Информация – на трёх языках 🔊 Воспроизвести Фото Виктора Грецкаса, «Обзор»



Вильнюсское городское самоуправление с помощью «Почты Литвы» начинает информационную кампанию, в ходе которой предоставит большинству жителей Вильнюса необходимую информацию о текущем карантине в почтовые ящики горожан.



Ожидается, что «Почта Литвы» в течение недели распространит в Вильнюсе около 200 000 информационных писем.



«Мы хотим, чтобы каждый житель Вильнюса был в курсе основной информации о правилах карантина и профилактики вирусного заболевания. Хотя информации много, мы всё же видим, что некоторые люди не ознакомлены с подобными знаниями, поэтому мы будем использовать и этот канал - прямую почтовую рассылку», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.



Все информационные письма подготовлены на трёх языках - литовском, русском и польском. Ожидается, что «Почта Литвы» в течение недели распространит в Вильнюсе около 200 000 информационных писем.«Мы хотим, чтобы каждый житель Вильнюса был в курсе основной информации о правилах карантина и профилактики вирусного заболевания. Хотя информации много, мы всё же видим, что некоторые люди не ознакомлены с подобными знаниями, поэтому мы будем использовать и этот канал - прямую почтовую рассылку», - сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.Все информационные письма подготовлены на трёх языках - литовском, русском и польском.



«Мы являемся одной из самых близких к жителям и их домам служб, поэтому помогаем муниципалитету и тем самым вносим свой вклад в поощрение населения оставаться дома, защищать себя и соблюдать карантинные правила, что так важно сегодня», - сказала Аста Сунгайлене, генеральный директор «Почты Литвы». - Независимо от того, насколько широко сообщается о том, чтобы оставаться дома, независимо от того, как мы ни меняли бы правила отправки и получения посылок и писем, чтобы избежать контакта с людьми, всё же находятся лица, которые по не очень важным причинам ходят в почтовые отделения, открывают двери почтальону, хотя сами не уверены в своём здоровье, и не используют терминалы самообслуживания, исключающие непосредственный человеческий контакт.



На сегодняшний день любые средства связи являются подходящими, чтобы только люди услышали важные советы и оставались в безопасности дома».



Вильнюсское городское самоуправление основную информацию об условиях карантина размещает на сайте www.karantinas.lt. Информация на этом ресурсе дана на литовском, русском, польском и английском языках.



«Почта Литвы» согласилась помочь Вильнюсскому городскому самоуправлению и напечатала все 200 тысяч писем, которые в эти дни распространяются по почтовым ящикам Вильнюса.«Мы являемся одной из самых близких к жителям и их домам служб, поэтому помогаем муниципалитету и тем самым вносим свой вклад в поощрение населения оставаться дома, защищать себя и соблюдать карантинные правила, что так важно сегодня», - сказала Аста Сунгайлене, генеральный директор «Почты Литвы». - Независимо от того, насколько широко сообщается о том, чтобы оставаться дома, независимо от того, как мы ни меняли бы правила отправки и получения посылок и писем, чтобы избежать контакта с людьми, всё же находятся лица, которые по не очень важным причинам ходят в почтовые отделения, открывают двери почтальону, хотя сами не уверены в своём здоровье, и не используют терминалы самообслуживания, исключающие непосредственный человеческий контакт.На сегодняшний день любые средства связи являются подходящими, чтобы только люди услышали важные советы и оставались в безопасности дома».Вильнюсское городское самоуправление основную информацию об условиях карантина размещает на сайте www.karantinas.lt. Информация на этом ресурсе дана на литовском, русском, польском и английском языках. "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: карантин Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 197 раз Комментарии