«Senukai» расширяет возможности 🔊 Воспроизвести Компания «Kesko Senukai» из-за карантина закрыла все свои магазины. Вместо этого она расширяет сеть пунктов выдачи товаров, которые можно приобрести по интернету, сообщает ru.delfi.lt.



По словам вице-президента «Kesko Senukai» Дарюса Самуолиса, с 16 марта компания продаёт свои товары по интернету. Покупатели могут забрать их в пунктах выдачи, где придерживаются всех требований безопасности.



Сейчас товары можно заказать не только по интернету, но и по телефону или по электронной почте. Кроме того, организуют и доставку товаров на дом, но по желанию их можно получить в пунктах выдачи. Такие пункты открыты в магазинах «Senukai» в Каунасе, Клайпеде, Вильнюсе и Алитусе. По словам вице-президента «Kesko Senukai» Дарюса Самуолиса, с 16 марта компания продаёт свои товары по интернету. Покупатели могут забрать их в пунктах выдачи, где придерживаются всех требований безопасности.Сейчас товары можно заказать не только по интернету, но и по телефону или по электронной почте. Кроме того, организуют и доставку товаров на дом, но по желанию их можно получить в пунктах выдачи. Такие пункты открыты в магазинах «Senukai» в Каунасе, Клайпеде, Вильнюсе и Алитусе. ru.delfi.lt Категории: дом и быт Ключевые слова: Senukai Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 164 раза Комментарии