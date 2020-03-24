Минздрав Чехии назвал препарат, помогающий в лечении коронавируса

В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, сообщает РИА Новости.
"Поэтому необходимо предотвратить его недоступность", — добавил он.
В воскресенье его заместитель, председатель кризисного штаба страны Роман Примула сообщил о существовании препарата, который сокращает время вывода вируса из организма инфицированного человека, однако не стал раскрывать название.
Plaquenil — противомалярийное лекарственное средство, которое выпускает французская фирма Sanofi Aventis.
По словам Войтеха, Plaquenil запретили выписывать всем медикам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дерматовенерологии и ревматологии, а также инфектологам.
Аптеки не могут выдавать лекарство, если в рецепте не указаны диагноз пациента и специализация врача. Кроме того, препарат нельзя выписать больше чем на два месяца.
В воскресенье стало известно, что Япония начала клинические испытания "Авигана", также известного как "Фавипиравир" и "Фавилавир", в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавирусной инфекции.
Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп рассказал о тестировании лекарства "Гидроксихлорохин" для борьбы с коронавирусом.
Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии. В Чехии больше тысячи зараженных, в России — 367.
Аптеки не могут выдавать лекарство, если в рецепте не указаны диагноз пациента и специализация врача. Кроме того, препарат нельзя выписать больше чем на два месяца.
В воскресенье стало известно, что Япония начала клинические испытания "Авигана", также известного как "Фавипиравир" и "Фавилавир", в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавирусной инфекции.
Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп рассказал о тестировании лекарства "Гидроксихлорохин" для борьбы с коронавирусом.
Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии. В Чехии больше тысячи зараженных, в России — 367.