отправления, пользуясь самообслуживанием www.manosiuntos.post.lt. Отправления, сформированные посредством самообслуживания, вы сможете оставить на почте минуя очередь или отправить через терминал «LP EXPRESS». ТЕРМИНАЛЫ «LP EXPRESS». Отправления по-прежнему можно будет получать и отправлять, пользуясь терминалами «LP EXPRESS». По возможности в терминалы будут направляться и регистрированные почтовые отправления, которые не вмещаются в почтовый ящик.



Рекомендуем в период карантина пользоваться этим способом – вы отправите и получите посылки без дополнительного контакта с людьми, тем самым защитите и себя, и их получателя.



КУРЬЕРЫ «LP EXPRESS». Курь­еры доставят посылки только «до порога», то есть не будут обслуживать клиентов внутри их жилых помещений. Кроме того, с 18 марта оплата отправлений с наложенным платежом (COD) может быть осуществлена только с помощью банковской карты – принимать наличные деньги курьеры не будут.



ПОЧТОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ. Уменьшается объём услуг в почтовых отделениях, то есть клиентам будут оказываться только необходимые услуги, а также уменьшается количество клиентов, которые могут одновременно находиться в помещении отделения (оно не должно превышать количество имеющихся в отделении мест обслуживания клиентов). В почтовых отделениях можно приобрести только упаковочные материалы и почтовые марки. Услуги в отделениях «PayPost» временно не будут оказываться.



ПОЧТОВЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ПОЧТАЛЬОНАМИ. Людям «на руки» будут доставляться только пенсии, пособия и процессуальные документы, но «до порога», то есть почтальоны не будут обслуживать клиентов внутри их жилых помещений. Регистрированные отправления, если позволяют их габариты, будут оставлять в почтовом ящике. Отправления, которые не вмещаются в почтовый ящик, на дом клиентам доставляться не будут – их будут выдавать в почтовом отделении или, по возможности, направлять в терминалы самообслуживания, извещая об этом получателя SMS-сообщением или почтовым уведомлением.



МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ. В связи с введёнными на период карантина ограничениями сообщения с зарубежными государствами изменяются обычные маршруты и способы доставки отправлений, поэтому международные отправления будут задерживаться.



ПРОСИМ ВАС:



● Ни в коем случае не открывать дверь почтовому работнику, если в доме находятся лица, соблюдающие режим самоизоляции.



● Высылать отправления, пользуясь действующими без прямого контакта с людьми терминалами «LP EXPRESS», работающими в режиме 24/7.



● С целью минимизации контактов пользоваться услугой почтового самообслуживания: www.manosiuntos.post.lt и дома подготавливать посылку к отправке.



● По возможности отложить любой визит в почтовое отделение.



● В почтовых отделениях выполнять указания почтовых работников. «Летувос паштас» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: почта Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 159 раз Комментарии