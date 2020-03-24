На карантин будут закрывать всех прилетающих в Вильнюс за редкими исключениями 🔊 Воспроизвести



На карантин в столичных гостиницах Литвы будут закрывать всех прилетающих в Вильнюсский аэропорт, за редкими исключениями для иностранных граждан, утверждает директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис.



"Пока мы приняли решение закрывать все прибывающих, позднее будет ясно. Некоторых успеваем выявить уже сейчас. Например – девушка прилетела из Эстонии в Вильнюс, ее консул берет и везет до границы. Таким было импровизированное исключение, которое, мы позднее, узаконим. Также есть люди с видом на жительство в Литве, но они прилетели в Вильнюс с транзитными нуждами. Их вопрос будут решать посольства и консулы их стран", – сказал П. Подярскис журналистам в аэропорту.



"Даже если каждый день будут прилетать по тысяче человек, с сегодняшнего дня по четверг – мы их разместим", – добавил он.



Оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai сообщил BNS, что во вторник в Вильнюсе приземлятся девять самолетов, в Каунасском аэропорту – два. Еще один самолет во вторник должен приземлиться в Паланге.



П. Подярскис сказал, что сначала ожидалось около тысячи пассажиров, но, по предварительным данным, во вторник их будет лишь несколько сотен. На карантин в столичных гостиницах Литвы будут закрывать всех прилетающих в Вильнюсский аэропорт, за редкими исключениями для иностранных граждан, утверждает директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис."Пока мы приняли решение закрывать все прибывающих, позднее будет ясно. Некоторых успеваем выявить уже сейчас. Например – девушка прилетела из Эстонии в Вильнюс, ее консул берет и везет до границы. Таким было импровизированное исключение, которое, мы позднее, узаконим. Также есть люди с видом на жительство в Литве, но они прилетели в Вильнюс с транзитными нуждами. Их вопрос будут решать посольства и консулы их стран", – сказал П. Подярскис журналистам в аэропорту."Даже если каждый день будут прилетать по тысяче человек, с сегодняшнего дня по четверг – мы их разместим", – добавил он.Оператор аэропортов Литвы Lietuvos oro uostai сообщил BNS, что во вторник в Вильнюсе приземлятся девять самолетов, в Каунасском аэропорту – два. Еще один самолет во вторник должен приземлиться в Паланге.П. Подярскис сказал, что сначала ожидалось около тысячи пассажиров, но, по предварительным данным, во вторник их будет лишь несколько сотен. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, изоляция, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 128 раз Комментарии