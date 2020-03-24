Загрузка... Сингапурская Grinvest планирует гостиницу на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе 🔊 Воспроизвести



Сингапурская инвестиционная компания Grinvest PTE планирует гостиницу на проспекте Гедимино в Вильнюсе, сообщает самоуправление.



В подготовленных по заказу компании Gene developments предприятием Unitectus проектных предложениях указано, что на участке 0,5 гектара по адресу проспект Гедимино 10 планируется реконструировать часть административного здания в гостиницу.



Четырёхэтажная пристройка находится во внутреннем дворе, у скрещения проспекте Гедимино с улицей Тоторю, сейчас в ней находится магазин одежды.



После реконструкции площадь здания должна составить 6,4 тыс. кв. метров, в отеле намечается оборудовать 123 номера, а также торговые, общепитовские, административные помещения.



Получить комментарий представителей Gene developments BNS не удалось. Предприятие с 2016 года принадлежит сингапурской компании Grinvest PTE“, которая купила его у люксембургской инвесткомпании Laurus. Сингапурская инвестиционная компания Grinvest PTE планирует гостиницу на проспекте Гедимино в Вильнюсе, сообщает самоуправление.В подготовленных по заказу компании Gene developments предприятием Unitectus проектных предложениях указано, что на участке 0,5 гектара по адресу проспект Гедимино 10 планируется реконструировать часть административного здания в гостиницу.Четырёхэтажная пристройка находится во внутреннем дворе, у скрещения проспекте Гедимино с улицей Тоторю, сейчас в ней находится магазин одежды.После реконструкции площадь здания должна составить 6,4 тыс. кв. метров, в отеле намечается оборудовать 123 номера, а также торговые, общепитовские, административные помещения.Получить комментарий представителей Gene developments BNS не удалось. Предприятие с 2016 года принадлежит сингапурской компании Grinvest PTE“, которая купила его у люксембургской инвесткомпании Laurus. Загрузка... BNS Категории: экономика, общество Ключевые слова: строительство, компания, гостиница, Сингапур География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 157 раз Комментарии