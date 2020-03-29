«Tele2» переходит на электронные продажи – товары доставляются бесплатно

Оператор мобильной связи «Tele2» с 16 марта временно ограничил деятельность своих салонов по непосредственному обслуживанию клиентов и перешёл на электронную торговлю.
«Здоровье наших работников и клиентов является для нас главным приоритетом, поэтому в данный период свои услуги мы будем оказывать по интернету. Призываем индивидуальных и корпоративных клиентов планировать свои покупки и приобретать их по интернету», – сообщает генеральный директор «Tele2» Пятрас Масюлис.
По словам П.Масюлиса, миссия предприятия остаётся прежней – обеспечить для своих клиентов бесперебойную и качественную связь.
Предложения для работы и развлечений
По интернету вы можете приобрести всё, что может понадобиться для работы или развлечений на дому. Специальные предложения оборудования распространяются на все тарифные планы услуги «Tele2» Свободный интернет».
В настоящее время предлагаются особенно привлекательные цены на планшетные компьютеры. Планшет модели «Huawei MediaPad T3» с 16 Гб памяти стоит всего 1 евро. Предложение действует при приобретении планшетов вместе с неограниченным тарифным планом «Tele2» «Свободный интернет» (за 17,90 евро в месяц), модемом стоимостью от 2 евро в месяц и заключении договора на 24 месяца.
Специальные предложения цен распространяются на большинство компьютеров, планшетов, камер и телевизоров. Все акционные предложения «Tele2» вы найдёте на сайте https://tele2.lt/privatiems/akcijos/viskas-ko-reikia-likus-namie?akmpf
Работая удалённо, очень важно поддерживать связь с коллегами и иногородними родными и близкими. Предлагаемые «Tele2» разговорные тарифные планы предоставят вам возможность неограниченного общения – сейчас, заказав любой план безлимитных разговоров и СМС с 1Гб, 5Гб, 10Гб, 20Гб и 50Гб интернета, в первый месяц сможете пользоваться интернетом бесплатно!
Более подробную информацию о безлимитных разговорных тарифных планах «Tele2» и распространяющихся на них предложениях вы найдёте на сайте https://tele2.lt/privatiems/planai/.
Все услуги «Tele2» оказывает удалённым способом, доставка – бесплатная
На интернет-сайте http://www.tele2.lt/ можно приобрести предлагаемые оператором товары (телефоны, компьютеры, смарт-устройства, модемы и др.) и услуги (тарифные планы для разговоров и интернета). Заказанные товары или услуги будут доставлены бесплатно.
Все клиенты «Tele2» на сайте самообслуживания https://mano.tele2.lt могут проверить свои счета, остаток данных, заказать новые тарифные планы для разговоров и интернета, продлить договоры, оплатить счета или заказать дополнительные услуги (например, услугу «Spotify»).
Поверить остатки данных, оплатить счета, пополнить счёт карты предварительной оплаты «Pildyk» клиенты могут с помощью приложения «Mano Tele2». Приложение можно загрузить из «Google Play» или «App Store».
Клиенты «Tele2» и «Pildyk» могут также дополнительно заказать данные по интернету: http://narsyk.tele2.lt и http://narsyk.pildyk.lt.
Клиенты «Pildyk» на веб-сайтах www.pildyk.lt и mano.pildyk.lt, а также с помощью приложения «Mano Pildyk» могут проверить остатки счетов и данных, пополнить счета и заказать тарифные планы для разговоров или работы в интернете. Приложение «Mano Pildyk» можно бесплатно загрузить из «Google Play» или «App Store».
Оператор увеличивает и потенциал обслуживающего клиентов центра контактов.
Индивидуальным клиентам «Tele2» информация предоставляется с 07:00 до 23:00. Звонить можно по короткому номеру 117 (бесплатные звонки только из сети «Tele2») или по номеру +370 684 00 117 (звонки из-за рубежа или из сети другого оператора оплачиваются в соответствии с тарифными планами).
Корпоративным клиентам «Tele2» информация предоставляется с 7:00 до 23:00. Звонить можно по короткому номеру 1575 (звонок бесплатный) или по телефону +370 684 00075 (оплата в соответствии с тарифными планами).
Специальные предложения цен распространяются на большинство компьютеров, планшетов, камер и телевизоров. Все акционные предложения «Tele2» вы найдёте на сайте https://tele2.lt/privatiems/akcijos/viskas-ko-reikia-likus-namie?akmpf
Работая удалённо, очень важно поддерживать связь с коллегами и иногородними родными и близкими. Предлагаемые «Tele2» разговорные тарифные планы предоставят вам возможность неограниченного общения – сейчас, заказав любой план безлимитных разговоров и СМС с 1Гб, 5Гб, 10Гб, 20Гб и 50Гб интернета, в первый месяц сможете пользоваться интернетом бесплатно!
Более подробную информацию о безлимитных разговорных тарифных планах «Tele2» и распространяющихся на них предложениях вы найдёте на сайте https://tele2.lt/privatiems/planai/.
Все услуги «Tele2» оказывает удалённым способом, доставка – бесплатная
На интернет-сайте http://www.tele2.lt/ можно приобрести предлагаемые оператором товары (телефоны, компьютеры, смарт-устройства, модемы и др.) и услуги (тарифные планы для разговоров и интернета). Заказанные товары или услуги будут доставлены бесплатно.
Все клиенты «Tele2» на сайте самообслуживания https://mano.tele2.lt могут проверить свои счета, остаток данных, заказать новые тарифные планы для разговоров и интернета, продлить договоры, оплатить счета или заказать дополнительные услуги (например, услугу «Spotify»).
Поверить остатки данных, оплатить счета, пополнить счёт карты предварительной оплаты «Pildyk» клиенты могут с помощью приложения «Mano Tele2». Приложение можно загрузить из «Google Play» или «App Store».
Клиенты «Tele2» и «Pildyk» могут также дополнительно заказать данные по интернету: http://narsyk.tele2.lt и http://narsyk.pildyk.lt.
Клиенты «Pildyk» на веб-сайтах www.pildyk.lt и mano.pildyk.lt, а также с помощью приложения «Mano Pildyk» могут проверить остатки счетов и данных, пополнить счета и заказать тарифные планы для разговоров или работы в интернете. Приложение «Mano Pildyk» можно бесплатно загрузить из «Google Play» или «App Store».
Оператор увеличивает и потенциал обслуживающего клиентов центра контактов.
Индивидуальным клиентам «Tele2» информация предоставляется с 07:00 до 23:00. Звонить можно по короткому номеру 117 (бесплатные звонки только из сети «Tele2») или по номеру +370 684 00 117 (звонки из-за рубежа или из сети другого оператора оплачиваются в соответствии с тарифными планами).
Корпоративным клиентам «Tele2» информация предоставляется с 7:00 до 23:00. Звонить можно по короткому номеру 1575 (звонок бесплатный) или по телефону +370 684 00075 (оплата в соответствии с тарифными планами).