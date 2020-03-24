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Минобороны Литвы: зараженный коронавирусом военный может быть эвакуирован в Нидерланды

Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, фото: delfi.lt


Количество новых случаев коронавируса, выявленных в военных подразделениях, остается без изменений – коронавирус обнаружен у одного гражданского работника и у одного военного из передовых сил НАТО. Раймундас Кароблис сообщил, что зараженный военный будет эвакуирован в Нидерланды.

"Зараженный военный был госпитализирован, его симптомы, насколько мне известно, не сильные и, возможно, его выпустят из больницы. Возможно, он будет эвакуирован в Нидерланды", - сказал в интервью радиостанции Lietuvos radijas Р. Кароблис.

"Первоначально его контакты находились в батальоне передовых сил, естественно, что ситуацией в первую очередь руководят медики союзников. Вероятно, что он мог контактировать и с другими профессиональными военными армии Литвы, но, я думаю, что ситуация также находится под контролем", - добавил он.

В то же время зараженный коронавирусом гражданский, который обслуживает военные части, по словам министра, не имел прямого контакта с военными по своим должностным обязанностям.

По словам Р. Кароблиса, в настоящее время в самоизоляции находятся около 300 литовских военных.

Общее количество зараженных в Литве составляет 179.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: нато, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие
География: Литва
статья прочитана 83 раза
добавлена сегодня, 24 марта, 13:30

Комментарии

Тит
24 марта, 13:56
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Может успокоятся ястребы войны?
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