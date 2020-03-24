|
Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
|
Ваш город: Не выбран
Загрузка...
Сингапурская Grinvest планирует гостиницу на проспекте Гедиминаса в Вильнюсе
Сингапурская инвестиционная компания Grinvest PTE планирует гостиницу на проспекте Гедимино в Вильнюсе, сообщает самоуправление.
В подготовленных по заказу компании Gene developments предприятием Unitectus проектных предложениях указано, что на участке 0,5 гектара по адресу проспект Гедимино 10 планируется реконструировать часть административного здания в гостиницу.
Четырёхэтажная пристройка находится во внутреннем дворе, у скрещения проспекте Гедимино с улицей Тоторю, сейчас в ней находится магазин одежды.
После реконструкции площадь здания должна составить 6,4 тыс. кв. метров, в отеле намечается оборудовать 123 номера, а также торговые, общепитовские, административные помещения.
Получить комментарий представителей Gene developments BNS не удалось. Предприятие с 2016 года принадлежит сингапурской компании Grinvest PTE“, которая купила его у люксембургской инвесткомпании Laurus.
Загрузка...
Ключевые слова: строительство, компания, гостиница, Сингапур
Комментарии
|
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
|