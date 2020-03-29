Многоквартирные дома Вильнюсского региона – участники выборов Проекта реновации года 🔊 Воспроизвести Реновация в Литве. Фото из архива BETA



Участвующие в выборах Проекта реновации 2020 г. многоквартирные дома в Вильнюсе, Электренай и Пабраде, не только способствуют созданию более уютных и красивых жилых кварталов, но и вдохновляют жителей соседних домов, которые, воочию убеждаясь в преимуществах реновации, всё чаще решают последовать этому примеру и обновить своё жилище.



Многоквартирный дом в Вильнюсе, на ул. А.Мицкявичяус, 32 был построен почти полвека назад, а два других жилых дома – на ул. Вильняус, 108В в Пабраде и на ул. Саулес, 22 в Электренай – строились в восьмидесятых годах, поэтому их жители уже давно чувствовали потребность кардинально модернизировать старые инженерные системы домов.



Жители энергетически неэффективных домов ощущали не только ухудшение качества жизни, но и увеличение расходов на отопление. Поэтому, как говорит Повилас Кручкаускас, руководитель проектов реновации предприятия, управляющего вильнюсским многоквартирным домом, в ходе модернизации были задействованы инструменты всесторонней реновации – обновлены системы отопления, горячего водоснабжения, канализации и вентиляции, утеплены крыши, цоколи и фасады, заменены старые окна и двери в помещениях общего пользования, застеклены балконы. Многоквартирный дом в Вильнюсе, на ул. А.Мицкявичяус, 32 был построен почти полвека назад, а два других жилых дома – на ул. Вильняус, 108В в Пабраде и на ул. Саулес, 22 в Электренай – строились в восьмидесятых годах, поэтому их жители уже давно чувствовали потребность кардинально модернизировать старые инженерные системы домов.Жители энергетически неэффективных домов ощущали не только ухудшение качества жизни, но и увеличение расходов на отопление. Поэтому, как говорит Повилас Кручкаускас, руководитель проектов реновации предприятия, управляющего вильнюсским многоквартирным домом, в ходе модернизации были задействованы инструменты всесторонней реновации – обновлены системы отопления, горячего водоснабжения, канализации и вентиляции, утеплены крыши, цоколи и фасады, заменены старые окна и двери в помещениях общего пользования, застеклены балконы. Потребление энергии сократилось в 3 раза



Работы, выполненные в процессе реновации, способствовали значительным изменениям расчётного потребления энергии. В результате работ по реновации в доме на ул. Саулес, 22 в Электренай была достигнута 68-процентная экономия, в доме на ул. А.Мицкявичяус, 32 в Вильнюсе было сэкономлено 67 проц. энергии, а в Пабраде в доме на ул. Вильняус, 108В экономия составила 56 процентов.



Во всех многоквартирных домах энергопотребление уменьшилось почти в 3 раза, поэтому пользу реновации жители почувствовали сразу же после окончания работ – теперь их радуют не только значительное сокращение расходов на оплату отопления, но и комфорт обновлённого жилища.



До реновации все три многоквартирных дома по энергоэффективности относились к классу Е, а после модернизации «перешли» в класс С, общее количество выброса способствующей изменению климата двуокиси углерода уменьшилось на 386,19 тонн в год.



«Сейчас энергетическая эффективность многоквартирных домов способствует природосбережению и созданию более привлекательной среды проживания», – уверен Андреюс Юнда, руководитель предприятия, администрирующего дома в Электренай.



Потребность в обновлении ощущалась давно



То, что дома построены давно, чувствовали и их жители: изношенные инженерные системы, сырость и даже плесень – всё это бросалось в глаза и заставляло искать пути решения.



Последней каплей в пользу реновации были огромные счета за отопление в зимний период. Существенное влияние оказали также пример и опыт соседних жилищных товариществ.



В ходе реновации домов их жители выбирали экономичные решения, они себя оправдали, и сегодня позволяют наслаждаться комфортной жизнью в обновлённом жилище и смело рекомендовать другим сообществам жильцов перестать сомневаться и решиться на реновацию своего дома.



Выборы Проекта реновации года



Эти многоквартирные дома участвуют в выборах Проекта реновации 2020 г., организуемых Агентством энергоэффективности в жилом секторе (Būsto energijos taupymo agentūra – BETA). Ознакомиться со всеми кандидатами можно на странице ВЕТА в Facebook и новостном портале. Выбрать лучшие реализованные проекты приглашаются все жители Литвы – голосование за кандидатов начнётся 31 марта на новостном портале, а победители будут объявлены в начале апреля. "Обзор" Категории: экономика, в странах Балтии, дом и быт Ключевые слова: реновация, Būsto energijos taupymo agentūra, BETA Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 214 раз Комментарии