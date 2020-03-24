Загрузка... Литовский аналитики: предложенный новый план Маршалла – и спасение, и риск 🔊 Воспроизвести



Пандемия коронавируса в мире вызовет рецессию, соглашаются экономисты, к которым обратилось за комментарием агентство BNS. Аналитик Luminor полагает, что беспрецедентные меры по спасению экономики могут оказаться действенными, если удастся избежать паники и необдуманных действий, между тем экономист SME Finance говорит, что предложенный "новый план Маршалла" может нести в себе риски, потому что сильно увеличит задолженности предприятий и государств.



"Предварительные результаты показывают, что спад впечатляющий и восстановление довольно медленное (...) Я считаю, что мировая экономика испытает в этом году рецессию, это редкое явление", – сказал BNS экономист Luminor Жигимантас Маурицас.



После того, как глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявил, что масштаб координирования этого кризиса должен превышать "план Маршалла" прошлого века, экономист сказал, что планирующиеся сейчас меры превышают все когда-либо принимавшиеся. Пандемия коронавируса в мире вызовет рецессию, соглашаются экономисты, к которым обратилось за комментарием агентство BNS. Аналитик Luminor полагает, что беспрецедентные меры по спасению экономики могут оказаться действенными, если удастся избежать паники и необдуманных действий, между тем экономист SME Finance говорит, что предложенный "новый план Маршалла" может нести в себе риски, потому что сильно увеличит задолженности предприятий и государств."Предварительные результаты показывают, что спад впечатляющий и восстановление довольно медленное (...) Я считаю, что мировая экономика испытает в этом году рецессию, это редкое явление", – сказал BNS экономист Luminor Жигимантас Маурицас.После того, как глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) заявил, что масштаб координирования этого кризиса должен превышать "план Маршалла" прошлого века, экономист сказал, что планирующиеся сейчас меры превышают все когда-либо принимавшиеся. "Во всяком случае, планирующиеся меры поощрения экономики не имеют прецедента, таких никогда не было, потому что в те времена не было институций такой важности, которые могли бы оказывать такое большое влияние на экономику (...) Если Федеральная резервная система (Центробанк США – BNS) уже думает предоставлять кредиты напрямую предприятиям или раздавать деньги населению, просто рассылать чеки домой, так называемые "вертолётные деньги – это беспрецедентно", – сказал Ж. Маурицас.



Между тем экономист SME Finance Александр Изгородин говорит, что призывы подготовить "новый план Маршалла" несколько чрезмерны.



"Мне кажется, что с этим "планом Маршалла" перегибают палку, может, эта коммуникация используется, чтобы успокоить рынки, но какой-то особой логики я в этом не вижу", – сказал BNS А. Изгородин.



По его словам, если разрабатывать всемирный "план Маршалла" и перестараться с поощрением экономики, можно усмотреть и определённые риски.



"Печатание денег без оглядки может привести к тому, что будет другой кризис в будущем, в него компании войдут со значительно большим долгом. Мне лично кажется, что слишком уж много этого поощрения экономики", – отметил А. Изгородин.



Как утверждает экономист Luminor, новый кризис завершится, а после него придется жить с результатами применяемых во время него мер. Он отметил, что одно из последствий – инфляция, ведь на сей раз денежная инъекция, в отличии от 2009 года, осядет не только в финансовых организациях и на фондовых рынках.



"Может случиться так, что в итоге у нас будет большой инфляционный шок, которого мир не видел уже много лет (...) Деньги непосредственно раздаются домашним хозяйствам, как в Америке, мелким предприятиями даются гарантии, а жителям компенсируют лишение доходов. Все это в долгосрочной перспективе может освободить инфляционную спираль", – сказал Ж. Маурицас.



Старший экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис сказал, что негативное влияние карантина уже ощутили около 20% экономики Литвы. Он подсчитал, что если карантин продлится шесть недель, то внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы сократиться почти на 10%, а если затянется на 12 недель, то тогда падение может достигнуть и 20%.



В понедельник глава Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Анхель Гуррия призвал мир подготовить новый пакет поощрительных мер для экономики в связи с коронавирусом, который бы был более значительным, чем имевшие место в прошлом Новый курс и План Маршалла.



Подготовить новый План Маршалла в ЕС призывает и премьер Испании Педро Санчес. Загрузка... Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: деньги, ЕС, вирус, план, пандемия — статья прочитана 151 раз Комментарии