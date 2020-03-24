Минздрав Чехии назвал препарат, помогающий в лечении коронавируса 🔊 Воспроизвести © REUTERS / David W Cerny



В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, сообщает



"Поэтому необходимо предотвратить его недоступность", — добавил он.



В воскресенье его заместитель, председатель кризисного штаба страны Роман Примула сообщил о существовании препарата, который сокращает время вывода вируса из организма инфицированного человека, однако не стал раскрывать название.



Plaquenil — противомалярийное лекарственное средство, которое выпускает французская фирма Sanofi Aventis. В борьбе с заболеванием COVID-19, которое вызывает новый коронавирус, потенциально помогает Plaquenil, заявил глава Минздрава Чехии Адам Войтех, сообщает РИА Новости "Поэтому необходимо предотвратить его недоступность", — добавил он.В воскресенье его заместитель, председатель кризисного штаба страны Роман Примула сообщил о существовании препарата, который сокращает время вывода вируса из организма инфицированного человека, однако не стал раскрывать название.Plaquenil — противомалярийное лекарственное средство, которое выпускает французская фирма Sanofi Aventis. По словам Войтеха, Plaquenil запретили выписывать всем медикам, за исключением специалистов в сфере аллергологии, клинической иммунологии, дерматовенерологии и ревматологии, а также инфектологам.



Аптеки не могут выдавать лекарство, если в рецепте не указаны диагноз пациента и специализация врача. Кроме того, препарат нельзя выписать больше чем на два месяца.



В воскресенье стало известно, что Япония начала клинические испытания "Авигана", также известного как "Фавипиравир" и "Фавилавир", в качестве перспективного средства для лечения пневмонии, вызываемой новым типом коронавирусной инфекции.



Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп рассказал о тестировании лекарства "Гидроксихлорохин" для борьбы с коронавирусом.



Одиннадцатого марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19, пандемией. В мире заражены уже более 292 тысяч человек, почти 13 тысяч скончались. США находятся на третьем месте в мире по числу заболеваний после КНР и Италии. В Чехии больше тысячи зараженных, в России — 367. РИА Новости Категории: в мире, технологии, здоровье, образование Ключевые слова: вакцина, лекарства, Китай, торговля, вирус, Чехия, Аферисты, пандемия — статья прочитана 164 раза Комментарии