Минобороны Литвы: зараженный коронавирусом военный может быть эвакуирован в Нидерланды 🔊 Воспроизвести Министр обороны Литвы Раймондас Кароблис, фото: delfi.lt



Количество новых случаев коронавируса, выявленных в военных подразделениях, остается без изменений – коронавирус обнаружен у одного гражданского работника и у одного военного из передовых сил НАТО. Раймундас Кароблис сообщил, что зараженный военный будет эвакуирован в Нидерланды.



"Зараженный военный был госпитализирован, его симптомы, насколько мне известно, не сильные и, возможно, его выпустят из больницы. Возможно, он будет эвакуирован в Нидерланды", - сказал в интервью радиостанции Lietuvos radijas Р. Кароблис.



"Первоначально его контакты находились в батальоне передовых сил, естественно, что ситуацией в первую очередь руководят медики союзников. Вероятно, что он мог контактировать и с другими профессиональными военными армии Литвы, но, я думаю, что ситуация также находится под контролем", - добавил он.



В то же время зараженный коронавирусом гражданский, который обслуживает военные части, по словам министра, не имел прямого контакта с военными по своим должностным обязанностям.



По словам Р. Кароблиса, в настоящее время в самоизоляции находятся около 300 литовских военных.



Общее количество зараженных в Литве составляет 179. Количество новых случаев коронавируса, выявленных в военных подразделениях, остается без изменений – коронавирус обнаружен у одного гражданского работника и у одного военного из передовых сил НАТО. Раймундас Кароблис сообщил, что зараженный военный будет эвакуирован в Нидерланды."Зараженный военный был госпитализирован, его симптомы, насколько мне известно, не сильные и, возможно, его выпустят из больницы. Возможно, он будет эвакуирован в Нидерланды", - сказал в интервью радиостанции Lietuvos radijas Р. Кароблис."Первоначально его контакты находились в батальоне передовых сил, естественно, что ситуацией в первую очередь руководят медики союзников. Вероятно, что он мог контактировать и с другими профессиональными военными армии Литвы, но, я думаю, что ситуация также находится под контролем", - добавил он.В то же время зараженный коронавирусом гражданский, который обслуживает военные части, по словам министра, не имел прямого контакта с военными по своим должностным обязанностям.По словам Р. Кароблиса, в настоящее время в самоизоляции находятся около 300 литовских военных.Общее количество зараженных в Литве составляет 179. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: нато, граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 83 раза Комментарии