Тут пришла тётя Вера... И объяснила феномен 🔊 Воспроизвести



- Где это вы пропадали так долго? – воскликнул я, увидев тётю Веру в дверях своей квартиры.



- На недельку на дачу поехала, решила немного подготовиться к началу весенне-огородного сезона, а заодно убраться из города хотя бы на время из-за этого коронавируса, - спокойно ответила соседка. – А что тут у вас случилось? Туалетная бумага закончилась?



- Вот насчёт туалетной бумаги я с вами, кстати, и хотел поговорить, - сказал я, не приняв её приглашение перейти на шутливый тон. – Я всё понимаю, но почему именно туалетную бумагу народ гребёт с такой энергией? Ну ладно, гречка-соль-сахар-макароны да какие-нибудь консервы. Люди не хотят лишний раз ходить в магазины, где может быть скоп­ление народу, в том числе и те покупатели, что не признают, что они уже заболели. Но зачем же туалетную бумагу закупать на год вперёд? - Где это вы пропадали так долго? – воскликнул я, увидев тётю Веру в дверях своей квартиры.- На недельку на дачу поехала, решила немного подготовиться к началу весенне-огородного сезона, а заодно убраться из города хотя бы на время из-за этого коронавируса, - спокойно ответила соседка. – А что тут у вас случилось? Туалетная бумага закончилась?- Вот насчёт туалетной бумаги я с вами, кстати, и хотел поговорить, - сказал я, не приняв её приглашение перейти на шутливый тон. – Я всё понимаю, но почему именно туалетную бумагу народ гребёт с такой энергией? Ну ладно, гречка-соль-сахар-макароны да какие-нибудь консервы. Люди не хотят лишний раз ходить в магазины, где может быть скоп­ление народу, в том числе и те покупатели, что не признают, что они уже заболели. Но зачем же туалетную бумагу закупать на год вперёд? Я, как и вы, застал время повсеместного дефицита при переходе от социалистической модели к капиталистической, поэтому у меня крайне негативное отношение ко всем очередям, в которые нынче люди охотно становятся, чтобы купить какой-нибудь новёхонький мобильник. Можно подумать, они и дня без него не проживут, хотя могут купить его и месяцем позже, - продолжил я свои пояснения.



- Наверное, тебе не нравится поддаваться стадному инстинкту, покупать только потому, что другие это покупают, - предположила народный политолог.



- Точно! Меня прямо-таки воротит от подобных картин, когда люди теряют человеческое обличие в давке из-за каких-то товаров. И я никогда не буду всех расталкивать локтями во время какой-нибудь «чёрной пятницы» с очень большими скидками, чтобы урвать что-либо. Для меня это просто унизительно! – сказал я. - А вчера мне как раз пришлось пойти в магазин за туалетной бумагой – наши запасы заканчивались. И я нёс эту упаковку, и мне было так стыдно! Мне казалось, что все прохожие смотрят на меня и думают, что вот он – один из стада!



- Для меня вообще-то тоже загадка, почему именно туалетная бумага пользуется таким бешеным спросом. Я бы ещё поняла, если бы всё это творилось только на территории бывшего СССР, но я видела сообщения о том, что из-за упаковки туалетной бумаги дрались женщины в Австралии и в Англии. Возможно, это коронавирус наложился на шутливые сообщения о том, что Грета Тунберг потребовала отказаться от туалетной бумаги, поскольку из-за неё (бумаги) вырубают очень много лесов, - развела руками тётя Вера.



- А может, народ всё гребёт, пока это «всё» не подорожало? – предположил я нерешительно.



- Ну, это само собой! Вон производители свинины так и сказали, что цены растут из-за растущего спроса. Вспомни: всего лишь пару месяцев назад многие клялись, что не будут покупать туалетную бумагу от литовского производителя, спускавшего нечистоты в залив. Но нынешний ажиотаж легко смыл в канализацию те обещания. А ты говоришь – «стадо»! Виктор ПРОЗОВ , "Обзор" Категории: общество Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 159 раз Комментарии