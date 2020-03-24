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Диагноз коронавируса подтвержден у 8 военных батальона НАТО в Литве /дополнено/



Коронавирус подтвержден у восьми военных Международного батальона НАТО в Литве, сообщило во вторник BNS Министерство обороны. Это военные из разных союзнических стран.

"На данный момент коронавирус выявлен у восьми военных батальона. Первый случай был в выходные дни, еще семь случаев подтверждены во вторник", – сказала BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте.

Советник министра сказала, что не может детализировать названия стран, у военных которых выявлен вирус.

Представитель батальона по связям с общественностью Эверт-Ян Даниэльс сообщил BNS, что в данный момент учения ведутся только внутри группы, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных.
Офицер также отказался сообщать, гражданами каких стран являются заболевшие военные. Он информировал, что военный, заболевший в выходные дни, и еще один военных, заражения которого было подтверждено во вторник, были отправлены домой тем же рейсом. В Литве сейчас остались шесть военных с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Как говорилось в сообщении Минобороны, в выходные дни голландский военный, и еще четверо военных этой страны, у которых вирус подозревается по симптомам, вылетели в Нидерланды.

Боевая группа Батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия.
BNS
Категории: политика, общество, чп и криминал
Ключевые слова: нато, военные, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
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добавлена сегодня, 24 марта, 18:15

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