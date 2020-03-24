Коронавирус: в Британии закрывают пабы. Правительство будет платить 80% зарплаты потерявшим работу 🔊 Воспроизвести PA MEDIA Image caption "Мы отнимаем древнее, неотъемлемое право человека, рожденного свободным в Соединенном Королевстве, пойти в паб", - сказал Борис Джонсон



Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр финансов Риши Сунак, сообщает



Он пообещал финансово помочь всем, кому грозит увольнение. Впервые в истории, заявил министр, правительство вместо бизнеса будет платить людям их зарплаты. Британское правительство компенсирует 80% зарплаты (до 2500 фунтов в месяц) сотрудникам частных компаний, лишившимся возможности работать из-за ограничений, введенных для борьбы с пандемией коронавируса, заявил министр финансов Риши Сунак, сообщает ВВС Он пообещал финансово помочь всем, кому грозит увольнение. Впервые в истории, заявил министр, правительство вместо бизнеса будет платить людям их зарплаты.



"Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Мы в правительстве делаем все, чтобы вас поддержать, - обратился он к бизнесменам. - И я прошу вас сделать все, чтобы поддержать своих работников".



Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак. Он пообещал на следующей неделе объявить о дальнейших мерах, позволяющих малому и среднему бизнесу получить доступ к беспроцентным кредитам.



Правительство также объявило об увеличении пособий самозанятым.



О беспрецедентном в истории страны пакете экономической помощи гражданам и бизнесу было объявлено на ежедневной пресс-конференции правительства.



Премьер-министр Борис Джонсон заверил частные компании, что их не бросят на произвол судьбы. "Мы будем с вами и сделаем для вас все, что в силах правительства".



Обнародованный пакет мер экономической поддержки власти оценивают примерно в 30 млрд фунтов.



Пабы и рестораны закроются



Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что всем кафе, пабам, барам и ресторанам предписано с субботы прекратить работу. Они смогут продолжать доставку на дом.



EPA Image caption Пабы в Британии не закрывались даже в годы Второй мировой войны



"Я признаю, что наши меры экстраординарны: мы отнимаем древнее, неотъемлемое право человека, рожденного свободным в Соединенном Королевстве, пойти в паб. И я понимаю, что люди чувствуют по этому поводу", - заявил Борис Джонсон.



Закрыться должны также ночные клубы, кинотеатры и спортзалы. Премьер призвал жителей страны отказаться от посещения подобных заведений.



По словам премьера, эти меры будут пересматриваться раз в месяц.



Джонсон в очередной раз призвал граждан страны тщательно мыть руки. "Мы с вами в буквальном смысле спасем тысячи жизней, если будем действовать вместе и чем-то жертвовать", - сказал он.



Накануне премьер выразил уверенность в том, что к концу июня эпидемия коронавируса в Британии пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей. Эта мера, как считает правительство, позволит компаниям не увольнять сотрудников, даже если они не могут работать из-за пандемии. Раши Сунак призвал частные компании ответственно отнестись к своим сотрудникам, оказавшимся в тяжелой ситуации."Я понимаю, что ситуация очень тяжелая. Мы в правительстве делаем все, чтобы вас поддержать, - обратился он к бизнесменам. - И я прошу вас сделать все, чтобы поддержать своих работников".Британские компании могут не платить налог на добавленную стоимость до конца июня и получили возможность взять беспроцентный кредит на год, объявил Риши Сунак. Он пообещал на следующей неделе объявить о дальнейших мерах, позволяющих малому и среднему бизнесу получить доступ к беспроцентным кредитам.Правительство также объявило об увеличении пособий самозанятым.О беспрецедентном в истории страны пакете экономической помощи гражданам и бизнесу было объявлено на ежедневной пресс-конференции правительства.Премьер-министр Борис Джонсон заверил частные компании, что их не бросят на произвол судьбы. "Мы будем с вами и сделаем для вас все, что в силах правительства".Обнародованный пакет мер экономической поддержки власти оценивают примерно в 30 млрд фунтов.Премьер-министр Борис Джонсон сообщил, что всем кафе, пабам, барам и ресторанам предписано с субботы прекратить работу. Они смогут продолжать доставку на дом."Я признаю, что наши меры экстраординарны: мы отнимаем древнее, неотъемлемое право человека, рожденного свободным в Соединенном Королевстве, пойти в паб. И я понимаю, что люди чувствуют по этому поводу", - заявил Борис Джонсон.Закрыться должны также ночные клубы, кинотеатры и спортзалы. Премьер призвал жителей страны отказаться от посещения подобных заведений.По словам премьера, эти меры будут пересматриваться раз в месяц.Джонсон в очередной раз призвал граждан страны тщательно мыть руки. "Мы с вами в буквальном смысле спасем тысячи жизней, если будем действовать вместе и чем-то жертвовать", - сказал он.Накануне премьер выразил уверенность в том, что к концу июня эпидемия коронавируса в Британии пойдет на спад, но только если люди будут следовать советам властей. bbc.com Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, Британия, Джонсон, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 47 раз Комментарии