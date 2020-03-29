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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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«Senukai» расширяет возможности
По словам вице-президента «Kesko Senukai» Дарюса Самуолиса, с 16 марта компания продаёт свои товары по интернету. Покупатели могут забрать их в пунктах выдачи, где придерживаются всех требований безопасности.
Сейчас товары можно заказать не только по интернету, но и по телефону или по электронной почте. Кроме того, организуют и доставку товаров на дом, но по желанию их можно получить в пунктах выдачи. Такие пункты открыты в магазинах «Senukai» в Каунасе, Клайпеде, Вильнюсе и Алитусе.
ru.delfi.lt
Категории: дом и быт
Ключевые слова: Senukai
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211
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