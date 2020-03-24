Минфин Литвы: бизнесу – пакет финансовых средств на сумму 2 млрд евро 🔊 Воспроизвести Министр финансов Литвы Вилюс Шапока



В целях обуздания связанного с новым коронавирусом кризиса правительство Литвы сформировало для сталкивающегося с проблемами или желающего использовать новые возможности бизнеса пакет финансовых средств на сумму более 2 млрд евро, говорит министр финансов Вилюс Шапока.



"Мы сформировали пакет финансовых средств на сумму более 2 млрд евро, он включает в себя и дотации, и гарантии, и другие финансовые меры. И бизнес, который полностью остановился, и бизнес, который сталкивается с трудностями, и бизнес, который сейчас видит новые возможности и хочет инвестировать – этот пакет охватывает всех", – сказал В. Шапока на пресс-конференции во вторник.



"Суммы впечатляющие, у бизнеса реально есть возможности привести в порядок и проблемы ликвидности, и искать новые возможности инвестирования, расширять круг клиентов, если в условиях карантина он видит новые ниши", – добавил он. В целях обуздания связанного с новым коронавирусом кризиса правительство Литвы сформировало для сталкивающегося с проблемами или желающего использовать новые возможности бизнеса пакет финансовых средств на сумму более 2 млрд евро, говорит министр финансов Вилюс Шапока."Мы сформировали пакет финансовых средств на сумму более 2 млрд евро, он включает в себя и дотации, и гарантии, и другие финансовые меры. И бизнес, который полностью остановился, и бизнес, который сталкивается с трудностями, и бизнес, который сейчас видит новые возможности и хочет инвестировать – этот пакет охватывает всех", – сказал В. Шапока на пресс-конференции во вторник."Суммы впечатляющие, у бизнеса реально есть возможности привести в порядок и проблемы ликвидности, и искать новые возможности инвестирования, расширять круг клиентов, если в условиях карантина он видит новые ниши", – добавил он. Министр подчеркнул, что механизм помощи действует только для "ответственного бизнеса".



"Вся помощь – только для ответственного бизнеса, который заботится о своих работниках и парнёрах. Только действуя солидарно, мы сможем спасти экономику и быстро поставить её на ноги", – сказал В. Шапока.



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Литовский министр финансов Вилюс Шапока говорит, что министры финансов стран еврозоны во вторник должны утвердить использование общего фонда финансовой помощи, чтобы смягчить ущерб экономике от пандемии коронавируса.



"У Европейского механизма стабильности есть потенциал позаимствовать сейчас совместно 400 млрд евро. Литва поддерживает эту инициативу. Думаю, что к тому или иному соглашению мы сегодня придём", – сказал В. Шапока на пресс-конференции в правительстве во вторник.



Министр признал, что "не все страны приняли это предложение с большой радостью", но выразил надежду, что "во имя солидарности" компромисс будет найден.



Министры финансов стран Евросоюза обсудят инициативы совместного заимствования в режиме телеконференции во вторник вечером. инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика, общество, в Европе Ключевые слова: финансирование, ЕС, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии