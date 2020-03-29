Уроки на будущее 🔊 Воспроизвести



Немало людей в последнее время воспринимают свалившиеся на наши головы напасти как повод сделать на будущее разумные выводы, и не только для себя лично, они ждут того же и от руководителей страны и отдельных ведомств.



Подобной позиции придерживается и президент Литвы Гитанас Науседа, обозначивший в интервью информационному агентству BNS свои приоритеты в непростой ситуации, сложившейся сегодня для Литовского государства (см. ниже).



Коснулся президент и взаимоотношения общества, государства и бизнеса, заметив при этом, что не все взаимоотношения в этом треугольнике выдержали экзамен коронавирусом. Многим «коронавирусная» тема уже изрядно поднадоела, но как бы мы к ней ни относились, она всё равно будет главной сегодня. И, пожалуй, на ближайшую неделю, а то и две.Немало людей в последнее время воспринимают свалившиеся на наши головы напасти как повод сделать на будущее разумные выводы, и не только для себя лично, они ждут того же и от руководителей страны и отдельных ведомств.Подобной позиции придерживается и президент Литвы Гитанас Науседа, обозначивший в интервью информационному агентству BNS свои приоритеты в непростой ситуации, сложившейся сегодня для Литовского государства (см. ниже).Коснулся президент и взаимоотношения общества, государства и бизнеса, заметив при этом, что не все взаимоотношения в этом треугольнике выдержали экзамен коронавирусом. Думается, что в дополнение к словам Г.Науседы можно было бы добавить, что и самому государству в лице его руководителей стоит подумать, в полной ли мере используются возможности сотрудничества государственных структур и частного капитала. В частности, разобраться с тем, почему в частных клиниках не была организована услуга по прохождению тестов на наличие COVID-19?



Хотя, надо полагать, что прежде чем ответить на этот вопрос, надо бы выяснить, почему так получилось, что у системы здравоохранения случилась серьёзная заминка с обеспечением всего необходимого для этих самых тестов?



Утром 20 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в интервью на радио LRT сказал, что вполне реален сценарий, при котором в течение некоторого времени анализы на коронавирус в Литве делать не будут из-за нехватки соответствующих реагентов.



Есть немало вопросов и относительно информирования населения. Например, насколько надёжную защиту организму от вируса обеспечивают медицинские маски?



Сначала говорилось, что их должны носить только уже заболевшие, чтобы не заразить здоровых. Потом стали утверждать, что и здоровые должны их носить, но не дольше двух часов подряд, иначе такие маски сами становятся рассадником болезней.



Мало того, по словам специалистов, маски дают ложное чувство безопасности. Многие, кто их носит, не следуют простым рекомендациям: мыть руки перед использованием масок, убедиться, что маска плотно закрывает лицо, и не трогать её руками.



Впрочем, полное отсутствие масок в аптеках и магазинах Литвы перевело эти разговоры исключительно в теоретическую область, что напомнило ситуацию с воздушными сиренами.



В Вильнюсе, например, такие сирены звучат от случая к случаю. А скоро их звук будет ещё сильнее: городские власти с радостью отрапортовали, что отныне собственник каждого большого здания в столице будет обязан поставить сирену себе на крышу, и присоединяться к общему вою, когда это потребуется.



Но давайте представим, что ответят люди на улицах во время такого сигнала, если их спросить, что они в данную минуту должны делать? Куда бежать, где прятаться?



Может, вместо одного из очередных опросов с целью выяснить, кто сегодня из литовских политиков и партий всех милее населению Литвы, стоило бы хотя бы разочек провести опрос под звуки воздушной сирены? Глядишь, чему-то успеем научиться до того, как прозвучит не учебная, а реальная тревога.



Коварный вирус обратил внимание ещё на один примечательный момент. После объявления в Литве карантина власти обратились к пожилым людям, а к ним, судя по таким обращениям, власти отнесли всех, кто старше 60 лет, не выходить, по возможности, из дому. На помощь нашим согражданам в возрасте «60+», нуждающимся в каких-то обязательных покупках, например, продуктах питания, должны были прийти соседи и муниципальные службы.



После чего некоторые «предпенсионеры» задались вопросом: если те, кто старше 60 лет, входят в группу риска, то как это согласуется с тем, что, судя по нашим законам, 60-65 лет – это самый что ни на есть трудоспособный возраст? Так что же теперь делать этой категории? Прислушаться к призыву властей и остаться дома, а что на это скажет их работодатель? Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: коронавирус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1211 — статья прочитана 157 раз Комментарии