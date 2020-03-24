Руководство операциями в экстремальной ситуации может перенять премьер – А. Верига 🔊 Воспроизвести Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига



Стремительно меняющаяся ситуация в борьбе с коронавирусом выходит за рамки системы здравоохранения, поэтому управление ею и координирование может перенять премьер, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



"(...) ситуация развивается очень быстро и выходит за рамки системы здравоохранения (...), так как возникают самые разные проблемы: и проблемы с логистикой (...), привлекается и армия. Есть и много средств для поощрения, спасения экономики", – сказал министр.



"Естественно, что думают о том, как поднять это координирование на правительственный уровень, и реально думают о том, чтобы премьер взял на себя лидерство и руководство этими процессами", – сказал А. Верига. Стремительно меняющаяся ситуация в борьбе с коронавирусом выходит за рамки системы здравоохранения, поэтому управление ею и координирование может перенять премьер, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига."(...) ситуация развивается очень быстро и выходит за рамки системы здравоохранения (...), так как возникают самые разные проблемы: и проблемы с логистикой (...), привлекается и армия. Есть и много средств для поощрения, спасения экономики", – сказал министр."Естественно, что думают о том, как поднять это координирование на правительственный уровень, и реально думают о том, чтобы премьер взял на себя лидерство и руководство этими процессами", – сказал А. Верига. В понедельник министр обороны Раймондас Кароблис упомянул, что А. Верига будет возглавлять операционный центр по экстремальной ситуации до среды, а потом, по его мнению, эти функции перейдут к премьеру Саулюсу Сквернялису.



"Не знаю. Это будет решать правительство (...) Может, так и будет, но у меня такого ответа, окончательного решения нет. Но нужно, чтобы само координирование ситуации перешло на более высокий уровень, чтобы к нему подключилось всё правительство", – отреагировал А. Верига.



Решения А. Вериги в ситуации с коронавирусом критикуют президент Гитанас Науседа, экс-президент Даля Грибаускайте. Сменить главу операционного центра по экстремальной ситуации призывает президента парламентская оппозиция. По её мнению, А. Верига совершил слишком много ошибок в плане плохого обеспечения медиков средствами защиты, нехватки реагентов и пр.



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Предписание самоуправлениям изолировать возвращающихся из-за рубежа жителей страны вступило в силу со вторника, на день этот порядок отложен только для Клайпеды, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Верига.



Он сказал в интервью радио LRT, что исключение для Клайпеды сделано после бесед с мэром этого города Витаутасом Грубляускасом и компанией, которая доставляет на пароме пассажиров в портовый город.



"Поскольку пассажиры, которые сегодня прибывают в Литву, во время отправления ещё не знали об этих условиях, Клайпеда попросила дать им дополнительный день, чтобы не было беспорядков. Наконец, есть специфика, очень многие прибывают со своими автомобилями, Клайпеде нужно позаботиться о месте, логистике для этих автомобилей" , – объяснил А. Верига.



"Я понимаю, что для самоуправлений это вызов, но им было дано очень много времени на подготовку (...). Кроме того, давайте не будем забывать, что наши гостиницы стоят пустые (...). Это реально хорошие условия для карантина наших возвращающихся людей на 14 дней", – сказал министр.



Распоряжение главного операциониста по экстремальной ситуации в государстве, министра здравоохранения А. Вериги вступило в силу в ночь на вторник. Оно предусматривает, что все вернувшиеся из-за рубежа и не имеющие симптомов коронавирусной инфекции в Литве отправляются на обязательную двухнедельную изоляцию в специальных помещениях, предоставленных самоуправлениями.



Мэры крупных городов утверждают, что это затруднит борьбу с COVID-19, что будут тратиться административные и медицинские ресурсы, их меньше останется для тяжёлых больных, а это будет стоить жизней.



В Литве установлено 179 случаев коронавируса. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 158 раз Комментарии