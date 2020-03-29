Язык ненависти по отношению к инвалидам возникает и неосознанно 🔊 Воспроизвести



Всё ещё имеют место случаи, когда, пытаясь строже оценить не нравящегося нам человека, мы употребляем слова, характеризующие инвалидность. По словам Алёны Гайдарович, руководителя отдела мониторинга и экспертизы общественной информации Службы инспектора по журналистской этике (СИЖЭ), мало кто задумывается, что такие высказывания не только унижают инвалидов, но и являются частью языка ненависти.



Стоит поинтересоваться



По мнению юриста СИЖЭ, такие ошибки совершают не только читатели новостных порталов, но и известные журналисты, или так называемые инфлюенсеры.



«Был случай, когда один обозреватель, оценивая работу членов Сейма текущего созыва, употребил выражения, характеризующие инвалидность, пытаясь показать неподготовленность политиков к работе. А ведь человек, невзирая на положение в обществе (тем более известный), должен учитывать, какое влияние могут оказывать такие высказывания. Кстати, политики также не избегают употребления выражений, связанных с инвалидностью. Это неправильно. Ведь остальные, видя, что позволяет себе известный политолог или политик, воспринимают это как норму. Если можно им, значит можно и мне», – вспоминает А. Гайдарович. По мнению юриста СИЖЭ, такие ошибки совершают не только читатели новостных порталов, но и известные журналисты, или так называемые инфлюенсеры.«Был случай, когда один обозреватель, оценивая работу членов Сейма текущего созыва, употребил выражения, характеризующие инвалидность, пытаясь показать неподготовленность политиков к работе. А ведь человек, невзирая на положение в обществе (тем более известный), должен учитывать, какое влияние могут оказывать такие высказывания. Кстати, политики также не избегают употребления выражений, связанных с инвалидностью. Это неправильно. Ведь остальные, видя, что позволяет себе известный политолог или политик, воспринимают это как норму. Если можно им, значит можно и мне», – вспоминает А. Гайдарович. Вред очевиден



Юрист говорит, что безответственно подобранные слова в комментариях, текстах или живом языке могут не только обидеть людей с ограниченными возможностями или их близких. Они стимулируют, а не уменьшают нетерпимость к другим чувствительным группам общества.



«Однажды переступив черту, мы можем делать это чаще. И не только в отношении инвалидов. Выделив одну группу и подвергнув её насмешкам или употребив связанные с ней слова, но не встретив реакции, люди словно расширяют границы дозволенного. Так у языка ненависти появляется возможность распространяться и охватывать всё больше и больше областей – расу, пол, вероисповедание, сексуальную ориентацию (именно для её определения часто используется лексика, связанная с инвалидами). Единственным противоядием от такого распространения является нетерпимость. Только так мы можем все вместе остановить его распространение», – подчёркивает А. Гайдарович.



Ненависть – это направленный на каждого члена общества знак об угрозах. Иногда, к сожалению, это выглядит так обыденно, что мало кто задаётся вопросом: а не становится ли он сам проводником языка ненависти.



Как поступить, если вы заметили такие случаи?



По словам представителей СИЖЭ, если вы заметили случаи ненавистнических высказываний в публичной сфере (в комментариях на новостных порталах или в социальных сетях и других местах), необходимо реагировать. «Чем больше безразличия к неуместным публичным заявлениям или комментариям, тем меньше внимания уделяется и предупреждению ненавистнической риторики. Поэтому мы приглашаем любого, кто отмечает проявления языка ненависти, не только сообщать нам, но и связываться с редакциями порталов, которые публикуют такие тексты. Также стоит поступать и в отношении комментариев в социальных сетях», – призывает А.Гайдарович.



Что такое язык ненависти?



Это речь, письменные тексты, жесты или любые другие средства вербального и невербального общения, которые дискриминируют людей или социальные группы по признаку расы, религии, этнического и национального происхождения, пола, инвалидности, сексуальной ориентации или гендерной идентичности.



Что такое разжигание ненависти?



Разжигание ненависти – это публичное распространение (устно, письменно) информации (идей, мнений, заведомо ложных фактов), с помощью которой поощряются оскорбления, презрение, ненависть, которая подстрекает к дискриминации, насилию, физической расправе в отношении группы людей или принадлежащих к ней лиц, по признаку возраста, пола, сексуальной ориентации, инвалидности, расы, национальности, языка, происхождения, социального статуса, религии, убеждений или взглядов.



Свобода слова и язык ненависти



В Конституции Литовской Республики закреплена норма, что человек имеет право иметь свои убеждения и свободно их выражать. Тем не менее, она предусматривает, что свобода выражения мнений и распространения информации несовместима с преступной деятельностью – разжиганием национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти, вражды, насилия и дискриминации, клеветой или дезинформацией.



Финансирование пуб­ликации осуществлено в соответствии с Программой Европейского союза по правам, равенству и гражданству на 2014–2020 годы. Данная публикация отражает мнение автора, он несёт полную ответственность за содержание. Европейская комиссия не несёт никакой ответственности за возможное использование представленной информации. Служба инспектора по журналистской этике , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: пропаганда Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 62 раза Комментарии