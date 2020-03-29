«Tele2» переходит на электронные продажи – товары доставляются бесплатно 🔊 Воспроизвести



Оператор мобильной связи «Tele2» с 16 марта временно ограничил деятельность своих салонов по непосредственному обслуживанию клиентов и перешёл на электронную торговлю.



«Здоровье наших работников и клиентов является для нас главным приоритетом, поэтому в данный период свои услуги мы будем оказывать по интернету. Призываем индивидуальных и корпоративных клиентов планировать свои покупки и приобретать их по интернету», – сообщает генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.



По словам П.Масюлиса, миссия предприятия остаётся прежней – обеспечить для своих клиентов бесперебойную и качественную связь.



Предложения для работы и развлечений



По интернету вы можете приобрести всё, что может понадобиться для работы или развлечений на дому. Специальные предложения оборудования распространяются на все тарифные планы услуги «Tele2» Свободный интернет». «Здоровье наших работников и клиентов является для нас главным приоритетом, поэтому в данный период свои услуги мы будем оказывать по интернету. Призываем индивидуальных и корпоративных клиентов планировать свои покупки и приобретать их по интернету», – сообщает генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.По словам П.Масюлиса, миссия предприятия остаётся прежней – обеспечить для своих клиентов бесперебойную и качественную связь.По интернету вы можете приобрести всё, что может понадобиться для работы или развлечений на дому. Специальные предложения оборудования распространяются на все тарифные планы услуги «Tele2» Свободный интернет». В настоящее время предлагаются особенно привлекательные цены на планшетные компьютеры. Планшет модели «Huawei MediaPad T3» с 16 Гб памяти стоит всего 1 евро. Предложение действует при приобретении планшетов вместе с неограниченным тарифным планом «Tele2» «Свободный интернет» (за 17,90 евро в месяц), модемом стоимостью от 2 евро в месяц и заключении договора на 24 месяца.



Специальные предложения цен распространяются на большинство компьютеров, планшетов, камер и телевизоров. Все акционные предложения «Tele2» вы найдёте на сайте https://tele2.lt/privatiems/akcijos/viskas-ko-reikia-likus-namie?akmpf



Работая удалённо, очень важно поддерживать связь с коллегами и иногородними родными и близкими. Предлагаемые «Tele2» разговорные тарифные планы предоставят вам возможность неограниченного общения – сейчас, заказав любой план безлимитных разговоров и СМС с 1Гб, 5Гб, 10Гб, 20Гб и 50Гб интернета, в первый месяц сможете пользоваться интернетом бесплатно!



Более подробную информацию о безлимитных разговорных тарифных планах «Tele2» и распространяющихся на них предложениях вы найдёте на сайте https://tele2.lt/privatiems/planai/.



Все услуги «Tele2» оказывает удалённым способом, доставка – бесплатная



На интернет-сайте http://www.tele2.lt/ можно приобрести предлагаемые оператором товары (телефоны, компьютеры, смарт-устройства, модемы и др.) и услуги (тарифные планы для разговоров и интернета). Заказанные товары или услуги будут доставлены бесплатно.



Все клиенты «Tele2» на сайте самообслуживания https://mano.tele2.lt могут проверить свои счета, остаток данных, заказать новые тарифные планы для разговоров и интернета, продлить договоры, оплатить счета или заказать дополнительные услуги (например, услугу «Spotify»).



Поверить остатки данных, оплатить счета, пополнить счёт карты предварительной оплаты «Pildyk» клиенты могут с помощью приложения «Mano Tele2». Приложение можно загрузить из «Google Play» или «App Store».



Клиенты «Tele2» и «Pildyk» могут также дополнительно заказать данные по интернету: http://narsyk.tele2.lt и http://narsyk.pildyk.lt.



Клиенты «Pildyk» на веб-сайтах www.pildyk.lt и mano.pildyk.lt, а также с помощью приложения «Mano Pildyk» могут проверить остатки счетов и данных, пополнить счета и заказать тарифные планы для разговоров или работы в интернете. Приложение «Mano Pildyk» можно бесплатно загрузить из «Google Play» или «App Store».



Оператор увеличивает и потенциал обслуживающего клиентов центра контактов.



Индивидуальным клиентам «Tele2» информация предоставляется с 07:00 до 23:00. Звонить можно по короткому номеру 117 (бесплатные звонки только из сети «Tele2») или по номеру +370 684 00 117 (звонки из-за рубежа или из сети другого оператора оплачиваются в соответствии с тарифными планами).



Корпоративным клиентам «Tele2» информация предоставляется с 7:00 до 23:00. Звонить можно по короткому номеру 1575 (звонок бесплатный) или по телефону +370 684 00075 (оплата в соответствии с тарифными планами). "Обзор" Категории: технологии Ключевые слова: Tele2 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 100 раз Комментарии