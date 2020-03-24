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После поездок за рубеж всех отправляют на изоляцию в помещениях самоуправлений Литвы



Все вернувшиеся из-за рубежа и не имеющие симптомов коронавирусной инфекции в Литве отправляются на обязательную двухнедельную изоляцию в специальных помещениях, предоставленных самоуправлениями.

Кроме того, в подготовленные самоуправлениями помещения будут отправляться и больные в лёгкой форме.

Это предусмотрено в подписанном в понедельник решении главного операциониста по экстремальной ситуации в государстве, министра здравоохранения Аурелиюса Вериги.

До этой поры возвращающиеся из-за рубежа должны были изолироваться сами, а больные – лечиться в больницах или дома.

Самоуправления также будут обязаны позаботиться о палатах для изоляции людей и обеспечить их питание.

Государственный центр операций по экстремальной ситуации обязан организовать охрану этих помещений и поддержание общественного порядка.
В связи с этим решением А. Вериги мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс написал премьеру Саулюсу Сквернялису письмо, в котором выразил свой протест.

"(...) если решение не будет отменено, это затронет нас всех и заметно осложнит борьбу с COVID-19", – утверждает мэр в своем аккаунте в фейсбуке.

По его мнению, главная проблема не размещение всех вернувшихся из-за рубежа, а всех больных COVID-19 в лёгкой форме.

Мэр Вильнюса утверждает, что это приведёт к трате административных и медицинских ресурсов, "их останется меньше для тяжёлых больных, а это будет стоить жизней", "будут тратиться нечеловеческие экономические ресурсы без всякой пользы для достижения цели обуздать вирус", люди станут избегать делать тесты на COVID-19.

В конце концов, полагает Р. Шимашюс, эти распоряжения министра реально даже не выполнимы, так как, по словам эпидемиологов, COVID-19 переболеет около двух третий всех членов общества.

"Почти 2 миллиона жителей Литвы придётся перевести их своих домов", – говорит мэр.

Решение министра здравоохранения он называет нелогичным и опасным, призывает премьера его отменить и "принять меры, чтобы у министра здравоохранения больше не было возможностей принимать подобные решения, не основанные на науке и врачебном опыте".
инф."Обзор" BNS.LT
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
статья прочитана 278 раз
добавлена сегодня, 24 марта, 10:20

Комментарии

Саня
24 марта, 10:29
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Вирус покажет всю несостоятельность системы. В Италии уже показал. Коептократия не способна ни на что.
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