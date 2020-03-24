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Решение принято: Олимпиаду в Токио перенесли на 2021 год



Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ сошлись во мнении, что летние Олимпийские игры в Токио нужно перенести на 2021 год, сообщает РИА Новости-СПОРТ.

"В нынешних обстоятельствах и на основе информации, предоставленной сегодня ВОЗ, президент МОК и премьер-министр Японии пришли к выводу, что Олимпиада в Токио должна быть перенесена на дату после 2020 года, но должна состояться не позже лета 2021 года, чтобы защитить здоровье спортсменов, всех участников Олимпийских игр и международного сообщества", — говорится в сообщении на сайте МОК.
При этом олимпийский огонь останется в Японии, сохранится и название Игр — "Токио-2020".

"Руководители согласились с тем, что Олимпийские игры в Токио могут стать маяком надежды для мира в эти неспокойные времена, а олимпийский огонь может стать светом в конце туннеля, в котором сейчас находится мир", — заявил МОК.

Ранее Абэ обратился к Баху с предложением о переносе, подчеркнув, что речь об отмене Олимпиады не идет. По его словам, Бах ответил на это, что согласен "на сто процентов".

Летняя Олимпиада должна была пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились порядка 330 тысяч человек, 14,5 тысячи умерли.
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rsport.ria.ru
Категории: общество, спорт, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: перенос, Олимпиада-2020, Токио
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добавлена сегодня, 24 марта, 20:00

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