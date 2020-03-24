Диагноз коронавируса подтвержден у 8 военных батальона НАТО в Литве /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Коронавирус подтвержден у восьми военных Международного батальона НАТО в Литве, сообщило во вторник BNS Министерство обороны. Это военные из разных союзнических стран.



"На данный момент коронавирус выявлен у восьми военных батальона. Первый случай был в выходные дни, еще семь случаев подтверждены во вторник", – сказала BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте.



Советник министра сказала, что не может детализировать названия стран, у военных которых выявлен вирус.



Представитель батальона по связям с общественностью Эверт-Ян Даниэльс сообщил BNS, что в данный момент учения ведутся только внутри группы, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных. Коронавирус подтвержден у восьми военных Международного батальона НАТО в Литве, сообщило во вторник BNS Министерство обороны. Это военные из разных союзнических стран."На данный момент коронавирус выявлен у восьми военных батальона. Первый случай был в выходные дни, еще семь случаев подтверждены во вторник", – сказала BNS советник министра обороны Вита Раманаускайте.Советник министра сказала, что не может детализировать названия стран, у военных которых выявлен вирус.Представитель батальона по связям с общественностью Эверт-Ян Даниэльс сообщил BNS, что в данный момент учения ведутся только внутри группы, совместные действия с другими подразделениями ограничены, с целью сокращения контактов различных военных. Офицер также отказался сообщать, гражданами каких стран являются заболевшие военные. Он информировал, что военный, заболевший в выходные дни, и еще один военных, заражения которого было подтверждено во вторник, были отправлены домой тем же рейсом. В Литве сейчас остались шесть военных с подтвержденным диагнозом коронавируса.



Как говорилось в сообщении Минобороны, в выходные дни голландский военный, и еще четверо военных этой страны, у которых вирус подозревается по симптомам, вылетели в Нидерланды.



Боевая группа Батальона Сил передового базирования НАТО была дислоцирована в Литве в феврале 2017 года в ответ на агрессию России в Украине и военную активность в регионе. Батальоном в Литве командует Германия. BNS Категории: политика, общество, чп и криминал Ключевые слова: нато, военные, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 427 раз Комментарии