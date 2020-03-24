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Импорт газа в Литву за год вырос на 44%
Во втором полугодии прошлого года в Литву было импортировано почти на 44% природного газа больше, чем за тот же период 2018 года, хотя его потребление в стране сократилось на одну десятую.
В июле-декабре прошлого года в Литву было импортировано 15,776 тераватт-часов (ТВт∙ч) газа, из них , 4,789 ТВт∙ч было экспортировано в другие страны Евросоюза (больше всего – в Эстонию и Латвию) – экспорт вырос в 3,2 раза, сообщила Госслужба регулирования энергетики.
Она также отмечает, что снижение цен на международных рынках обусловило увеличение на 58,7% до 15,768 ТВт∙ч транспортировку газа через Литву. В месте с транзитом было транспортировано ТВт∙ч газа – на 22,8% больше, чем во втором полугодии 2018 года.
За этот период потребление газа в стране сократилось на 10,8% до 10,896 ТВт∙ч.
Промышленный концерн Achema занял 59,1% рынка газа, энергохолдинг Ignitis – 31,6%, эскпортеры газа Imlitex – 6,4%, Haupas – 2% газового рынка.
Категории: экономика
География: Литва
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