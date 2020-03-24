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Минздрав Чехии назвал препарат, помогающий в лечении коронавируса

© REUTERS / David W Cerny


В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, сообщает РИА Новости.

"Поэтому необходимо предотвратить его недоступность", — добавил он.

В воскресенье его заместитель, председатель кризисного штаба страны Роман Примула сообщил о существовании препарата, который сокращает время вывода вируса из организма инфицированного человека, однако не стал раскрывать название.

Plaquenil — противомалярийное лекарственное средство, которое выпускает французская фирма Sanofi Aventis.
По словам Войтеха, Plaquenil запретили выписывать всем медикам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дерматовенерологии и ревматологии, а также инфектологам.

Аптеки не могут выдавать лекарство, если в рецепте не указаны диагноз пациента и специализация врача. Кроме того, препарат нельзя выписать больше чем на два месяца.

В воскресенье стало известно, что Япония начала клинические испытания "Авигана", также известного как "Фавипиравир" и "Фавилавир", в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавирусной инфекции.

Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп рассказал о тестировании лекарства "Гидроксихлорохин" для борьбы с коронавирусом.

Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии. В Чехии больше тысячи зараженных, в России — 367.
РИА Новости
Категории: в мире, технологии, здоровье, образование
Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Чехия, Аферисты, пандемия
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добавлена сегодня, 24 марта, 16:00

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