После поездок за рубеж всех отправляют на изоляцию в помещениях самоуправлений Литвы 🔊 Воспроизвести



Все вернувшиеся из-за рубежа и не имеющие симптомов коронавирусной инфекции в Литве отправляются на обязательную двухнедельную изоляцию в специальных помещениях, предоставленных самоуправлениями.



Кроме того, в подготовленные самоуправлениями помещения будут отправляться и больные в лёгкой форме.



Это предусмотрено в подписанном в понедельник решении главного операциониста по экстремальной ситуации в государстве, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.



До этой поры возвращающиеся из-за рубежа должны были изолироваться сами, а больные – лечиться в больницах или дома.



Самоуправления также будут обязаны позаботиться о палатах для изоляции людей и обеспечить их питание.



Государственный центр операций по экстремальной ситуации обязан организовать охрану этих помещений и поддержание общественного порядка. Все вернувшиеся из-за рубежа и не имеющие симптомов коронавирусной инфекции в Литве отправляются на обязательную двухнедельную изоляцию в специальных помещениях, предоставленных самоуправлениями.Кроме того, в подготовленные самоуправлениями помещения будут отправляться и больные в лёгкой форме.Это предусмотрено в подписанном в понедельник решении главного операциониста по экстремальной ситуации в государстве, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.До этой поры возвращающиеся из-за рубежа должны были изолироваться сами, а больные – лечиться в больницах или дома.Самоуправления также будут обязаны позаботиться о палатах для изоляции людей и обеспечить их питание.Государственный центр операций по экстремальной ситуации обязан организовать охрану этих помещений и поддержание общественного порядка. В связи с этим решением А. Вериги мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс написал премьеру Саулюсу Сквернялису письмо, в котором выразил свой протест.



"(...) если решение не будет отменено, это затронет нас всех и заметно осложнит борьбу с COVID-19", – утверждает мэр в своем аккаунте в фейсбуке.



По его мнению, главная проблема не размещение всех вернувшихся из-за рубежа, а всех больных COVID-19 в лёгкой форме.



Мэр Вильнюса утверждает, что это приведёт к трате административных и медицинских ресурсов, "их останется меньше для тяжёлых больных, а это будет стоить жизней", "будут тратиться нечеловеческие экономические ресурсы без всякой пользы для достижения цели обуздать вирус", люди станут избегать делать тесты на COVID-19.



В конце концов, полагает Р. Шимашюс, эти распоряжения министра реально даже не выполнимы, так как, по словам эпидемиологов, COVID-19 переболеет около двух третий всех членов общества.



"Почти 2 миллиона жителей Литвы придётся перевести их своих домов", – говорит мэр.



Решение министра здравоохранения он называет нелогичным и опасным, призывает премьера его отменить и "принять меры, чтобы у министра здравоохранения больше не было возможностей принимать подобные решения, не основанные на науке и врачебном опыте". инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 278 раз Комментарии